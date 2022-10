Europoslanci schválili sjednocení nabíječek na USB-C. Návrh se nelíbí hlavně Applu

USB-C pro všechny telefony, tablety i notebooky? To, o co se Evropská unie už několik let usilovně snaží, je od dnešního dne oficiální. Evropský parlament učinil jeden z posledních kroků v misi zavést jednotné nabíjecí řešení pro přenosnou elektroniku, když jeho poslanci schválili závěrečnou verzi směrnic, podle které budou muset výrobci od podzimu roku 2024 používat výhradně kabely a zdířky typu USB-C. Nelibě to nese především Apple.

Důvodů pro zavedení USB-C napříč chytrými telefony, tablety a další přenosnou elektronikou je podle europoslanců několik. Primárně má ale jít o zjednodušení životů lidí, respektive ušetření jejich peněz, a zredukování množství elektronického odpadu. Jak zmínila eurokomisařka Margrethe Vestagerová, ročně by se touto změnou mohlo ušetřit až tisíc tun elektronického odpadu ročně.

Nové nařízení, které se bude od konce roku 2026 týkat i notebooků, se pak nelíbí zejména Applu. Ten totiž u iPhonů dlouhodobě používá vlastní standard Lightning, proto takový krok vítal s nelibostí. Hlasování ale prošlo i přes jeho dominantní postavení na trhu. Je otázkou, jak se Apple v tomto směru zachová – zda nasadí do svých telefonů USB-C, nebo raději konektor u nových iPhonů odstraní a nechá uživatele nabíjet bezdrátově.

Rychlá podpora europoslanců

Návrh tohoto typu předložila Evropská komise už v září loňského roku – a rychle si získala podporu europoslanců i zemí Evropské unie. Letos pak nařízení postupně upravovala a rozhodla se primárně pro chytré telefony, tablety, čtečky knih, digitální fotoaparáty, bezdrátová sluchátka, počítačové myši, reproduktory a ovladače k herním konzolím. Na tyto produkty se opatření začne vztahovat čtyřiadvacet měsíců po vstupu v platnost, u notebooků mají výrobci čtyřicet měsíců na to, aby se přizpůsobili.

Dotažení legislativního procesu do konce při dnešní rozpravě vítali zástupci všech politických skupin Evropského parlamentu. Někteří zdůrazňovali, že spotřebitelé se díky přijaté regulaci také budou moci rozhodnout, zda si nové přenosné zařízení koupí s novou nabíječkou, nebo bez ní. Rovněž ovšem zaznívala kritika na adresu Evropské komise, že cesta ke sjednocení nabíječek trvala příliš dlouho. Komise v uplynulých letech o tématu jednala s výrobci, přičemž proti vystupoval zejména Apple.

„Již přes deset let se snažíme z půdy Evropského parlamentu dotlačit Komisi k tomu, aby začala jednat… ale až donedávna byla neaktivní,“ řekla česká europoslankyně Kateřina Konečná, která při přípravě opatření plnila roli stínové zpravodajky. Přijatá směrnice podle ní mohla zahrnovat i další typy zařízení, označila ji nicméně za důležitý krok ke zmírnění problému, s nímž „se setkáváme všichni“.

O tom, že Evropský parlament roky volal po zásahu unijní exekutivy, mluvila na plénu také další česká europoslankyně Dita Charanzová. Aktuální vývoj podobně jako ostatní řečníci vítala, zdůraznila však, že unijní předpisy bude třeba přizpůsobovat technologickému vývoji. „USB-C je dnes nejefektivnější variantou nabíječky, ale zítra může přijít USB-D nebo nový bezdrátový standard,“ uvedla.

„Dnešní hlasování zavazuje Evropskou komisi, aby průběžně posuzovala možnost zahrnout i další kategorie výrobků. První revize se nařízení dočká už tři roky od začátku platnosti a pak každých pět let s ohledem na technologický pokrok, pohodlí spotřebitelů i životní prostředí,“ doplnil český europoslanec Marcel Kolaja. Při vystoupení na plénu upozornil, že unijní orgány se musí zaměřit také na „druhou stranu kabelu“, respektive přívod elektřiny.

S přispěním ČTK