Evropský investiční fond už vložil peníze do 17 českých fondů. Miliardový teď otevírá s Tensor Ventures

Uložit 0

Genesis Capital, Kaya, Credo, N1 nebo Espira Investments. To je několik z celkem sedmnácti českých fondů, do nichž vložil kapitál Evropský investiční fond (EIF). Teď se k nim přidává další tuzemský hráč, který chce využít veřejné peníze na investice do mladých startupů, jež se zaměřují na složité technologie. Investiční společnost Tensor Ventures vytvoří koinvestiční fond, do něhož až dvacet milionů eur (půl miliardy korun) pošle prostřednictvím speciálního národního programu zmíněný EIF. Dalších zhruba dvacet až třicet milionů korun chce Tensor do nového fondu získat od soukromých investorů. Celkem plánuje disponovat více než miliardou korun.

Sami o sobě říkají, že jsou to nerdi investorského světa. Roman Smola, Martin Drdúl a Petr Ulvr se po svých zkušenostech v oblasti technologií rozhodli sami investovat do nadějných projektů a vzhledem ke své expertize se zaměřili na takzvaný deeptech, tedy technologické inovace založené na významném vědeckém nebo technickém pokroku. Nejprve začali se svými penězi, pak v roce 2017 otevřeli první fond, do něhož získali dvacet milionů eur, a tento kapitál již rozinvestovali do dvacítky startupů. Některé z nich prodali, na další čekají. A teď se chystají na další etapu, rozjíždí svůj druhý fond.

Zaměření by mělo být opět velmi podobné. Tentokrát však budou mít ve svém fondu nového významného investora. Evropský investiční fond vybral Tensor Ventures jako správce prvního fondu rizikového kapitálu, který bude financován z prostředků Národního plánu obnovy ČR v rámci nástroje Fondu fondů RRF.

Vznikne tak projekt koinvestičního fondu zvaný Tensor Ventures Co-investment Fund, který cílí na celkovou velikost až 50 milionů eur (zhruba 1,25 miliardy korun), přičemž do 20 milionů eur (půl miliardy korun) bude investováno ze zmíněného Národního plánu obnovy prostřednictvím EIF.

Proti prvnímu fondu Tensor Ventures by se v případě toho druhého měly zásadní metriky více než zdvojnásobit, a tak Roman Smola a spol. chystají také více než dvojnásobný počet podpořených projektů. Zaměřovat se budou na financování digitálních startupů v nejranější fázi vývoje, která se označuje jako pre-seed. Podmínkou financování od EIF mimo jiné je, že do startupů bude Tensor koinvestovat s dalšími fondy rizikového kapitálu na českém trhu. Zároveň musí investovat do firem, které mají buď českou entitu, nebo mají na našem území většinu zaměstnanců. A také ještě nemají prakticky žádné tržby.

„Začínali jsme s misí, že chceme podporovat startupy v nejranější fázi. V roce 2017 jsme v tom viděli příležitost, protože na českém trhu tolik fondů, které by podporovaly inovativní startupy v úplně prvotní fázi, není. Proto jsme se do této oblasti pustili a současná výzva EIF a ministerstva průmyslu a obchodu našemu zaměření a způsobu fungování perfektně seděla. Jednak se zaměřuje na ranou fázi startupů, zároveň jsme už v prvním fondu měli prakticky ve všech projektech koinvestory,“ vysvětluje Roman Smola, jeden z partnerů Tensor Ventures.

Foto: Tensor Ventures Roman Smola, Martin Drdúl a Petr Ulvr, zakladatelé Tensor Ventures

Zmíněný nástroj Fondu fondů RRF má na starosti a odpovídá za něj ministerstvo průmyslu a obchodu. Celkově by v rámci něj mělo do českých investičních fondů v následujících dvou letech přitéct v přepočtu 3,3 miliardy korun. Na první výzvu na první pre-seed koinvestiční fond se podle Michala Košiny z EIF přihlásilo zhruba deset zájemců, přičemž nakonec byli v rámci podrobného výběrového řízení vybráni Tensor Ventures.

Celkově už v České republice EIF investoval do 17 fondů rizikového (VC) a rozvojového (PE) kapitálu, kterým doposud poskytl 334 milionů eur (8,3 miliardy korun). V plánu je podle Košiny vypsání dalších dvou výzev. Druhý fond s veřejnými prostředky se má zaměřovat na technologický transfer v oblasti umělé inteligence. Třetí fond se má specializovat na strategické oblasti finančních technologií či blockchainu.

„Plánujeme do poloviny roku 2026 rozinvestovat 3,3 miliardy korun, které máme k dispozici. Když se ale podívám na aktuální stav českého investičního trhu, myslím si, že je těch peněz ještě možná málo,“ uvedl Košina. Zástupci Evropského investičního fondu i ministerstva průmyslu a obchodu říkají, že investice budou směřovat zejména do fondů, respektive oblastí, kde dochází k selhání trhu rizikového kapitálu. To znamená nedostatek financování pro inovativní firmy včetně startupů či spin-offů, a to zejména v té nejranější fázi.

Na tom se prý EIF i ministerstvo shodlo také se zástupci české investičně-startupové scény. „Byla zde shoda napříč trhem, abychom s pomocí prostředků z EIF podpořili pre-seedové investice v Česku. Nechtěli jsme vytvářet něco, co bude působit jen jako výmysl ministerstva, který nedává smysl, ale hledali jsme v široké debatě shodu s relevantními hráči napříč trhem,“ uvedla Zuzana Picková, výkonná ředitelka Czech Private Equity & Venture Capital Association. Jan Klesla z ministerstva průmyslu doplnil, že k diskuzi byli na začátku přizváni všichni relevantní hráči na českém trhu.

Evropský investiční fond patří obecně v rámci Evropské unie k významným investorům do venture kapitálových fondů. Podle jím zmiňovaných dat je zhruba 37 procent investic do těchto fondů v EU z veřejných zdrojů. Jen do českých fondů poslal EIF zmíněných více než osm miliard korun. První investice proběhla v roce 2002 do fondu Genesis, většina pak od roku 2016, kdy EIF zvýšil svou aktivitu v Česku. I díky jeho kapitálu vznikly investiční fondy jako Lighthouse Ventures, i&i Biotech, Arx, Tilia Impact Ventures a další. Nově mezi ně patří také druhý fond Tensor Ventures, který se bude specializovat na kvantové technologie, umělou inteligenci, biotechnologie či kyberbezpečnost.