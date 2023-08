Fotbalista Schick je poprvé nejlépe placeným českým sportovcem. Po třech letech sesadil Satoranského

Branky, body, vteřiny, ale i velké peníze. To platí alespoň pro ty nejlepší profesionální sportovce v Česku, jejichž výdělky posledních deset let každoročně sleduje časopis Forbes. V letošním žebříčku nejvýdělečnějších českých sportovců najdeme několik změn. Ta největší je hned na prvním místě, kde po třech letech nenajdete basketbalistu Tomáše Satoranského. Poprvé po čtyřech letech je králem žebříčku fotbalista, útočník Patrik Schick.

Tomáš Satoranský žebříčku nejlépe vydělávajících českých sportovců, který tvoří časopis Forbes, vévodil poslední tři roky. Vloni prvenství obhájil s částkou 242 milionů korun hrubého. Od roku 2016 hrál ve Spojených státech amerických ve slavné NBA. Minulou sezonu se však vrátil do Evropy a spolu s dalším Čechem Janem Veselým hájí barvy katalánské Barcelony. Přesun pro něj znamenal i menší finanční odměnu. Proto se v aktuálním seznamu ze špičky posunul na poslední pětadvacáté místo s 54,5 milionu korun.

Novému králi boháčů, útočníkovi německého Bayeru Leverkusen Patriku Schickovi, prvenství zajistila nová vylepšená smlouva, kterou si vysloužil povedenou předloňskou sezónou v Bundeslize. Tehdy nastřílel dvacet čtyři gólů a v tabulce střelců skončil druhý za hvězdným Polákem Lewandowským.

Díky novému kontraktu si podle Forbesu od loňského července do letošního června sedmadvacetiletý Schick přišel na 203 milionů korun hrubého, nejvíce z českých sportovců. Podle magazínu je to nicméně nejnižší částka, která jakémukoliv sportovci stačila k prvenství za poslední dekádu, kdy žebříček vzniká. Poslední měsíce se Schick pere se zraněním, moc toho tedy nenahrál a na trávník by se měl vrátit v říjnu. Fotbalista se na první místo vrací po čtyřech letech, tehdy zvítězil bývalý brankář Petr Čech.

Druhé a třetí místo patří hokejistům Tomáši Hertlovi ze San Jose Sharks a Ondřeji Palátovi z New Jersey Devils, kteří si ve svých klubech vydělali okolo 180 milionů korun. Za nimi je další hvězda NHL David Pastrňák z bostonských Bruins. „Letos z jeho nového osmiletého kontraktu za celkem dvě miliardy vešel v platnost první a nejsilnější rok – vydělá si v něm přes 280 milionů korun,“ píše Forbes.

Nejlepší desítku dále doplňuje na pátém místě fotbalista anglického West Hamu United Tomáš Souček a hokejisté Jakubové Voráček a Vrána, Filip Hronek, Petr Mrázek a Radek Faksa, všichni z elitní kanadsko-americké NHL. Mezi pětadvaceti nejlépe placenými českými sportovci jsou dvě ženy, tenistky Barbora Krejčíková, která si vydělala 69 milionů korun, a Petra Kvitová s 65 miliony.

Z žebříčku oproti loňsku vypadli třeba fotbalista Matěj Vydra, který z druhé anglické ligy přestoupil do plzeňské Viktorie, tenistka Karolína Plíšková či zmíněný basketbalista Jan Veselý. Přes zajímavý pětašedesátimilionový bonus z výhry na prestižním Wimbledonu v seznamu nenajdeme Markétu Vondroušovou, finále turnaje se totiž hrálo v červenci, tedy až po konci sledovaného období.