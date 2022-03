Vladimir Putin bude nadosmrti za to, co před čtrnácti dny naplno odstartoval, nenáviděn snad každou civilizovanou zemí a jejími obyvateli. Ostatně už teď můžeme na internetu najít velmi ostré reakce na jím spuštěnou invazi na Ukrajinu – a výjimkou nejsou ani výzvy k tomu, aby ho někdo zabil. Na sociálních sítích jsou ovšem takové výroky obvykle zakázány, jelikož spadají do škatulky nenávistných projevů či podněcování k trestným činům. Facebook je ale ochoten změnit svá pravidla.

Facebook se rozhodl udělit uživatelům ve vybraných zemích výjimku a umožní jim zveřejňovat výzvy například k zabití ruského diktátora nebo k páchání násilí proti ruským okupantům. Půjde tak o velký zásah do interní politiky Facebooku a Instagramu, jehož se změna také týká. Dříve totiž uživatelům, kteří by takto nenávistný obsah sdíleli, hrozil postih.

„V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu jsme dočasně umožnili vyjádření politických postojů, které by obvykle porušovaly naše pravidla například o nenávistném vyjadřování,“ zmiňuje americká společnost Meta, která Facebook i Instagram provozuje, pro agenturu Reuters. I nadále pak zůstanou zakázány výzvy k násilí proti ruským či běloruským civilistům.

Nejedná se však o plošnou změnu pravidel. Meta uvádí, že provolávat smrt ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi (i jeho běloruskému protějšku Alexandru Lukašenkovi) budou moci uživatelé registrování na Ukrajině, v Rusku a Polsku. Vyzývat k násilí proti ruské armádě budou smět i uživatelé sítí na Slovensku, v Rumunsku nebo pobaltských zemích.

Za určitých podmínek umožní i chválu batalionu Azov, což je polovojenský prapor působící na ukrajinském pobřeží Azovského moře, který je znám svými sympatiemi ke krajní pravici. I to je jeden z důvodů, proč Putin považuje dnešní Ukrajinu za neonacistický stát. Facebook bude tolerovat chválu Azovu, pokud půjde o výroky v souvislosti s obranou Ukrajiny.

Ze strany Facebooku tak jde o další rozhodnutí v návaznosti na invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Nejprve provozovatel největší sociální sítě planety omezil přístup ruským státním médiím Russia Today a Sputnik na své sítě po Evropské unii, ruským společnostem také omezil příjmy z reklamy (podobně jako Google). Proti Facebooku nicméně o pár dní později zakročilo samo Rusko, které jej spolu s Twitterem zakázalo.