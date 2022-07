Expresní doručení rozbíhá i Dáme jídlo. Objednávky z obchodů do 30 minut nabídne ve 100 městech

Kurýři služby Dáme jídlo vám dovezou jídlo z restaurací, nákup potravin nebo i další zboží jako kosmetiku, květiny či menší elektroniku. Takový výčet už ale nestačí. Česká firma, která spadá pod křídla německé skupiny Delivery Hero, podobně jako i její konkurenti vstupuje do nové oblasti takzvané quick commerce, tedy rychlého doručování zboží z lokálních obchodů, a to ideálně do třiceti minut od objednání podle vzdálenosti.

Dáme jídlo tak se službou nazvanou Dáme rozvoz naskakuje na trend, kdy si zákazníci zejména během pandemie v posledních dvou letech zvykli ve větší míře nakupovat online a nakoupené zboží chtějí mít doručené domů nebo třeba i do práce co možná nejdřív. A v mnoha případech jsou za to také ochotni zaplatit.

Trh quick commerce se přitom v České republice rychle zhušťuje. Kromě již zavedených logistických hráčů jako DoDo, Messenger nebo Liftago, jež také postupně rozšiřuje svůj záběr, na něj jen minulý měsíc vstoupil i přímý konkurent Dáme Jídla Wolt.

„Lidé si mnohdy neuvědomují, co všechno si mohou v relativně krátkém čase nechat dovézt přímo k sobě domů, do práce, na služební cestu nebo jako překvapení do restaurace, kde právě sedí s přáteli. Dnes už se nejedná pouze o jídlo, květiny či drogerii, ale i o knihy a drobnou elektroniku jako třeba notebooky, telefony, či nabíječky,“ říká ředitel společnosti Dáme jídlo Filip Fingl.

Foto: Dáme jídlo Kurýr rozvozové služby Dáme jídlo

„Prostřednictvím Dáme rozvoz chceme redefinovat to, jak dnes funguje online retail. Uživatelům dáváme do ruky nástroj, díky kterému mohou mít doma velmi rychle prakticky cokoliv,“ vysvětluje Fingl. Na dotaz CzechCrunche zároveň doplnil, že se firmě v loňském roce podařilo překonat hranici tržeb ve výši jedné miliardy korun a také se udržet v černých číslech. Takové cíle Fingl přiblížil už před rokem.

Dáme rozvoz chce firma postupně zavádět ve více než sto městech po celé České republice. Právě tímto rozsahem se chce také odlišit od konkurence, která podle Fingla v takové šíři doručení do 30 minut nedokáže nabídnout. Aktuální flotila Dáme jídlo přitom čítá asi 3 800 kurýrů, konkurenční Wolt, který působí ve výrazně menším počtu měst, jich má podle vyjádření z minulého měsíce šest tisíc.

Dáme rozvoz má jako služba fungovat zcela nezávisle na platformě Dáme jídlo, prvními partnery pro doručování zboží ale mají být restaurace s vlastními e-shopy. Cena bude domlouvána s partnery individuálně v takzvaném modelu pay-per-use, tedy za reálné využití rozvážky. Konkrétnější úroveň firma nepřiblížila.

Objednávka se přitom vytvoří buď pomocí napojení systémů přes API, nebo jednotlivě na speciálním webu. Na kolik expresní doručení vyjde konečné zákazníky, si bude určovat přímo obchodník. Pokud chce, může jej nabídnout i zdarma.

Novou službu hodlá společnost spouštět postupně v několika fázích – v červenci pro vybrané partnery a v průběhu léta pro komerční použití. Služba přichází v rámci strategické iniciativy mateřské společnosti Delivery Hero, která nese název Deliver Anything.

„Cítíme velký obchodní potenciál a synergii mezi naším současným podnikáním a touto novou platformou. Chceme využít naši silnou regionální působnost, velkou flotilu kurýrů a propracovaný logistický systém k tomu, abychom posunuli české online nakupování zase o krok dále,“ dodává Fingl.