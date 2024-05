Flipování je šmejdská praktika. Výnosy ve stovkách procent vznikají oškubáním lidí, varuje Petr Borkovec

Uložit 0

Světem realit a jim blízkých sociálních sítí hýbe už pár měsíců fenomén, před kterým většina zkušených investorů důrazně varuje – flipování nemovitostí a spekulativní nákupy podílů na bytech, domech či pozemcích. Ústředními postavami jsou youtuber Juraj Sutoris a podnikatel Maxim Ponomarenko, kteří nabízejí zájemcům placené kurzy, jak se flipování naučit. Svými výstupy už ale začali poutat i pozornost byznysových dravců, kteří jsou zvyklí hrát v mnohem vyšších patrech. „Vznikla z toho nová šmejdská praktika zneužívající neznalosti, nenávisti, špatných vztahů nebo špatné finanční situace lidí,“ říká spoluzakladatel poradenské skupiny Partners Petr Borkovec.

Na to, že flipování nemovitostních podílů má ke klasickému investování daleko a že to ze všeho nejvíc připomíná hru s hodně ostrými lokty, jsme na CzechCrunchi upozorňovali už několikrát. Hodně zjednodušeně jde o to, že si koupíte třeba třetinu rodinného domu, zbylé dvě má někdo jiný (typicky je nabyli kupříkladu potomci v rámci dědictví), a hraje se o to, kdo komu svou část prodá a za kolik.

Sutoris a Ponomarenko se na internetu prezentují jako úspěšní investoři a ty, kdo si zaplatí jejich kurzy, které mohou stát i stovky tisíc korun, „učí“, jak se stát milionáři právě díky kupování a prodávání podílů. Odborníci, kteří se realitám dlouhodobě věnují, ale před něčím takovým dost hlasitě varují, protože jde o činnost, která je z principu na hraně, minimálně etiky. V souvislosti s flipováním se často zmiňují investiční šmejdi. Oba pánové své příznivce okouzlují třeba tím, že se ukazují s drahými auty a dávají okázale najevo, v jakém luxusu se dá žít.

Hospodářské noviny navíc nedávno upozornily, že Sutoris i Ponomarenko za sebou mají komplikovanou minulost – prvně jmenovaný měl údajně problémy s drogami, druhý byl dokonce pravomocně odsouzen za podvody. O tom, že se kolem nich vynořuje čím dál víc pochybností, svědčí například monitoring jejich jmen na portálu Centrální registr dlužníků nebo zkušenosti, které při jejich kurzu nabyl uživatel vystupující na blogu pod jménem Tomáš M.

Na to, že flipování nemovitostí je pro naprostou většinu retailových investorů nevhodná cesta, už upozornili třeba známí investoři a správci majetku jako Jiří Cimpel nebo Vladimír Brůna, ve svém hledáčku je má i právník a finanční expert a youtuber Kirill Juran ze společnosti SimpleTax, který už zveřejnil výňatky z rozsudku nad Ponomarenkem (což není zrovna idylické čtení). Potenciální oběti možných podvodů už k tomu, aby se mu ozývaly, vyzval také insolvenční správce Jan Langmeier, který má zkušenosti se zastupováním věřitelů v dluhopisových kauzách jako Arca nebo C2H.

Do sporu se s nimi dostal i spoluzakladatel finanční skupiny Partners a nově i ambiciózní Partners Banky Petr Borkovec. Ten je hodně aktivní na LinkedInu, kde patří k nejvlivnějším CEOs v Česku, a právě po jednom jeho příspěvku mu dokonce od dua Sutoris-Ponomarenko přistála na stole předžalobní výzva. V rozhovoru pro CzechCrunch popisuje, jak celou situaci vnímá, jak se Sutorisem vlastně přišel do kontaktu a co si o svých „flipovacích soupeřích“ myslí. CzechCrunch oslovil s prosbou o vyjádření i Juraje Sutorise a Maxima Ponomarenka, a to prostřednictvím e-mailu a zprávy na LinkedInu, ale dotazy zůstaly bez reakce.

Jste známý tím, že upozorňujete na různé nekalosti ve světě financí a investic. Jak jste se dostal k tématu flipování realitních podílů?

To je docela vtipný příběh. Minulý rok mě někdy v září pozval do svého podcastu pro mě tehdy neznámý Juraj Sutoris. Neznal jsem jeho ani ten podcast, sledovanost byla velmi nízká, podcast na mě působil i trošku divně, borec působil dost esotericky. Měl jsem plný diář a ještě jiné pozvánky, tak jsem ho odmítl s tím, ať se ozve na jaře. A on se skutečně ozval a zároveň mě na sebe upozornil zmíněním v podcastu, který dělal s „panem Čungem“, kde zmínil, že přijdu do jeho podcastu a vyjelo nám to v monitoringu tisku.

Když jsem pak viděl kousek toho rozhovoru, docela mě to znechutilo a také jsem poprvé zaregistroval nějakého Ponomarenka, který tam s nimi seděl, chlastal a kouřil doutník. Pak mě naše tisková mluvčí Terka Píchalová upozornila, že by ten podcast byl protknutý reklamami na flipování nemovitostí a nabídku mentoringu k flipování. Tudíž jsem se podíval, co to je flipování, a tak jsem do toho spadnul. Když jsem se pak Sutorise ptal, jestli by i náš podcast byl protknutý reklamami na tuto praktiku, už mi ani neodpověděl. Později jsem na to narazil znovu a opět si o tom něco poslechl a četl a dal jsem na toto téma první post na LinkedIn. Což byl i první střet s panem Ponomarenkem a také s jejich webem nabízejícím mentoring.

Co si tedy o flipování podílů myslíte? Zdá se, že jste se s tím dřív nesetkal…

Nesetkal a stále trošku doufám, že to je jen mediální fenomén v naší bublině a nikoliv skutečně tržní fenomén se signifikantním objemem byznysu. Flipování podílů je smutný výsledek změny regulace, kdy se zrušilo předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí. Předchozí nastavení také nebylo OK, protože omezovalo držitele menších podílů. Nemohli rozumně s podílem nakládat či z něj benefitovat. Kompletní zrušení bez náhrady nějakými rozumnými pravidly je však obrovský problém. Vznikla z toho nová šmejdská praktika zneužívající neznalosti, nenávisti, špatných vztahů nebo špatné finanční situace lidí.

Vznikli flipaři. A tihle noví šmejdi tuto díru v rozumných pravidlech nemorálně zneužívají. Hledají vlastníky podílů, kteří se nemohou bránit, starší, méně vzdělané lidi či problémové vlastníky menších podílů. Ty pak odkoupí za směšný poměr k reálné hodnotě, čímž z mého pohledu okradou prvního člověka v celém procesu. Následně chtějí podíl velmi výhodně prodat či velmi levně koupit zbytek nemovitosti. Aby toho dosáhli, tak z mého pohledu vydírají uživatele či většinové vlastníky nemovitosti. Působí jim různé problémy, až dosáhnou svého cíle.

Ve výsledku většinou okradou další lidi, protože je přinutí jejich podíl relativně draze koupit, přičemž ti si na to často musí draze půjčit. Nebo je přinutí podíl pod cenou prodat, protože koupit nemohou a žít s těmito spoluvlastníky se normálně nedá. Když se takto hezky podaří ojebat dvě skupiny lidí, tak z toho vzniká výnos ve stovkách procent. Další obětí bude mnoho účastníků jejich mentoringu, kterým tuto nemorální praktiku dále šíří.

Můžete rozvést, jak jste se dostal do sporu s Maximem Ponomarenkem a Jurajem Sutorisem? Pochopil jsem, že vám asi poslali předžalobní výzvu, kvůli které jste se jim musel na LinkedInu omluvit.

První spor byl po prvním příspěvku, kde jsem je ani nezmínil, ale dal jsem tam obrázek z jejich webu slibující extrémně rychlé zbohatnutí a dosahování nesmyslných výnosů ve stovkách procent tím, že si koupí jejich mentoring. Druhý spor byl, když jsem přesdílel příspěvek někoho jiného. V tom příspěvku byla jejich reklama v obchodním centru na zmiňovaný mentoring se slibem nesmyslného výnosu. Přidal jsem k tomu komentář o zneužívání chamtivosti lidí, učení, jak vydírat a být šmejd, prodávání nelikvidních podílů účastníkům semináře a účtování si nesmyslných cen za tyto služby. A tento příspěvek napadli předžalobní výzvou. Byl to nesmysl, nemají žádnou dobrou pověst, takže nebylo, do čeho bych mohl zasáhnout.

Předžalobní výzva je jen vydírací dopis sepsaný právníkem a určitě sám o sobě k ničemu nenutí. A ani mě k ničemu nepřinutil. Já jsem rád, když mi to někdo pošle, protože tím se jen odkrývá, připomene se mi a dá mi dobrý důvod znovu upozornit na danou problematiku. Posty s předžalobními výzvami mají hodně vysokou sledovanost. Já nejsem analytik a ani dlouhodobě nesleduji nějaké firmy či praktiky. Reaguji jen na to, co se ke mně dostane. A když mi toto přišlo, tak to byl dobrý důvod pro post a měl jsem zrovna rozvernou náladu. Vznikl z toho velmi úspěšný příspěvek s 80 tisíci zobrazeními. Přišlo mi i vtipné smazat ten post, který napadali. Měl stejně jen kolem 10 tisíc zobrazení. Díky tomu ti borci sami propagovali můj ironický příspěvek. Trošku mi ale vadilo, že to bylo někým vnímáno jako nějaká forma omluvy, i když do toho to mělo fakt daleko. Ale cíl to splnilo, takže good.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Petr Borkovec, spoluzakladatel a generální ředitel skupiny Partners

Nechystáte nějaké vlastní právní kroky?

Ti pánové jsou mi úplně ukradený, takže mě to ani nenapadlo. Pokud by se to samozřejmě mělo nějak vyhrotit, tak si moc servítky brát nebudeme. A pokud mi dají další náboje na posty, tím asi lépe, ne? Aspoň se ještě více zviditelní podstata problému a politici s tím něco o to rychleji udělají.

Pánové Sutoris a Ponomarenko rozjeli vlastní protiofenzivu na sítích. Zdá se, že možná dokonce některé profily zakládají účelově proti vám, respektive vašim firmám. Co na to říkáte? I když to vypadá, že už za sebou zase uklízejí a pan Strnad zmizel…

Zaregistroval jsem nějaký záchvat od Sutorise, kdy vytvořil profil Ing. Strnada, napsal dezinformační hejt post na náš nemovitostní fond Trigea a snažil se ho sdílet v mých příspěvcích. Dosah minimální a jen ukázal, jak moc nerozumí fondům, kapitálovým trhům a nemovitostem. Bral jsem to jako směšný pokus a záchvat vyplývající z toho, že si uvědomuje, jak moc šmejdská praktika to flipování je. Pokud by to samozřejmě mělo pokračovat a mělo by to mít nějaký dosah, tak si to líbit nenecháme. Právně i jinak.