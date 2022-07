Elon versus Twitter. Soud ohledně Muskova odstoupení od převzetí sociální sítě začne v říjnu

Soudní řízení ohledně rozhodnutí Elona Muska odstoupit od dohody o převzetí společnosti Twitter za 44 miliard dolarů začne v říjnu a mělo by trvat pět dnů. Rozhodl o tom dnes soud. Šéf automobilky Tesla a vesmírné firmy SpaceX přitom navrhoval, aby řízení začalo až v únoru příštího roku, Twitter naopak požadoval zahájení řízení již v září.

Elon Musk versus Twitter. I tak by se dala nazvat celá situace, která odstartovala letos v dubnu, kdy nejbohatší muž planety oznámil, že chce Twitter koupit za zhruba 1,1 bilionu korun. V červnu ovšem pohrozil zrušením smlouvy o převzetí, a to z důvodu, že mu firma údajně odmítla žádosti o poskytnutí údajů ohledně falešných a spamových účtů.

Před deseti dny Musk od smlouvy skutečně odstoupil, přičemž vzápětí ho tvůrci oblíbené sociální sítě zažalovali, obvinili za porušení podmínek dohody a po soudu požadovali, aby Muskovi nařídil dokončit transakci za dohodnutou cenu 54,2 dolaru za akcii. Twitter označuje důvody, které Musk uvedl při odstoupení od smlouvy, za záminku, jež nemá opodstatnění.

Podle firmy rozhodnutí opustit dohodu souvisí spíše s poklesem akciového trhu, zejména akcií technologických společností. „Musk se zřejmě domnívá, že – na rozdíl od všech ostatních stran podléhajících smluvnímu právu státu Delaware – si může svobodně změnit názor, pomluvit společnost, narušit její provoz, zničit hodnotu akcií a odejít,“ uvádí se v žalobě.

Pak už se čekalo jen na termín, kdy ke slyšení dojde – a ten už je nyní alespoň rámcově známý. Proběhne v říjnu. Soudem stanovený termín je tak bližší k návrhu společnosti Twitter. Soudkyně Kathaleen McCormicková uvedla, že situace si zaslouží rychlé vyřešení, protože Twitter je veřejně obchodovanou společností, a dodala, že průtahy by mohly způsobit „nenapravitelnou škodu“ na straně prodávajících.

Experti se navíc domnívají, že v tomto sporu má navrch právě Twitter. „Konečně uvidíme, jestli Elon Musk ční nad právo. Jsem si celkem jistý, že před soudem v Delaware ne. Zákon je poměrně jasný v tom, že z obchodu nemůžete vycouvat způsobem, jakým to zkouší,“ uvedl znalec obchodního práva ze slavné univerzity Columbia Law School John Coffee pro Financial Times.

Bez ohledu na potenciální právní převahu však Twitter nečeká snadné období. Ve firmě nepanuje dobrá atmosféra, její budoucí směřování nejisté a vleklý soudní spor ji může rozkolísat ještě víc. „A co se stane, když bude mít v ruce rozsudek, jenže Musk řekne, že Twitter stejně nekoupí? Nemají nástroje, jak ho přinutit. Lidi nechodí do vězení kvůli tomu, že něco nechtějí koupit,“ přidává pro The Wall Street Journal možné úskalí další právní expert Zohar Goshen.

S přispěním ČTK.