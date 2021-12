Když žijete ve velkém městě a potřebujete jen pár potravin či dalšího menšího zboží, většinou se rozhodnete zajít do nejbližší večerky. Avšak ve světě, kde lidé střeží každou minutu svého času, se i takový nákup může zdát neefektivní. A tak na pomoc přichází už několik různých služeb, které menší nákupy přivezou obvykle do půl hodiny. Takzvaná „quick commerce“ je nastupujícím trendem nejenom v Česku a na trh vstupuje další velký hráč.

Společnost Bolt po měsících čekání v Praze od 28. prosince spouští vlastní Bolt Market, a tak si například na Silvestra budou moct obyvatelé některých čtvrtí hlavního města nechat přivézt ke dveřím zásoby pro oslavu příchodu nového roku i po půlnoci, konkrétně minimálně do jedné hodiny v noci.

Na výběr ovšem mají také konkurenční služby – Wolt Market, jenž v Praze funguje od konce listopadu, nebo Dáme Market společnosti Dáme Jídlo, který provoz zahájil začátkem roku a v mezičase se rozšířil do Brna, Plzně, Českých Budějovic a Liberce. V hlavním městě pak působí i menší hráč Freš Delivery a od ledna naplno přibude i německý Grovy.

„V létě jsme si dali cíl spustit Bolt Market do konce roku 2021. Jsem obrovsky pyšný na celý tým v Praze i v Estonsku za to, že se nám výzva povedla. Obzvláště mě těší spuštění těsně před Silvestrem. Dosahem, který náš vršovický Bolt Market má, dokážeme pokrýt značnou část Prahy a já se těším na to, že naše produkty zásobí pražské domácnosti i v pozdních nočních hodinách na Silvestra,“ říká Karel Složil, country manažer Bolt Market pro Českou republiku.

Karel Složil, country manažer Bolt Market pro Českou republiku

Podobně jako konkurenční služby i Bolt Market se zaměřuje na dovoz potravin a dalšího běžného sortimentu supermarketů. Služba je nyní dostupná ve Vršovicích, kde provozuje vlastní sklad s doručením do dalších okolních částí – na Vinohrady, Žižkov a do Strašnic. Do těchto čtvrtí slibuje donášku už do 15 minut od uzavření objednávky, s delší dobou doručení lze objednávat i na Staré Město, Smíchov, do Karlína či na Chodov.

„V rámci zaváděcích cen spojených se spuštěním nové služby máme momentálně rozvoz zdarma v okruhu tří kilometrů od Bolt Marketu ve Vršovicích. V rámci oblasti, kterou pokrývá vršovický Bolt Market, pak záleží na vzdálenosti. Je to podobné jako u restaurací v aplikaci Bolt Food. Namátkově na Karlín dovezeme ještě stále zadarmo, na Smíchov do dvacetikoruny, do Holešovic do padesátikoruny,“ doplňuje pro CzechCrunch Složil.

Možnost nákupu je pro uživatele dostupná v rámci aplikace Bolt Food, kde si doteď mohli nechat přivézt potraviny z partnerských obchodů. Pro objednávku přímo od Boltu si musí vybrat objednávku od Bolt Market Vršovice. Postupně má být služba rozšířena do dalších městských částí Prahy, stejně tak i do dalších českých a moravských měst, kde má být dostupná již od ledna.

„Nerad bych prozrazoval všechna překvapení, ale velmi rychle od spuštění Vršovic – ještě v lednu – potěšíme obyvatele Smíchova a Strašnic a okolních čtvrtí. I jim budeme umět díky novým Bolt Marketům rozvézt nákupy bleskově. Dále v lednu vstoupíme i do jednoho moravského města, tam si troufám tvrdit, že to obyvatelé ocení obzvláště, protože takhle rychlý rozvoz kvalitních potravin tam dle mých informací není,“ prozrazuje Složil. Během roku 2022 by měla být kompletně pokrytá Praha a většina krajských měst v zemi.

Bolt Market chce od sílící konkurence odlišit hlavně díky husté síti partnerských kurýrů jak pro osobní přepravu, tak i pro Bolt Food. „Díky našim bohatým zkušenostem v oblasti rozvozu jídla, parametrům aplikace Bolt Food a široké základně partnerských kurýrů můžeme v Praze spustit službu, jaká na našem trhu nemá obdoby – dovoz nákupů potravin, hygienických potřeb a dalšího zboží do pouhé čtvrt hodiny,“ slibuje Složil.

Zatímco konkurenční Wolt Market zmiňuje dodání nákupů do dvaceti minut a Dáme Market do třiceti minut, menší hráči slibují ještě expresnější donášku – Freš Delivery na svém webu stejně jako Bolt Market uvádí patnáct minut, německé Grovy chce podle vyjádření stíhat doručení už do deseti minut.