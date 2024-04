Na čipech a AI nevydělává jen Nvidia. České fondy vsadily na izraelský startup, teď se exitoval

Uložit 0

Vývoj umělé inteligence jde ruku v ruce s rostoucí poptávkou po čipech s dostatečným výpočetním výkonem, které dokážou zpracovávat masivní množství dat. Trhu sice dominuje společnost Nvidia, konkurence ale rychle přibývá. A na vlně zájmu se svezly i české fondy Tensor Ventures a Depo Ventures, které investovaly do původem izraelského startupu Neuronix AI. Teď se totiž prodal.

Exitovaný startup: Americko-izraelský Neuronix AI

Kdo byl investorem: Největším byl český fond Tensor Ventures s podílem v nižších desítkách procent, podíl ale drželo také české Depo Ventures a zahraniční Frontures a Alchemist Accelerator.

Kolik celkem startup získal: Podle portálu Crunchbase celkem 1,6 milionu dolarů (38 milionů korun).

Za kolik se prodal: To ani jedna strana nekomentuje, podle odhadu CzechCrunche mohlo jít o nízké stovky milionů korun.

Kdo jej kupuje: Americká společnost Microchip Technology, s jejímiž akciemi se obchoduje na newyorské burze Nasdaq. Má tržní hodnotu 47,8 miliardy dolarů a tržby 8,4 miliardy dolarů.

Co Neuronix AI dělá: Díky svým technologiím umožňuje zvyšovat výpočetní kapacitu hardwaru, aby stíhal pokrok v oblasti umělé inteligence. Ve strojovém učení, počítačovém vidění, kompresi videa či optimalizaci softwaru snižuje spotřebu energie, a tedy i náklady, což pomáhá třeba ve vývoji polovodičů, v bezpečnostních technologiích, chytrých městech, mobilitě, maloobchodu a dalších průmyslových odvětvích. Tomuto trhu sice dominuje společnost Nvidia, konkurenti jí ale rychle přibývají.

Proč je to zajímavé: „Prodej našeho podílu v Neuronixu je unikátní v tom, že se jednalo o investici na vysoce konkurenčním trhu v Izraeli. Úspěch této transakce do velké míry souvisí také s tím, že jsme byli s Tensor Ventures přímo zapojeni do M&A procesu a také s našimi dlouholetými zkušenostmi z polovodičového průmyslu, zejména z firmy Intel,“ komentuje Petr Ulvr, jeden ze spoluzakladatelů Tensor Ventures.

„Když mě Yaron Raz (spoluzakladatel startupu – pozn. red.) oslovil, věděl jsem, že musíme investovat. I přes počáteční skepticismus fondů se nám podařilo, aby se k našemu Depo Ventures připojil i Tensor. Tato spolupráce obou fondů hrála klíčovou roli pro úspěch Yarona a jeho týmu. S odstupem času se tedy ukázalo, že investice do pokročilých technologií měla smysl,“ doplňuje Michal Ciffra z Depo Ventures.

Jaký je širší český kontext: Tensor Ventures držel z fondů v Neuronix AI největší podíl a jde pro něj o druhý dokončený exit v relativně krátké době. V prosinci totiž prodal svůj podíl ve startupu UltimateSuite americké firmě ServiceNow.