Ethereum vstoupilo do nové éry. Kryptoměna změnila svůj systém, sníží spotřebu energie o 99,95 %

Druhá největší kryptoměna po bitcoinu se radikálně mění. Ethereum právě dokončilo ostře sledovaný a dlouho očekávaný přechod na výrazně odlišný princip fungování, než jaký využívalo doposud. Takzvaný „merge“ zjednodušeně řečeno znamená, že provoz a těžba měny už nevyžaduje energeticky náročné výpočty, ale nově využije systému náhodně vybraných ověřovatelů. Energetická spotřeba celé sítě Etherea tak má údajně klesnout o až 99,95 procenta.

Úspěšnou aktualizaci sítě Ethereum oznámil na svém Twitteru spoluzakladatel kryptoměny Vitalik Buterin. „A máme hotovo! Pro ekosystém Etherea je to velká chvíle,“ napsal kanadský vývojář ruského původu. Jedná se o proměnu skutečně obří, mění se základní fungování blockchainové platformy – tedy decentralizované databáze, která zajišťuje transakce s danou kryptoměnou – z takzvaného systému „proof of work“ na „proof of stake“.

Rozdíl mezi oběma principy vysvětlil ve svém komentáři pro CzechCrunch David Stancel ze společnosti Fumbi. „V případě proof of work se o bezpečnost sítě starají těžaři, kteří pomocí svých výkonných těžařských zařízení řeší různé matematické a kryptografické hádanky. V systému proof of stake to už ale neplatí,“ napsal technický ředitel služby zprostředkovávající investice do kryptoměn.

„V novém systému se budou náhodně vybírat validátoři, kteří do protokolu uzamknou alespoň 32 etherů (více než 50 tisíc dolarů) a tím získají právo stát se ověřovatelem bloků. V tomto systému platí, že čím více etherů validátor uzamkne do protokolu, tím je pravděpodobnější, že bude vybrán jako ověřovatel dalšího bloku,“ dodal Stancel. Nemění se nicméně skutečnost, že těžař – teď už validátor –, který transakce ověřuje, inkasuje odměnu v podobě kryptoměny.

Důsledkem změny algoritmu bude navíc extrémní snížení energetických nákladů na provoz sítě, energetická náročnost Etherea podle jeho správců klesne o 99,95 procenta. To je klíčové nejen pro samotnou kryptoměnu, jež má tržní kapitalizaci přes 200 miliard dolarů, ale i kvůli tomu, že právě Ethereum má oproti jiným blockchainům zdaleka nejvíce dalších využití. Je například největší platformou pro takzvané chytré kontrakty, jež umožňují nezmanipulovatelnou automatizaci smluv.