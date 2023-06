Filtrovaná voda startupu Lokni chce vytlačit jednorázové PET lahve. Chystá se i do veřejného prostoru

Firma Lokni se na domácím trhu objevila v roce 2017. Její zakladatel a šéf Martin Václavík chtěl nabídnout alternativu k balené vodě v podobě automatů na filtrovanou vodu, s čímž začal v kampusech vysokých škol. První „filtromaty“ se objevily na ČVUT v Praze a postupně se rozšířily i do dalších 53 fakult českých univerzit, díky čemuž se v průběhu šesti let mělo podařit ušetřit přes devět milionů PET lahví. Letos se Lokni plánuje více rozkročit i do veřejného prostoru, například do center větších měst, na letiště nebo terminály dálkové hromadné dopravy, a chystá také řešení pro filtrovanou vodu pro domácnosti.

„Jen v Česku se ročně prodá výrazně přes 900 milionů litrů čisté balené vody, což představuje neskutečné množství jednorázových plastových obalů. Naším cílem je, aby se balené vody postupně prodávalo co nejméně. A tím se množství plastových obalů snížilo,“ říká o motivaci za projektem Václavík. A ukazuje se, že Češi alternativu k balené vodě oceňují, jelikož tržby startupu se loni dostaly k 10 milionů korun.

Na kampusech vysokých škol Lokni vydělává primárně na příspěvcích od partnerů, kterými jsou často i velké komerční firmy – ty se v rámci plnění svých ESG závazků a povinností začaly podílet na provozu tohoto projektu výměnou za reklamní prostor na LCD panelech umístěných na automatech a v mobilní aplikaci Lokni, kterou aktuálně používá 55 tisíc uživatelů.

Partneři v drtivé většině případů kompletně nebo z větší části hradí provoz univerzitních automatů, studenti si tak točí do vlastních lahví filtrovanou vodu zdarma.

Foto: Lokni Českému startupu Lokni se prý podařilo ušetřit přes devět milionů PET lahví

Na rozdíl od vysokých škol není voda z automatu v rámci veřejné sítě zdarma, ale uživatel za ni platí v mobilní aplikaci na bázi měsíčního nebo ročního předplatného. Technicky jde ale o stejné automaty jako v kampusech vysokých škol, které vznikly ve spolupráci s českými technickými univerzitami a které jsou schopny obsloužit tisíce lidí denně.

„Do budoucna připravujeme rovněž automaty, které budou umět přijímat platební karty bez nutnosti předplatného nebo registrace v mobilní aplikaci – bude tedy možnost platit i za jednorázový odběr,“ dodává Václavík. Řešení nabízí Lokni také přímo firmám do kanceláří, kde mohou automaty či centrálními filtračními jednotkami nahradit klasické výdejníky s pitnou vodou v podobě plastových barelů, ve kterých voda dlouhou dobu stojí a ztrácí na kvalitě a nezávadnosti.

Když je totiž voda balená v plastu, ať už v malé lahvi, nebo ve velkém barelu, mohou se do ní uvolňovat mikročástice umělého materiálu nebo plastifikátory, rovněž se může kazit růstem bakterií. Přístup k filtrované vodě tak může populaci této kontaminace zbavit, případně ji alespoň omezit. Automaty Lokni fungují na principu kombinace ošetření vody UV světlem, které likviduje bakterie a mikroorganismy, a čištění přes filtry z aktivního uhlí. Ty odstraní z vody veškeré nežádoucí chutě a pachy včetně chloru a zároveň ji zbaví všech částic a nečistot větších než 0,2 mikronu, které se v běžné kohoutkové vodě nachází.

Nutno ale podotknout, že kvalita kohoutkové vody je u nás nadprůměrná. Problémem v Česku je spíše zastaralé vodovodní potrubí. „Snažíme se vrátit lidi zpět k vodovodní vodě a omezit nesmyslnou přepravu té balené. Proto jdeme cestou dofiltrování kohoutkové vody v místě spotřeby, což je současný světový trend. Z dobré vody tak uděláme vodu špičkovou, která má vynikající chuť i chemické vlastnosti. Kromě zdraví a ekologie je zásadním plus také cena – za filtrovanou vodu lidé zaplatí jen zlomek ceny balené vody. A v mnoha případech ji mají zdarma,“ doplňuje Václavík.

Letos se chystá Lokni spustit třetí model filtrační stanice – HomeKit pro domácnosti, do kterého promítne veškeré znalosti a zkušenosti včetně zpětné vazby od dosavadních uživatelů. Přesnou cenu zatím Václavík nechce prozradit, ale mělo by jít o jednorázovou investici v hladině nižších tisíců korun. Následně bude stačit měnit pouze filtry, a to přibližně jednou za šest měsíců. I díky tomuto řešení letos Lokni cílí na tržby 17 milionů korun a do pěti let by chtěla firma získat 1–5 procent ze současného objemu trhu balených vod.

„Nic na naší snaze nezmění ani plánované zálohování, protože při vysoké kvalitě veřejné vody v Česku není důvod vodu vozit kamiony, balit ji do plastů a skladovat. Proto chceme motivovat lidi, aby pili obyčejnou zdravou vodu a snížili tak dopad plastových odpadů na životní prostředí,“ uzavírá Václavík.