Evropa má luxusní kabelky, Američané umělou inteligenci. O naší budoucnosti to neříká nic pěkného

Glosa Luboše Kreče: Bernard Arnault se stal nedávno nejbohatším člověkem planety a teď jeho luxusní impérium LVMH ještě (na čas) pokořilo jako první evropská firma valuaci 500 miliard dolarů. Třikrát hurá, přejme mu to, je to mimořádný byznysmen. Leč pro Evropu je to symbolická a bohužel strašně smutná zpráva. Říká totiž o naší ekonomice mnohem víc, než by se z nadšených titulků mohlo zdát.

Pohled do žebříčku nejhodnotnějších společností světa je už dlouho celkem nudný: ne snad, že by v něm nedocházelo k pohybům, jen to jsou převážně americké pohyby. Narušitelem v první desítce je tradičně pouze saúdské Aramco, evropským vetřelcem je pak na jedenáctce právě LVMH čili Louis Vuitton Möet Hennessy. A dále? Na devatenácté příčce je dánský farmaceutický kolos Novo Nordisk a na třiadvacítce švýcarští potravináři Nestlé.

Kdo v čelní části žebříčku reprezentuje USA? Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla, Meta… Jedna technologická firma za druhou. Nebo jinak – kdo ovlivňuje a bude zásadně ovlivňovat naše životy? Kdo formuje budoucnost? Právě tyto společnosti, které chrlí novinky na poli umělé inteligence a počítačových technologií. Můžete si o nich myslet, co chcete, ale pro budoucnost jsou podstatně důležitější než regulace, ve kterých je Evropa světovým lídrem.

A to je právě ono. Když přijde na umělou inteligenci, Evropa je poměrně daleko v přípravě nařízení, která jí má vytyčit potřebný prostor. Ovšem o převratných posunech a objevech spojených s AI, které by vznikaly na starém kontinentu, slyšet moc není. To spíš evropští experti bádají ve firmách a laboratořích, které financují tytéž podniky, jež dlí na čele nejcennějších firem světa a všechny jsou z Ameriky.

Nabízí se paralela s kryptem, kdy EU jako první na světě přinesla ucelenou regulaci kryptoměn – ve chvíli, kdy je krypto stejně v útlumu a to nejdůležitější, co se v něm odehrává či odehrávalo, se stejně přesunulo do Asie či na Floridu.

Je proto symbolické, že nejcennější firmou Evropy je kolos, který prodává drahé kabelky, drahé pití, drahou kosmetiku a jehož úspěchy navíc ve velkém pohání zvýšená poptávka v zemích, které Evropu tak či onak (i kvůli její pomalosti) ohrožují – od Číny přes Rusko až po USA.

Ano, i Američané jsou přímou konkurencí pro Evropu a její prosperitu, jen si vezměme plán administrativy Joe Bidena nalákat do USA výrobce zelených technologií. Projekt v Evropě způsobil paniku a mnoho vzletných slov, jenže nemine týden, aby některý z globálních obrů neohlásil, že v Americe postaví za desítky či stovky miliard dolarů novou továrnu…

Takže ty kabelky jsou více než přesným symbolem Evropy. Jsou možná krásné, ale snadno je okopírujete a prodáte za pár babek na tržišti. A nebo se bez nich prostě obejdete.