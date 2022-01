Loňský rok automobilovému průmyslu nepřál – řada automobilek se dostala do složitých problémů vyvolaných pandemií koronaviru, které se v konečném důsledku propsaly do neschopnosti odbavovat objednávky. Je tu však několik výjimek potvrzujících pravidlo, a to především z řad výrobců luxusních a sportovních vozů. Loni se dařilo například Bentley nebo Rolls-Roycu, černá čísla ale hlásí také Porsche a Lamborghini.

Začněme u Porsche. Pro něj, podobně jako pro Rolls-Royce, znamenalo loňské období vůbec nejlepší rok v historii, co se počtu prodaných vozidel týče. Není překvapením, že prodeje táhl SUV model Macan. Kde jsou ovšem čísla velmi zajímavá, je souboj legendární 911, která soupeří s vůbec nejmladším zástupcem modelového portfolia značky, elektrickým Taycanem.

O Taycan byl v minulém roce enormní zájem. Porsche jich prodalo hned 41 296 kusů, zatímco novou 911 si vyzvedlo 38 464 zákazníků. Přitom 911 zaznamenala nejvyšší prodejní čísla v historii, a to i přesto, že momentálně stojí na prahu faceliftu a někteří si tak chtějí počkat na modernější verzi.

Taycan se tak pro Porsche jeví jako velmi důležitý model, a to nejen z pohledu prodejů. K automobilce se mu daří přitáhnout nový typ zákazníka. Ten je podstatně mladší než běžný majitel Porsche a má zájem investovat do udržitelnosti, moderních technologií a inovací.

Elektrické auto Porsche Taycan Foto: Patrik Svatoš/CzechCrunch

Taycan je navíc potvrzením, že elektrifikace je tou správnou cestou. Je tedy otázkou, jak moc prodeji zahýbe elektrická verze Macanu, která má přijít letos. Macan je totiž aktuálním vládcem modelového portfolia značky, co se prodejů týče. Loni Porsche prodalo 88 362 kusů tohoto vozu. Na druhé příčce se umístil Cayene s 83 071 prodanými kusy a třetí místo patří již zmiňovanému Taycanu.

Celkový objem dodávek narostl v roce 2021 na 301 915 vozidel, což v meziročním srovnání představuje jedenáctiprocentní růst. Vůbec největším odbytištěm se stala Čína, kde Porsche předalo 96 tisíc vozů. Druhým nejsilnějším trhem byl ten evropský s 86 160 dodanými kusy, přičemž hned 40 procent z nich představovaly plug-in hybridy. Třetí příčka patří Spojeným státům.

Úspěšný rok má za sebou také Lamborghini, které sice v porovnání s Porsche dodalo jen zlomek vozů, přesto i pro něj číslo 8 405 znamená historicky nejsilnější rok. Meziročně si automobilka polepšila o 13 procent. I v tomto případě hnal prodeje kupředu SUV model, konkrétně Lamborghini Urus s 5 021 dodanými kusy. Na druhém místě stanul model Huracán s 2 586 dodávkami a třetí příčka patří Aventadoru se 798 dodanými kusy.

Vůbec nejsilnější odbyt Lamborghini zaznamenalo v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky, kde skončilo celkem 39 procent z celkového objemu dodávek. Jedná se přitom o dvanáctiprocentní růst. Na druhém místě je americký trh, kde skončilo 35 procent objednaných vozů. Zde Lamborghini zaznamenalo čtrnáctiprocentní růst poptávky a zbylých 27 procent připadlo na region Asie a Tichomoří, kde byl růst také čtrnáctiprocentní.

Lamborghini se navíc nechalo slyšet, že i letošní rok by měl být z pohledu čísel velmi pozitivní. Již nyní by počet objednávek měl pokrývat téměř celoroční produkční plán. Takže pokud i vy pokukujete po svému supersportu s rozzuřeným býkem na přídi, rozhodně není nač čekat.