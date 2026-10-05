Evropa se po čase ozvala s novým AI modelem. Pro běžného uživatele je ale k ničemu, Němci s ním míří jinam
Cílem německých tvůrců je digitální suverenita Evropy. Uživatelé modelu Kolibri mají mít plnou kontrolu nad tím, kde se citlivá data zpracovávají.
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V závodu o umělou inteligenci dosud dominovaly hlavně Spojené státy a Čína. O pozornost se ale hlásí také Evropa, naposledy německá Aleph Alpha, která vydala nový model Kolibri. Nejde přitom o typickou konkurenci ChatGPT nebo Gemini. Úkolem Kolibri má být práce s citlivými dokumenty a daty či rozhodování ve státní správě, bankách nebo průmyslu. A co je podstatné, firmy či úřady ho mohou provozovat přímo na vlastních počítačích.
Typickými uživateli tak mají být ministerstva, úřady, nemocnice, banky, pojišťovny nebo velké průmyslové koncerny. Kolibri v těchto institucích zastane práci přísného analytika, dokáže projít tisíce stran právních předpisů, technických výkresů či interních směrnic, najít v nich přesné odpovědi, roztřídit žádosti nebo zkontrolovat dodržování předpisů. Zjednodušeně to má být pomocník pro jakoukoliv organizaci, která potřebuje automatizovat složitou úřední či firemní agendu.
Aleph Alpha ho od začátku vyvíjela s cílem vytvořit takzvanou suverénní AI. V praxi to znamená, že uživatelé nemusejí svá citlivá interní data posílat externím cloudovým poskytovatelům. Model si mohou stáhnout a provozovat na vlastní infrastruktuře, takže mají nad tím, kde a jak jsou data zpracovávána, podstatně větší kontrolu.
Jelikož bude Kolibri pracovat s důležitými a citlivými dokumenty, vývojáři se zaměřili na jeden z největších problémů současné umělé inteligence, tedy situaci, kdy model vytváří přesvědčivě znějící, ale nepravdivé informace.
Kolibri je navržen tak, aby přiznal, že odpověď nezná, pokud v dostupných podkladech nemá dostatek informací. Při testování na úlohách zaměřených na omezení halucinací namísto chybné odpovědi odmítl odpovědět ve 44 procentech případů.
Velkou pozornost věnovali vývojáři také němčině. Na první pohled jde o pochopitelnou věc, ne vždy se ale lokální modely takto vyvíjejí. Kolibri nevznikal jako anglický model, který by se teprve následně přizpůsoboval dalším jazykům – od začátku byl vyvíjen jako dvojjazyčný anglicko-německý model. Němčina tvořila přibližně pětinu trénovacích dat.
Aleph Alpha se navíc snažila omezit používání překladů z angličtiny, protože podle ní mohou do textů přenášet nejen nepřirozené formulace, ale také kontext původního jazyka. „Když jsme zkoumali data, zjistili jsme, že filtry používané u angličtiny odstraňují dokumenty s příliš dlouhými slovy. Jenže německá úřední mluva běžně tyto limity překračuje, takže standardní nastavení mazalo texty typické pro státní správu,“ vysvětlují tvůrci v technických podkladech.
A co konkurence? Kolibri v některých testech zaostává za nejsilnějšími současnými nástroji, přičemž k porovnání byly využity modely vydané dokonce už na jaře. Jeho význam však nemusí spočívat jen v samotných výsledcích benchmarků.
Pro evropský průmysl je zajímavější skutečnost, že kolem projektu vzniká širší zázemí zahrnující výzkum, výpočetní infrastrukturu, průmyslový kapitál a cloudové služby. Aleph Alpha navíc zveřejnila kompletní parametry modelu. Firmy a instituce si tak mohou Kolibri stáhnout na platformě Hugging Face a upravit ho i provozovat úplně zdarma bez licenčních poplatků či měsíčního předplatného. Jediné, s čím musí počítat, jsou náklady na vlastní hardwarový výkon pro jeho spuštění.
Aleph Alpha je startup z německého Heidelbergu, který už od svého založení v roce 2019 vystupuje jako jedna z hlavních evropských protivah americkým AI gigantům. Zajímavé je, že firma těží i z finanční podpory ze strany evropského průmyslu, zásadním investorem je například skupina Schwarz Group, pod níž spadají řetězce Lidl a Kaufland.