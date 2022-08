Investiční skupina PPF se zavázala investovat až 260 milionů dolarů, tedy 6,5 miliardy korun, do akcií loterijní firmy Allwyn z portfolia KKCG podnikatele Karla Komárka. Při transakci by skupina koupila 26 milionů akcií společnosti Allwyn, dříve Sazka Entertainment. Pokud by PPF nakoupila maximální počet akcií v rámci svého příslibu, měla by v Allwynu podíl zhruba pět procent.

PPF je v současnosti minoritním akcionářem a vlastní čtyři miliony akcií firmy Cohn Robbins Holdings (CRHC), se kterou letos Allwyn oznámil spojení. „Pevně věříme v růstový potenciál této nadnárodní loterijní společnosti, která zároveň poskytuje stabilitu v současné nejisté makroekonomické situaci,“ uvedl investiční ředitel PPF Group Didier Stoessel.

Díky závazku investovat do akcií Allwynu má podle něj skupina PPF příležitost stát se součástí současných plánů expanze firmy v USA i globálně. Allwyn dnes oznámil výsledky za druhé čtvrtletí, v rámci kterých zvýšil konsolidovaný očištěný hrubý provozní zisk (EBITDA) o 17 procent na 277,1 milionu eur (6,8 miliardy korun). Hrubé výnosy z her stouply o 23 procent na 901,7 milionu eur (22,1 miliardy korun).

Foto: KKCG Miliardář a majitel skupiny KKCG Karel Komárek

Společnost Allwyn provozuje loterie v České republice, Itálii, Rakousku, Řecku a na Kypru. Letos v lednu oznámila, že prostřednictvím spojení s firmou specializovanou na akvizice Cohn Robbins Holdings (CRHC) vstoupí na akciovou burzu v New Yorku.

V březnu Allwyn získal desetiletou licenci na provoz britské Národní loterie, v dubnu oznámila, že získala 36,75 procenta v řecké firmě Kaizen Gaming, rostoucím online provozovateli sportovního sázení a iGamingu s vlastní herní technologií.

Společnost Sazka nejprve vlastnil Karel Komárek společně s Petrem Kellnerem a jeho PPF – společně ji koupili v září roku 2011 za 3,81 miliardy korun. V roce 2012 však skupina PPF svůj podíl v loterijní společnosti prodala firmě KKCG, která se tak stala jediným vlastníkem.

Karel Komárek patří k nejbohatším českým podnikatelům, časopis Forbes odhadl hodnotu jeho majetku na 5,3 miliardy dolarů (120 miliard korun). Jeho firma KKCG se zaměřuje hlavně na podnikání v zábavě, ale také na ropu a plyn, informační technologie a reality.

S přispěním ČTK.