Firmy potřebují uspět v online světě. Známá vysoká škola otevírá obor, který na to vychová experty

Irská Dublin Business School je přední evropská vysoká škola, která se specializuje na praktické byznysové obory. A právě ve spolupráci s ní otevírá pražská University of New York in Prague (UNYP) nový obor, který je zaměřený na velmi urgentní firemní praxi: digitální marketing a analytiku. Přihlášky už je možné podávat, studium ročního, respektive dvouletého programu začne letos v říjnu.

Akademické propojení Dublin Business School (DBC) s University of New York in Prague, které se začalo psát už v roce 2021, dává v mnoha ohledech velký smysl: obě to jsou školy, které cílí buď na mezinárodní studenty, nebo na lidi, kteří mají mezinárodní ambice. V obou probíhá výuka v angličtině a obě sídlí ve svém druhu evropských centrech se silnou vazbou na USA – DBS je vlastněna americkou skupinou Graham Holdings Company a Dublin je oblíbenou destinací zaoceánských koncernů, americká vysoká škola v Praze je zase úzce propojená s univerzitou v New Yorku a Praha je populárním místem ve středu Evropy.

„DBS je globální institucí s absolventy z více než 80 zemí světa. Z hlediska našich strategických cílů nám partnerství s UNYP umožňuje budovat silný mezinárodní charakter, na kterém chceme stavět mezinárodní přesah a reputaci naší školy,“ řekl už před časem ke spolupráci obou škol Andrew Conlan-Trant, prezident dublinské univerzity.

A právě nový obor Master of Science in Digital Marketing and Analytics, po jehož ukončení budou mít absolventi titul MSc., je dalším příkladem spolupráce obou škol. A k praxi má extrémně blízko, protože jestli společnosti dnes pro úspěch na dynamickém trhu něco potřebují – a je v podstatě jedno, v jakém oboru působí –, je to kompetence v online prostředí.

To ostatně definuje už základní popis oboru: „Absolventi získají důkladné pochopení základních principů digitálního marketingu a analýzy, budou schopni využívat data a vizualizační nástroje, uplatňovat vhodné marketingové modely v práci a činit etická obchodní rozhodnutí.“

Studium, jehož podmínkou je bakalářský titul, je v denní formě jednoleté, v případě kombinované formy je dvouleté. Hodí se pro zájemce, kteří by chtěli nastoupit kariéru v profesích jako digitální specialista či konzultant výkonnosti digitálního marketingu. Cena základního školného je zhruba 350 tisíc korun (záleží na aktuálním kurzu koruny vůči dolaru).

Protože je program z dílny UNYP a DBS zaměřený hodně prakticky, odpovídají tomu i předměty a kurzy, které na studenty v rámci kurikula čekají: Web Marketing Management and Metrics, Digital Design & Development, Strategic Thinking in the Digital Age, Research Methods, Data and Digital Marketing Analytics, Digital Advertising and Online Marketing Communications nebo Business Intelligence and Visualisation.

Foto: UNYP Slavnostní zakončení studia na UNYP

K získání titulu MSc. budou žáci potřebovat také splnit finální podmínku v intencích takzvaného capstone modulu, což je na anglo-amerických školách běžná praxe. Co to znamená? Buď sepíší disertační práci, nebo stvoří vlastní funkční projekt, případně mohou absolvovat stáž.

„Tato iniciativa je naší odpovědí na stále více digitalizované globální obchodní prostředí a nabízí učební osnovy, které jsou progresivní a hluboce zakořeněné v praxi,“ říká Sotiris Karagiannis, ředitel magisterských programů na UNYP.

UNYP má v českém, potažmo mezinárodním školství už zavedenou pozici, na trh vstoupila v roce 1998 ve spolupráci se State University of New York, Empire State College. Sídlí v historické budově pražských Vinohrad a ročně na ní studuje kolem 900 lidí, jež vzdělává na 100 převážně zahraničních pedagogů.