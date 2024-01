Emmy 2023: Seriálem roku je komedie Medvěd o nefunkčním bistru. Hity Rod draka nebo Wednesday neuspěly

Uložit 0

V noci na dnešek proběhlo vyhlášení cen Emmy, často označovaných jako televizní obdoba Oscarů – s tím rozdílem, že s výběrem vítězů se diváci častěji ztotožní, a hlavně ty nejoceňovanější tituly zpravidla dobře znají. Platí to i letos. Ačkoliv největší hity jako Wednesday nebo Rod draka neuspěly, galavečer ovládla trojice jiných seriálů, kterým se v uplynulém roce právem dostalo mnoho pozornosti. Nejvíce Emmy si odnesly seriály Medvěd, Boj o moc a minisérie Ve při.

Nejméně překvapivý je tento výsledek nejspíš v případě Boje o moc. Satira z produkce HBO sleduje rodinu Royových, která řídí jeden z největších mediálních a zábavních konglomerátů na světě. Příběh přitom začíná v momentě, kdy se stárnoucí otec rozhodne předat vedení firmy jednomu ze svých potomků – a jak napovídá název seriálu, ti o svoje místo na vrcholu hodlají tvrdě bojovat.

Boj o moc letos zabodoval se svou čtvrtou a poslední sérií, která se hned po uvedení mezi březnem a květnem v očích mnoha zařadila mezi hlavní televizní události roku, pro některé i mezi nejsilnější závěry seriálu vůbec. Teď si lidé, co na ní pracovali, domů odnášejí šest cen Emmy. V kategorii Nejlepší dramatický seriál porazili The Last of Us, Rod draka nebo Andor. Sošky za nejlepší herecké výkony si odnesli Kieran Culkin, Sarah Snook a Matthew Macfadyen, Boj o moc uspěl ještě v kategoriích nejlepší režie a scénář v dramatickém seriálu.

Foto: HBO Seriál HBO Boj o moc

Dalších deset cen Emmy putovalo do rukou tvůrcům Medvěda. Dramatická komedie diváky zavádí do malého bistra v Chicagu, které po svém zemřelém bratrovi přebírá šéfkuchař Carmy. Ačkoliv má bohaté zkušenosti se stresovým prostředím v nejlepších restauracích na světě, na podmínky v selhávající sendvičárně je zcela nepřipravený. Konflikty a vypjaté situace na sebe nenechají dlouho čekat.

Medvěd se s první sérií na obrazovkách objevil zčistajasna a pohltil prakticky každého, kdo ho objevil. Na Emmy uspěl už loni, letošní druhá řada si na konto už připsala tři Zlaté glóby a teď k nim přibyly televizní Oscary například za nejlepší komedii, herce (Jeremy Allen White coby Carmy), vedlejšího herce (Ebon Moss-Bachrach), vedlejší herečku (Ayo Edebiri), scénář a režii komediálního počinu.

Medvěd tak v komediálních kategoriích v zásadě vypálil rybník třetí řadě hitu Applu Ted Lasso. Ta měla letos nejvíce nominací, nakonec ale z předávání odcházela s prázdnou. Třetí sérii příběhu o nekonvenčním fotbalovém trenérovi už dříve nepříliš skvěle hodnotili také kritici i diváci. Dříve nakažlivým optimismem zalitý seriál podle nich ztratil kus svého kouzla, délky epizod příliš nabobtnaly a postavy se začaly ztrácet v překombinovaném ději.

Naopak třetím nejúspěšnějším titulem večera, který pro změnu ovládnul kategorie náležící minisériím, se stalo komediální drama Ve při. Jeho antihrdinové na sebe natrefí v autech na parkovišti a dostanou se do klasického konfliktu. Jejich rozepře ale neskončí po několika minutách, jak to bývá, ale oba se začnou vzájemně nahánět a pokouší se zničit si životy. Ve při získalo pět cen Emmy, za nejlepší minisérii, herce, herečku, scénář a režii.

Zcela propadly vychvalované novinky jako The Last of Us, Rod draka a Wednesday, které odcházely s prázdnou. Neuspěla ani kontroverzní minisérie Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera o jednom z nejznámějších sériových vrahů. Asi nejvíce nicméně zamrzelo kompletní opomenutí jinak bezmála uctívaného seriálu Volejte Saulovi, který měl letos s poslední sérií poslední šanci na Emmy. Od roku 2015, kdy vyšla první řada, nasbíral desítky nominací, žádnou však nikdy neproměnil.

Z hlediska producentů televizních pořadů bylo letos – stejně jako loni – nejúspěšnější HBO, které získalo 31 cen. Netflix jich nabyl 22, následovaný americkým prémiovým kanálem FX s 16. Za zmínku nakonec stojí ještě technické kategorie Emmy, kde vyhlášení vítězů proběhlo před týdnem. Zde uspěl původem slovenský animátor Dávid Štumpf za svou práci na seriálu Ms. Marvel.

Kompletní seznam vítězů je dostupný na oficiálním webu cen Emmy.