Furiosa: Sága Šíleného Maxe v kinech i přes výborné recenze propadla. Mohou za to streamovací služby?

Uložit 0

Šílený Max: Zběsilá cesta s příjmy 380 milionů dolarů v roce 2018 neplatil zrovna za masivní úspěch, svoje poměrně vysoké náklady ale bez problémů pokryl, a navíc se v průběhu let etabloval jako jeden z nejlepších (akčních) filmů všech dob. Proto se očekávalo, že prequel Furiosa: Sága Šíleného Maxe, zvlášť po velmi dobrém přijetí kritiky, by měl uspět také. Zatím to ale vypadá na další letošní propadák vznášející otázku, kam se poděli diváci.

Furiosa pokrývá období pár desítek let před Zběsilou cestou. Film nás zavádí do takzvaného zeleného místa, kde titulní hrdinka vyrůstala v matriarchální společnosti uprostřed oázy zarostlé zelení. Mladou dívku ale unese vojevůdce a tyran Dementus se svojí skupinou. Furiosa se v průběhu let jednak snaží udělat cokoliv pro to, aby se vrátila domů, jednak touží pomstít se Dementovi za vše, o co ji připravil.

Snímek s rozpočtem odhadovaným na 168 milionů dolarů (3,8 miliardy korun) měl být jedním z hlavních taháků nejen letošního léta, ale celého roku. Za svůj premiérový víkend ale do kinosálů nalákal tristní množství diváků. Ve Spojených státech v průběhu prodlouženého víkendu (od čtvrtka do pondělí) dosáhl na 31 milionů dolarů v tržbách. Od čtvrtka do neděle, což je standardní počítaná doba, to pak bylo jen 25,6 milionu.

Zběsilá cesta si v roce 2015 z premiéry odnesla 45,4 milionu dolarů, a to bez započtení inflace – s přihlédnutím k ní se číslo vyšplhá na 61 milionů. Zatím nejúspěšnější letošní film, Duna: Část druhá, za první víkend v USA dosáhla na 81,5 milionu. Měla sice výhodu ve větší přístupnosti a navázání na relativně nedávnou První část, stále ale jde o pro Furiosu velice nepřívětivé srovnání.

Globální čísla nejsou o nic optimističtější. Novinka režiséra George Millera za prvních několik dnů celosvětově utržila 65 milionů dolarů – výrazně méně než Garfield ve filmu vydaný ve stejnou dobu. Tomu se globálně podařilo utržit už přes 90 milionů dolarů, což je při rozpočtu 60 milionů skvělý výsledek. V Česku projekci Furiosy za uplynulý víkend navštívilo jen 17 tisíc diváků, asi polovina těch, co před lety viděli premiéru Zběsilé cesty. Tentokrát je jako faktor nutné připočíst mistrovství světa v hokeji, stále to nicméně není dobrý výsledek.

Předpovědi, že příjmy Furiosy budou – na rozdíl od jejích filmových kvalit – zklamáním, se objevovaly už nějakou dobu před premiérou. A spolu s tím samozřejmě mnozí řeší otázku, proč se to vlastně děje? Mohou za to obrovská očekávání po Šíleném Maxovi: Zběsilé cestě, která bylo prakticky nemožné naplnit? Nebo snad absence Maxe ve filmu, zatímco jméno Anya Taylor-Joy není dostatečným tahákem? Nebo je to spíše symptom postcovidové doby, kdy je diváky přehlcené obsahem na streamovacích službách mnohem náročnější nalákat do kin?

Odpověď není jednoduchá a nejspíš zahrnuje více faktorů. Server Variety cituje analytiky, podle nichž se prequelům – tedy filmům odehrávajícím před titulem vydaným dříve – zpravidla nedaří tak jako přímým pokračováním, navíc když mají zcela jiné herecké obsazení. Furiosa také, přes ženskou hrdinku, mířila na poměrně úzké publikum, které sestává primárně z dospělých mužů.

Foto: Vertical Entertainment Chris Hemsworth jako Lord Dementus ve filmu Furiosa: Sága Šíleného Maxe

Důležité nicméně nejspíš jsou také změny chování publika po pandemii. Mizerně se v uplynulém víkendu totiž nedařilo jen Furiose, návštěvnost kin byla obecně nízká. Zvlášť je to viditelné ve Spojených státech, kde proběhl takzvaný Memorial Weekend, pro kina typicky náležící mezi ty nejvýdělečnější v roce. Ten letošní do kas celkově přinesl 125 milionů dolarů, což je o 40 procent méně než loni. Tehdy v kinech byli Strážci galaxie: Vol. 3, Rychle a zběsile 10 nebo Malá mořská víla. Z hlediska tržeb horší Memorial Weekend proběhl naposledy před téměř třiceti lety, dokonce čtyřiceti třemi, pokud započítáme inflaci.

Mizerně se kinům dařilo také v uplynulých týdnech. Kaskadér, kritikou dobře přijatá akční komedie s Ryanem Goslingem a Emily Blunt, si z premiéry odnesla 28 milionů dolarů. Království Planeta opic je na tom s globálními příjmy necelých 300 milionů po třech týdnech relativně dobře, stále však nejde o velký trhák. Diváky, kteří si zvykli na streamovací služby a očekávají zde filmy průměrně tři měsíce po premiéře, je zkrátka náročnější dostat do kin.

Furiosu mohou stále zachránit diváci, kteří ji budou doporučovat svým přátelům a známým a přirozeně tak prodlouží život snímku v kinech. Nejspíš málokdo nicméně aktuálně očekává, že by se akční blockbuster mohl zaplatit z příjmů z kin. Další otázkou je, jak se bude návštěvnost kinosálů vyvíjet v průběhu léta. Příští měsíc se na velká plátna chystá další prequel Tiché místo: První den, v červenci pak dorazí pixarovka V hlavě 2 a jediný letošní titul Marvelu Deadpool & Wolverine. Srpen pak má patřit herní adaptaci Borderlands, hororu Vetřelec: Romulus nebo remaku kultovní Vrány.