Exotika v zimě táhne stále víc. Fischer a Exim Tours nabídnou přímé lety do Vietnamu i na Kubu

Když v zimě někteří z důvodu vysokých cen energií snižovali stálou teplotu na svých termostatech až o několik stupňů, možná jim blýskla hlavou myšlenka, zda by nebylo lepší přečkat zimu někde v teple. Tato možnost se během následující zimy nabízí například na vietnamském ostrovu Phu Quoc či v Santa Claře na Kubě. Charterové lety sem začnou vysílat cestovní kanceláře CK Fischer a Exim Tours.

Zatímco v létě stále táhnou spíše tradičnější destinace jako Egypt či Turecko, na podzim a v zimě se létá podstatně dál. Českých turistů, kteří míří za exotikou, přibývá. Jak prozradil manažer rozvoje leteckých spojení Letiště Praha Roman Pacvoň, jen za poslední rok odletělo do exotických destinací zhruba 112 tisíc Čechů. V porovnání s trendem před příchodem pandemie se jedná o více než 40% růst.

Toho jsou si samozřejmě vědomy i cestovní kanceláře, které mu jdou naproti. Vracet se proto začínají přímé charterové lety za exotikou, tedy nepravidelné lety pronajatých letadel, která převážejí turisty jedné či více cestovních kanceláří v rámci zakoupeného zájezdu.

Právě takové lety do destinací, jako je Vietnam, Kuba či Punta Cana v Dominikánské republice, v zimě nabídnou cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours spadající pod skupinu DER Touristick Eastern Europe. Přímé lety do Vietnamu a na Kubu by přitom měly být v zimě jediné svého druhu u nás.

Foto: Depositphotos Airbus A350

Cestovní skupina za tímto účelem uzavřela kontrakt se španělskou leteckou společností World2Fly, kterým si zajistila přibližně na půl roku služby letounu Airbus A350-900. V rozhovoru pro SZ Byznys šéf skupiny Jiří Jelínek uvedl, že by se mělo jednat o jeden z nejmodernějších strojů tohoto typu současnosti. Jeho provoz vyžaduje přibližně o osm procent nižší náklady, což se ve finále promítá i do ceny letenek, které jsou nižší zhruba o deset procent.

Cestovní kanceláře jej budou využívat až na tři lety týdně, přičemž jejich úkolem bude vždy maximálně naplnit kapacitu letounu čítající 432 pasažérů. Podle Jelínka by neměl být problém lety naplnit vždy z 90 %, a to turisty z Česka i Slovenska.

„Letadlo odstartuje vždy z Bratislavy, poletí do Prahy na dotankování a z pražského letiště už pak přímo do destinace. Zpáteční let bude směřovat znovu nejprve do Prahy a následně pak pokračovat do Bratislavy. Díky tomu přineseme exotický produkt našim českým i slovenským klientům zároveň,“ vysvětlil Jelínek.

Mimo Fischeru a Exim Tours nabídne v zimě přímé lety za exotikou také cestovní kancelář Čedok, ve spolupráci s leteckou společností LOT Polish. Mezi nejoblíbenější exotické zájezdy Čedoku patří Dominikánská republika, Zanzibar či Thajsko. Nabízí však také možnost podívat se na Madagaskar, z Prahy začne bez mezipřistání létat i na Srí Lanku a do Keni, z Brna pak zase na thajský Phuket.

„Exotická dovolená je u Čechů během zimních měsíců stále více oblíbená. První destinace jsme představili již před třemi lety a od té doby s námi cestovalo už více než 50 tisíc klientů,“ uzavírá ředitel charterových zájezdů Čedoku Miroslav Kubáč.

S přispěním ČTK