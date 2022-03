Nabídka expresního rozvážení potravin se rozšiřuje v Brně. Během maximálně pár desítek minut od objednání tam chce nákupy zákazníkům rozvážet Wolt. Právě ve městě otevřel obchod výhradně pro kurýry, díky kterému se má ke dveřím zákazníků dostat co nejrychleji. Ve druhém největším městě republiky se tím řadí po bok podobně fungující služby Dáme jídlo. Ostatní služby se zatím soustředí hlavně na Prahu s plánem do dalších měst se rozšiřovat.

Brněnský Wolt Market je teprve třetí takovou pobočkou služby. První dvě fungují v Praze. „Rozšíření Wolt Marketu do Brna pro nás bylo tím správným krokem k tomu, abychom mohli odpovědět na zvyšující se poptávku po rozvozu potravin – postupně plánujeme i expanzi do dalších českých měst,“ říká Jana Trnovská, ředitelka Wolt Marketu pro Česko a Slovensko.

Brněnská pobočka funguje jako takzvaný dark store, tedy speciální obchod, do kterého mají přístup jen partnerští kurýři společnosti. Ty za zákazníky dávají dohromady objednané zboží, které pak jim pak rozvážejí. Umístění těchto kamenných obchodů společnosti pečlivě vybírají právě tak, aby nákupy a rozvoz kurýři mohli uskutečnit během pár desítek minut. Wolt aktuálně slibuje 20 až 30 minut od zadání objednávky téměř po celém Brně.

V nabídce Woltu je teď zhruba dva tisíce produktů se zaměřením na potraviny, drogerii i domácí potřeby. Cílem je pokrýt hlavně malé a týdenní nákupy. Trnovská přitom zmiňuje, že firma chce nabídnout vedle větších značek i takové zboží, které teprve přichází na scénu. Wolt se soustředí i na lokální dodavatele, takže v Brně nabízí třeba místní producenty piva.

Firma chce dál službu rozšiřovat postupně. Krok po kroku také nabízí nové produkty nebo zrychluje doručovací dobu, případně rozšiřuje otevírací dobu, a to v některých dnech až do půlnoci. Trnovská už dřív uvedla, že zájmem Woltu je rozšířit se do měst v Česku i na Slovensku. S Prahou firma začala jako s klíčovým trhem, první pobočku otevřela v listopadu 2021 na Smíchově.

Takzvaný dark store služby Wolt market Foto: Wolt market

V hlavním městě nabídla doručení internetových objednávek do 20 minut, nebo dokonce do 15, pokud bydlí dostatečně blízko. Tlak na rychlost je totiž u tohoto typu služby velký. Stejně funguje už konkurenční Bolt, který předpokládá, že se jeho rozvážka vejde právě do 15 minut. Zmíněný Dáme market, odnož služby Dáme jídlo, se se slibem doručení do 30 minut rozšířila i do Brna, Olomouce, Plzně nebo Liberce.

Naposledy pak na plnící se trh vstoupila německá služba Grovy, která hodlá rozvozy stáhnout rovnou na deset minut a plánuje mít do konce roku tisíce zaměstnanců. Z Prahy se chce rozšířit po celé republice.