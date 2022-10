Filip Fingl končí jako šéf Dáme jídlo. Jde pomáhat českým vědeckým projektům do světa

Jsou to čtyři roky, co se do křesla výkonného ředitele společnosti Dáme jídlo posadil Filip Fingl. Tehdy do Česka zrovna vstupovali největší světoví hráči z oboru, a tak průkopníkovi tuzemského trhu s rozvážkami jídel přibyla značná konkurence. Úkolem Filipa Fingla bylo se s ní popasovat, ale především celé Dáme jídlo nastartovat k dalšímu růstu. „Nesmírně jsme se posunuli, firmu jsme několikrát obrátili vzhůru nohama,“ říká čtyřiatřicetiletý manažer, který se teď rozhodl zkusit vlastní byznys. Štěstí bude hledat mezi vědeckými projekty, jimž chce pomáhat do světa.

Z Dáme jídlo odejde Filip Fingl oficiálně na konci roku. Svému nástupci, který by měl být znám do několika týdnů a už je jisté, že přijde zvenčí, bude předávat firmu, jejíž celkový obrat (GMV) se v loňském roce přehoupl přes pět miliard korun a výnosy činily zhruba 1,3 miliardy. Firma spolupracuje s necelými sedmi tisíci partnery ve 170 obcích po celém Česku a pokrývá téměř 60 procent tuzemské populace, takže je stále největší platformou, která u nás rozváží nejen obědy a večeře z restaurací, ale stále více také další nákupy.

Zahraniční konkurenci musí odrážet v největších městech v čele s Prahou, kde je nejvíce vidět zejména původem finský Wolt. Obědy rozváží také estonský Bolt, který začínal s alternativními taxíky. Naopak služba Uber Eats z Česka nedlouho po svém startu odešla. Dáme jídlo se daří i na zhuštěnějším trhu dál růst a zlepšuje se také jeho hospodářský výsledek, byť profitabilní zatím stále není.

„Náš upravený ukazatel EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů – pozn. red.) loni činil přes 100 milionů korun a letos dopadneme velmi podobně. Zároveň vnímám jako výhodu, že na rozdíl od některých hráčů naše jednotková ekonomika funguje a jsme na ní pozitivní. Do značné míry je to tedy pro nás především o hledání škály. Potenciál celého trhu je pořád obrovský,“ je přesvědčený Fingl, který stejně jako jeho kolegové z konkurenčních firem neustále čelí otázkám, kdy konečně začne skutečně vydělávat.

Dáme jídlo je na trhu už deset let a podle odcházejícího šéfa přetočení do černých čísel ještě chvíli potrvá, nicméně podle něj si firma stále nesáhla ani na zlomek toho, co je možné. Naznačuje mu to i zkušenost z jiných zemí, kde působí německá skupina Delivery Hero, která se specializuje na rozvoz jídla a do níž Dáme jídlo patří od roku 2014. Tehdy jí firmu spolu s dalšími akcionáři v podobě investičních skupin Miton či Enern prodal její zakladatel Tomáš Čupr a vydal se budovat online supermarket Rohlik.cz.

Foto: Dáme jídlo Kurýr služby Dáme jídlo doručí i potraviny

Delivery Hero strategicky investuje po celém světě, kde akvíruje lokální služby, a dnes tak působí už ve více než padesáti zemích. V Řecku berlínské skupině patří přední hráč Efood.gr, který podle Fingla eviduje kolem sedmi až osmi milionů objednávek měsíčně. „Tam ještě zdaleka nejsme, a když se podíváme na Blízký východ, jsou tam čísla ještě daleko větší,“ říká. V Česku Dáme jídlo během denní špičky doručí přes deset tisíc jídel a dalších položek za hodinu. Celkový počet objednávek by se u nás měl měsíčně pohybovat v nízkých jednotkách milionů.

Stále větší část byznysu má navíc pro Dáme jídlo představovat takzvaná quick commerce, tedy rychlé doručení zboží všeho druhu. Firma má dlouhodobou spolupráci například se sítí obchodů Žabka a Tesco a rozjela služby Dáme rozvoz a Dáme market. Jde o stovky napojených obchodů a skladů, které jsou umístěné v centrech velkých měst a kurýři z nich dokáží rozvézt objednávky do pár desítek minut. „Už sice za sebou máme stovky tisíc objednávek a desítky tisíc uživatelů, ale tady jsme úplně na začátku. Věřím, že když se to dobře provede, může quick commerce v budoucnu dělat klidně polovinu našeho byznysu,“ míní Fingl.

Dáme jídlo není jediné, kdo si to myslí. Vlastní – a navíc i stejně pojmenované – služby tohoto typu v Česku spustili také konkurenční Wolt a Bolt. První jmenovaná firma svůj Wolt Market dál rozvíjí, rychlé doručování potravin pod značkou Bolt Market ale nedávno skončilo. V Dáme jídlo nic takového téma není. „Firma je teď ve velmi dobré kondici, a přestože na nás jako na všechny ostatní dopadá ekonomická situace, tak jsme připravení na to krizi přečkat a následně pokračovat v růstu. Dokázali jsme za ty čtyři roky vybudovat velmi solidní management, který věřím, že dokáže nový CEO naplno využít,“ doplňuje odcházející šéf.

Před příchodem do Dáme jídlo Filip Fingl působil jako investiční manažer ve skupině Rockaway Capital Jakuba Havrlanta a také jako strategický ředitel v Mall Group, kde mělo Rockaway podíl. Předtím nabíral zkušenosti v konzultační společnosti BCG a ještě předtím vystudoval Vysokou školu ekonomickou. A právě do univerzitního světa se teď tak trochu vrátí. Vlastní podnikání totiž propojí s akademickou a vědeckou sférou. „Stavíme investiční platformu, která bude hledat skvělé vědecké projekty a pomáhat jim od rýsovacího prkna do byznysového nastavení s globálním potenciálem,“ popisuje své záměry Fingl.

Přiznává, že rozhodování to nebylo jednoduché. Opustit Dáme jídlo se ale nakonec rozhodl, protože je přesvědčen, že kdyby to neudělal a nezkusil si vlastní projekt, jednou by toho litoval. „Cítím, že teď je ideální doba,“ říká. Další podrobnosti si prozatím ještě nechává pro sebe, ale jde o praxi, kterou viděl ve Spojených státech a dalších státech západní Evropy, samotného ho prý navíc věda a výzkum vždy přitahovaly. „Mrzí mě, když se o Česku mluví jako o montovně, přitom tu máme nesmírně kvalitní vědce, jejichž potenciál ale vůbec není vytěžený. Rád bych tomu pomohl,“ dodává Filip Fingl.