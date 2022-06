Musk se snaží vykroutit z nákupu Twitteru. Firmě poslal ostrý dopis, prý mu tají informace

Nejbohatší muž světa dělá všechno proto, aby srazil cenu své oblíbené sociální sítě. Nebo aby mohl vycouvat z pro něj dnes už hodně nevýhodného obchodu. Podle dopisu, který americké Komisi pro cenné papíry poslali jeho právníci, je Elon Musk nespokojený s tím, jaké informace mu Twitter poskytl v souvislosti s jeho dotazem, kolik je na ní falešných účtů. A podle očekávání pohrozil, že by mohl odstoupit od smlouvy.

Ještě v dubnu Musk nabídl akcionářům a vedení Twitteru, že síť, na které ho sleduje přes 90 milionů lidí, celou koupí za zhruba 44 miliard dolarů. Jenže pak došlo k prudkým poklesům na akciových trzích a z akvizice se pro zakladatele Tesly stal rázem mimořádně nevýhodný obchod. A tak začal vymýšlet, jak se z něj buď vyvléct, nebo alespoň upravit jeho parametry.

Ve své snaze nyní přešel do další fáze. Nejdřív totiž oznámil, že obchod dočasně pozastavuje, aby si ověřil, kolik je na Twitteru falešných účtů. Firma oficiálně hovoří o maximálně pěti procentech, on se ale opakovaně nechal slyšet, že to mohou být až desítky procent z více než 200 milionů uživatelů. Pokud by se mu to podařilo doložit, byl by to relevantní důvod pro odstoupení od smlouvy, nebo pro radikální snížení ceny.

Teď tvrdí, že Twitter s ním v této otázce vůbec nespolupracuje. Na Komisi pro cenné papíry přišel dopis od slavné právní kanceláře Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, který už dokonce variantu odstoupení od smlouvy přímo zmiňuje. Podstatou kritiky je, že vedení Twitteru s Muskem prý dostatečně nekomunikuje a neposkytuje mu informace a data, která by potřeboval, aby si mohl situaci s falešnými účty dobře spočítat a promyslet.

„Na základě dosavadního chování Twitteru a speciálně jeho aktuální korespondence se pan Musk domnívá, že mu společnost brání a hatí jeho práva na informace, na které má nárok na základě smlouvy o akvizici. Je to jasné porušení povinností Twitteru, které vyplývají ze smlouvy,“ stojí v dokumentu.

Paradoxní je, že Twitter jen před pár dny zveřejnil, že naopak americký antimonopolní úřad se ke plánovanému ovládnutí firmy Muskem nijak nevyjádřil, což znamená souhlas, takže akvizici by už nic nemělo bránit. Pro akcionáře je totiž navrhovaná cena 54,20 dolaru za akcii velmi výhodná, momentálně se cena za akcii pohybuje kolem 37 dolarů. Právě proto vedení firmy tlačí na to, aby se deal s Muskem dokončil, ačkoliv na samotném začátku bylo představenstvo v čele s šéfem firmy Paragem Agrawalem proti prodeji.