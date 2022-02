Něco takového umí na celém světě pouze hrstka firem, alespoň tak to doslova říká zdejší staronový investor Michal Dědek. Mluví o recyklační společnosti ETW. Firmě, která se naučila vyrábět z vyhozených špinavých plastových obalů zase obaly nové. Obvykle se něco takového neděje – z recyklovaných plastů se běžně stává třeba odpadkový koš. Dědek, respektive jeho SFG Holding, této společnosti posílá peníze opakovaně. Aktuálně je to 30 milionů korun.

S novou investicí se Dědkův podíl přehoupl už na 54 procent. Po 15 procentech si nechávají bratři Tomáš i Petr Loudovi, kteří společnost založili. A 16 procent zůstává prvnímu investorovi, americké společnosti Trumont. Technicky to znamená, že za 30 milionů korun si Michal Dědek kupuje tři procenta firmy.

Pro Dědka jde totiž už o třetí investici do ETW. Prvních 25 procent si koupil za pět milionů korun. „A zároveň jsme se dopředu zavázali, že pokud se nenajde nikdo na další financování, poskytneme ETW dalších 7 milionů za 26 procent,“ vypočítává CEO SFG holding.

Cílem je teď nakoupit nové technologie. Tak, aby se firma mohla přiblížit cíli, se kterým ji bratři zakládali: zbavit skládky a spalovny vysoce znečištěných plastů. S novými technologiemi bude moct produkovat materiál pro výrobce strečové a smršťovací fólie s podílem recyklátu alespoň 50 procent. Má však vizi dostat se co nejblíže stoprocentnímu obsahu recyklátu.

Michal Dědek, investor a CEO SFG holding Foto: SFG holding

Takové fólie odebírá mimo jiné druhý největší výrobce balených potravin v Česku, firma Orkla Foods, která stojí za značkami Hamé, Vitana, Otma či Májka. „Do konce února by měly být podepsány významné kontrakty s předními světovými výrobci potravin a rozjede se dodávka fólií k balení jejich zboží,“ plánuje dál Dědek.

Krátce se dá říct, že ETW recykluje plasty na výrobu fólií. Řeč je o materiálu, který musí být dostatečně pevný a flexibilní a na který jsme zvyklí jako na obal při nákupu prakticky jakéhokoliv zboží. Obvykle se takové obaly s těmito vlastnostmi vyrábějí jen z ropy. Firma z Nelahozevsi se ale naučila používat pro ně plasty vyhozené z domácností i třeba z průmyslu či zemědělství, což jsou typické zdroje, odkud často k dalšímu zpracování brání silné znečištění.

„Dokázali jsme najít cestu, jak využít jednorázové plasty a přeměnit je zpět na obalové materiály. To je základním kamenem cirkularity plastů a jejich udržitelnosti. Svět potřebuje řešení, která tento koloběh přinesou ve velkém měřítku, a proto je pro nás další navyšování kapacit nezbytné,“ říká Tomáš Louda, jeden z bratrů-zakladatelů. „Zjednodušeně řečeno, vytvořili jsme robota na recyklaci, kterého chceme rozšířit po celém světě,“ doplňuje.

Zakladatelé objevili postup, jenž funguje i pro odběratele, tedy výrobce, kteří do plastů své zboží balí. Loňský rok byl podle Loudů co do čísel nejlepší v historii. Příliš konkrétní být nechtějí, tak alespoň zmiňují, že byl v milionových řádech. „A už dnes můžeme říct, že jen za první čtvrtletí letošního roku budeme mít skoro to, co za celý rok 2021,“ doplňuje Tomáš Louda.

Kontrakty pro letošek vyčísluje na 150 až 180 milionů. Zájem je velký a jde tedy hlavně o to, kolik toho firma dokáže odbavit. Přitom zmiňuje, že výzkum a vývoj a vylepšování receptury pro firmu byly důležitější než honba za samotným obratem.

„Nyní víme, jakým způsobem tyto materiály mechanicky a zároveň technologicky přeměnit na vysoce kvalitní suroviny vhodné pro desítky aplikací napříč odvětvími. Původně igelitový obal se tak po recyklaci může nově stát nádrží na vodu, lavičkou či znovu obalem,“ popisuje Petr Louda.

Propere, filtruje, taví

S využitím vysoce znečištěných plastů začalo ETW v roce 2017. Tehdy zkoušelo, jak zpracovat plastový odpad na takzvaný regranulát, ze kterého se pak další výrobky tvoří. Teď kromě linek na něj má i mycí technologii, díky níž může zpracovávat odpadní folie z různých odvětví, které je silně znečišťují, a to zatím až do šesti tisíc tun ročně.

Než dojde regranulát k dalšímu zpracování, třikrát se propere, automaticky filtruje a následně taví tak, aby granulky byly stejné. ETW jich vyrábí několik druhů, aby se tak materiál hodil přesně na nový výrobek.

Výsledné fólie nejsou tvořeny výhradně z recyklovaného plastu. Ale vysoký podíl této suroviny v něm je podle bratrů v Česku neobvyklý. „Ty, které se běžně využívají například k balení PET lahví s nápoji nebo stavebních materiálů a které by zároveň obsahovaly recyklovanou složku, na trhu chybí,“ popisoval už dřív Tomáš Louda.

Bratři Petr a Tomáš Loudové využívají i silně znečištěné plasty Foto: ETW

Bratři Loudové se před založením společnosti ETW profesionálně věnovali americkému fotbalu, doteď mimochodem nastupují za tým Prague Lions. V tomto sportu získali několik českých titulů a mimo jiné reprezentovali Česko na mistrovství Evropy.

Díky americkému fotbalu se setkali s Griffinem Nealem, bývalým hráčem americké ligy a majitelem společnosti Trumont. Ta spadá do konsorcia R. D. Offutt, které založil Nealův dědeček. Konsorcium je zároveň největším producentem brambor ve Spojených státech a největším distributorem zemědělské techniky John Deere na světě. Současně se věnuje investicím do inovativních společností.

Michal Dědek si jako andělský investor buduje jméno investováním do impactových a udržitelných startupů. Poslal už peníze výrobci potravin ze cvrččího proteinu Sens a Cricket Lab, službě NutritionPro nebo platformě Buildiro, která pomáhá stavebníkům efektivněji shánět stavební materiály. Koncem loňského roku podpořil vzdělávací platformu Edhance.