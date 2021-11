Rozvozová služba Wolt se přidává do závodu o co nejrychlejší doručování potravin. Oznámila otevření takzvaného Wolt Marketu, prvního kamenného obchodu služby, který má zajistit doručení internetových objednávek k zákazníkům do 20 minut. Respektive do 15, pokud bydlí dostatečně blízko. Podobnou službu už provozuje konkurenční Dáme jídlo a plánuje ji i Bolt – ten ale zatím skončil u plánu, že svůj obchod otevře do konce roku.

Svůj první obchod umístil původem finský startup na Smíchov, ze kterého během prvního měsíce hodlá obsluhovat zákazníky z Vinohrad, Hradčan, Vyšehradu, Dejvic, Střešovic, Nového Města, Podolí, Braníku a také částí Karlína, Žižkova a Nuslí. Zákazníci Woltu ale musejí objednat nákup alespoň za 200 korun. Do konce letošního roku by se pak měla otevřít druhá prodejna.

Nejde nicméně o běžný typ obchodu, nýbrž takzvaný „dark store“, do kterého mají přístup jen partnerští kurýři firmy. Slouží tedy jako mezisklad, který zboží přibližuje zákazníkům tak, aby kompletní vyřízení a doručení objednávky bylo co nejrychlejší. Slouží k objednání jak potravin (včetně mražených), tak drogistického zboží či potřeb pro domácnost. Produktů je k dispozici kolem dvou tisíc a zpočátku má být určen hlavně pro malé a týdenní nákupy.

„Cílem Wolt Marketu je stát se službou, která poskytne našim uživatelům prvotřídní zákaznický zážitek, zatímco zůstane zisková. Samo o sobě je to velká výzva, protože rychlá donáška i potraviny jsou nízkomaržový a po operační stránce velmi nákladný a komplexní byznys,“ říká Jana Trnovská, ředitelka Wolt Marketu pro Česko a Slovensko.

Podle ní je právě Praha pro firmu v tuzemsku klíčový trh. „Samozřejmě ale chceme rychle expandovat i do dalších měst v Česku i na Slovensku. Jak nám ukazují zkušenosti ze zahraničí, zájem o rozvážky zboží z Wolt Marketu je velký od počátečního otevření,“ věří.

Wolt nicméně na český trh nepřichází s žádnou revoluční novinkou. Konkurenční firma Dáme jídlo spustila stejný typ služby letos pod názvem Dáme market. I ta začala nejprve v Praze, později se ale rozšířila i do Brna, Olomouce, Plzně nebo Liberce. Nákupy slibuje dovézt do půl hodiny.

Nejrychlejší rozvážku pak inzeruje další konkurenční podnik Bolt. Ten předpokládá, že se vejde do patnácti minut. Už při oznámení svého plánu k výstavbě takzvaných Bolt Marketů firma naznačila, že lze očekávat jejich přítomnost především v centrech měst, kde už působí.

Wolt přitom aktuálně prochází větší změnou – před dvěma týdny oznámil jeho akvizici americký lídr rozvážkových služeb Door Dash. Na to, aby přes Wolt dosáhl na trhy v Evropě, dal 177 miliard korun. „Wolt bude pokračovat pod stejným názvem, značkou, službami a týmem jako dříve, se stejnou aplikací. Tato zpráva nemá žádný vliv na zákazníky ani partnery,“ slíbili pro CzechCrunch zástupci českého Woltu.

Služby se ve vnímání zákazníků chtějí nicméně posunout ještě o něco dál. Čím dál větší důraz budou klást i na doručování supermarketového zboží a dalších doplňků, aby se pro zákazníky staly jakýmsi pojízdným nákupním centrem. A Wolt právě tento plán prosazuje také v Česku, jak jeho lokální šéf Jan Foret popisoval ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch.