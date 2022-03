Estonci dělají z fotek 3D modely i pro matku Facebooku. Od slovenského fondu Zaka získali miliony

Stačí obyčejný dvojrozměrný obrázek, přidat „magii“ umělé inteligence a zrodí se plnohodnotný 3D model. A to bez nutnosti znalosti speciálních efektů nebo zkušeností s modelováním. Přesně to dělá estonský startup Alpha AR, který nyní získal podporu investorů. Do firmy vkládá 800 tisíc dolarů, v přepočtu bezmála 18 milionů korun, slovenský fond Zaka Startups s přispěním nizozemského Curiosity VC. Celkem už startup získal milion dolarů, asi 22 milionů korun.

Trojrozměrné modely, které Alpha AR vytváří, se v praxi dají využít například v rozšířené a virtuální realitě (AR a VR), ve stále populárnějších metaverzech nebo i v krypto světě jako NFT. Získané prostředky mají startupu umožnit další zlepšování vývoje platformy i algoritmů umělé inteligence.

„Jsme nadšeni tak velkým zájmem o naši společnost a technologii. Naším cílem pro příští roky je stát se vedoucí silou v oblasti metaverza,“ komentuje ředitel Alpha AR Madis Alesmaa, který startup spoluzakládal před čtyřmi lety společně s Raitem-Einem Laarmannem.

Kromě virtuálních vesmírů však využití technologie vidí například prodejci, kteří ji využívají na jednoduchou tvorbu modelů. Alpha AR přitom spolupracuje například i s mateřskou společností Facebooku Meta, automobilkou Renault nebo společnostmi Farfetch a PwC.

„Zatímco dříve lidé chodili po nákupních centrech a vybírali si obchod, který se jim zdál nejpřitažlivější, nyní brouzdají po webových stránkách a vyhledávají e-shopy, kde očekávají ty nejlepší zkušenosti. Díky 3D modelu si zákazník může vybrat, jakou část předmětu chce vidět, jak ji chce přiblížit, otočit, vyzkoušet nebo i vidět v pohybu,“ vysvětluje dále Alesmaa s tím, že technologie jeho startupu dokáže firmám ušetřit nemalé prostředky na tvorbě a focení kampaní, obchodníkům pak zvýšit prodeje a retenci.

„V rostoucím odvětví metaverza existuje výrazný nedostatek v rychlém a levném vytváření 3D aktiv a právě na tento problém se tým z Alpha AR zaměřuje. Oproti jiným řešením na vytváření 3D modelů použitím laserových skenerů nebo fototelemetrie přichází s technologií, která je levnější, rychlejší a hlavně škálovatelnější,“ doplňuje pro CzechCrunch investiční manažer Zaka Andrej Petrus.

Pro venture kapitálový fond Zaka Startups jde o několikátou investici z poslední doby, z tuzemských firem podpořil například aplikaci Readmio, která ke čtení pohádek dětem přidává zvukové efekty, nebo do umělé inteligence pomáhající hráčům počítačových her GitGut. Za fondem stojí slovenští podnikatelé Peter Zálešák, spolumajitel českého Electro Worldu a slovenského Nay, a Ján Kasper, jenž působí v oblasti médií, hospitality a energetiky.