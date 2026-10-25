Fotí svatby, aby splatil foťák. Patnáctiletý fotograf přírody boduje na Instagramu
Foťák za šedesát tisíc mu koupil fotograf, kterého potkal na závodě mopedů. Splácí ho focením zakázek a z výdělků si platí i školu.
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V půl šesté ráno vstával, aby vyfotil srnky. Při tom natočil krátké video, které má dnes na Instagramu téměř dva miliony zhlédnutí. Do komentářů se pod ním sešly i známé osobnosti. Patnáctiletý Štěpán Třešňák přitom na sociální sítě začal pravidelně přidávat teprve zhruba před půl rokem. „Už první video mělo sto tisíc zhlédnutí, tak jsem si řekl, že mě to vlastně baví a budu to vydávat dál. A najednou mám skoro třicet tisíc sledujících,“ vypráví.
K focení se dostal mnohem dřív. V osmi letech začal fotit na mobil a pár let na to dostal k Vánocům svůj první kompaktní foťák. Vztah k přírodě má z domova, rodiče s ním odmalička sledovali dokumenty o zvířatech. Do Afriky za gepardy to ale měl daleko, a tak se zaměřil na to, co měl přímo za domem. Rodina totiž bydlí v posledním domě vesnice u Liberce, kam skoro nikdo nejezdí, a zvěř se chodí pást až k nim na zahradu. „Často nám tam žerou kytky,“ směje se Štěpán. Právě tam vznikly jeho první snímky srnek.
Brzy si dal cíl pořídit jednu opravdu dokonalou fotku srnky v nejlepším světle. Povedla se mu teprve nedávno a předcházel jí měsíc příprav. Odpoledne koukal z okna, v kolik zvířata vylézají, další dny chodil na místo s předstihem, pokaždé o kus blíž, hlídal směr větru a čekal tam i několik hodin. „Hodně lidí si myslí, že přijdu na místo, srnka tam je, udělám fotku a odejdu,“ říká.
Zlom přišel zhruba před rokem a půl, a to na nečekaném místě. V okolí se jel závod mopedů a fotil ho tam fotograf Petr Pivoňka. Štěpán se ho vyptával na expozici a nastavení foťáku. Večer mu Pivoňka napsal, jestli by nechtěl soukromé lekce, protože vidí, jak moc ho to zajímá. Druhý den už spolu probírali základy. „Bez něj bych nebyl nic,“ říká dnes Štěpán.
Pivoňka mu po čase koupil Nikon Z5II, plnoformátovou bezzrcadlovku, kterou Nikon uvedl na trh v dubnu 2025, a k ní objektiv Nikkor 24–70 mm f/4. Dohromady za zhruba šedesát tisíc korun. Měl k tomu osobní důvod. Jeho děda kdysi prodal býka a všechny peníze mu dal na první foťák. „Péťu to strašně ovlivnilo a chtěl to poslat dál. Pomohl mně a já mám za úkol pomoct zase někomu dalšímu,“ vysvětluje Třešňák.
Vybavení ale Pivoňkovi postupně splácí. Peníze si vydělává zakázkami, nafotil už dvě svatby, jednu natáčel a fotí také rodinné oslavy nebo fotbalové zápasy. „Učím se tak, jak to bude chodit, až se tím jednou budu živit,“ říká. S Pivoňkou dál jezdí i za zvěří. Za fotkou jelena vyráželi tři týdny na místo padesát minut od Liberce, kde se ukazoval velký čtrnácterák. Na jednu výpravu padly klidně i čtyři hodiny čekání.
Mezitím začal natáčet videa na sociální sítě. Inspiroval se dokumenty, které znal z dětství, a ukazoval, jak cesta za fotkou vypadá ze zákulisí. Když video se srnkami začalo mít úspěch a sdílela ho ve svém příběhu i influencerka Nela Slováková, Třešňáka to nejdřív spíš vyděsilo. „Říkal jsem si, že mám nějakou zodpovědnost, že ode mě sledující něco čekají,“ vzpomíná.
Pak se ozvala značka Mixit s první spoluprací a mladý fotograf si poprvé připustil, že je trochu influencer. Se skoro třiceti tisíci sledujícími si ho dnes firmy vybírají i pro placené spolupráce. Tlak algoritmu si přesto nepouští k tělu, obsah přidává, když má chuť, a videa skoro nestříhá. „Sociální sítě stejně chtějí hnusná videa,“ přiznává. Nejlíp mu podle něj fungují obyčejné záběry z cesty zakončené výslednými fotkami.
Z výdělků si přispívá i na školu. Od září chodí do prvního ročníku soukromé střední školy s oborem multimédia. „Chci pomoct rodičům a aspoň se učím, jak to bude fungovat v reálném životě,“ vysvětluje. Vyučování mívá skoro každý den od osmi do půl páté, takže na sítě mu zbývá méně času než o prázdninách.
Jedna věc ho na sociálních sítích přesto provází od začátku. Pod videi se objevují komentáře, že jeho záběry vytvořila umělá inteligence. Fotky přitom upravuje jen zlehka. Když poprvé zkoušel makro a s objektivem půjčeným od Pivoňky natáčel mravence, nechal pro jistotu kameru zabírat i foťák a jeho displej. Komentáře o AI stejně přišly. „Beru to jako známku toho, že je to hezký,“ říká. Mnohem víc mu vadí opačný případ, třeba když někdo vygeneruje medvěda na Slovensku a vydává ho za svou nejlepší fotku.
Na Slovensko se za skutečnými medvědy a vlky chystá sám. Kamarádi odtamtud ho zvou, ať přijede, jen musí počkat, až bude mít auto. Navíc jeho prioritou je nyní dokončit školu a úspěšně odmaturovat. „Až dodělám maturitu, chci budovat kariéru, abych se focením pak mohl rovnou živit,“ říká. A jednou koupit foťák někomu dalšímu.