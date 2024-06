Five Guys zatím ne, už za dva týdny ale Popeyes a spol. Podívejte se, jaké restaurace budou v Máji

Uložit 0

Už dva roky kolem něj Pražané jen procházejí. V pondělí 24. června se ale znovu vrátí na mapu Národní třídy a Spálené. Nákupní centrum, které pro novou éru dostane jméno Máj Národní, otevře ve vícero patrech, na kterých člověk nalezne nejen jídlo, ale také zábavu. O jídlo jde ale tentokrát především. Podívejte se, jaké podniky architektonická památka nabídne.

Budova se má rozdělit v zásadě na dva provozy. V jedné části bude zábava, v té druhé pak jídlo, ale také obchody a služby. Společnost Amadeus, která Máj vlastní a rekonstruuje, slibuje občerstvení z celého světa.

V prvních třech patrech bude nákupní centrum, kde se budou nacházet obchody, kavárny a restaurace. V nabídce by měla být kombinace klasického a rychlého občerstvení, stejně jako české a mezinárodní kuchyně. V prvním a druhém patře bude nově takzvaná food hall, kde bude k dispozici asi 750 míst k sezení.

První hvězdou, kterou Máj uvítá, bude podnik Popeyes. Řetězec postavený na louisianském kuřeti přilákal davy, když loni otevřel na Václavském náměstí. Druhou pražskou pobočku bude mít právě v Máji. Spolu s ní se v gastronomické části objeví také Burger King a další občerstvení oblíbené ve Spojených státech – Amerikanos. Italská kuchyně bude mít zastoupení díky Rud’s Pizza, Asie v Bali Bali, Bahn Mi, Červeném korálu a také MiSushi, které počítá s konceptem all you can eat, tedy sněz, co můžeš.

Havajské speciality nabídne Napoké a indickou kuchyni bude možné ochutnat v Satyam. Pobočku tu bude mít také L.A. Finger Food, kde si člověk vybírá několik menších porcí jídel. Odlehčenější stravu bude možné najít u dean&david, vegetariánské jídlo bude zastoupeno sítí Green Factory. Do skladby patří také středomořská kuchyně, tu přinese bistro Paprika, řecké pokrmy si bude možné objednat u Yaya’s Meat & Seafood a ty české pak v Prima Baště. Česko zastoupí také kavárenský řetězec Basics Coffee, kávu si ale bude možné dát i v další české kavárně s vlastní pražírnou The Miners.

Třešničkou na dortu v podobě rychlého občerstvení má být vůbec první česká pobočka amerického řetězce Five Guys, který se specializuje na burgery, hranolky nebo mléčné koktejly. Původně se s ním počítalo už na otevíračku, nakonec se ale slavný americký podnik přidá až letos na podzim.

Zároveň by se v nejvyšším patře Máje měla otevřít klasická restaurace. Odtud bude netradiční 360stupňový výhled na celou Prahu.

Do Máje se ale také vrátí staří známí. Tím je především supermarket Tesco, který tu sídlil řadu let. Znovu otevře v prvním podzemním patře, novinkou budou eskalátory namísto původního schodiště. Nepůjde však o jediné potraviny, v Máji Národní má sídlit také Žabka či Pekárna Kabát.

Po prvních pěti patrech budou zákazníky rozvážet původní eskalátory, které budou mít nově prosklené boky a různobarevné osvětlení. Zůstane i původní pasáž v přízemí, nově bude ovšem rozdělená do 25 obchodních jednotek. „Pasáž přístupná z Národní třídy, Spálené a Charvátovy ulice patří k nejfrekventovanějším místům v Praze a denně tudy projde zhruba devadesát tisíc lidí. Při pravidelných cestách do práce, na tramvaj nebo na metro si chtějí koupit něco dobrého k jídlu, květinu pro radost, noviny a drobný dárek, vyzvednout léky či se zastavit na šálek kvalitní kávy. To všechno bude v nákupním centru Máj Národní dostupné,“ oznámila společnost Amadeus.

K obchodům se přidají drogerie Rossmann, Holandské květiny, Lékárna Lemon, Klenoty Yes, společnost, která se zabývá servisem a prodejem produktů od Applu iRepublic, tabák Don Pealo, směnárna Limited Exchange či Studio Art Nails Beauty & Spa.

Proměna památkově chráněné budovy vyšla společnost Amadeus asi na čtyři miliardy korun. Součástí jsou také dvě obří plastiky Spitfiru s motýlími křídly od Davida Černého. Ty by na Máji měly zůstat po dobu jednoho roku. Zpřístupněno by mělo být celkem devět pater z jedenácti.