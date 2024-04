Futurama si vystřelila z uživatelů iPhonů. A Fry má díky tomu zářez v internetové síni slávy

Fry a jeho „Shut up and take my money“

Uložit 0

Zřejmě znáte ten pocit, kdy nějakou věc za každou cenu chcete a je vám jedno, že není dokonalá. Prostě ji potřebujete mít, ať se děje cokoliv. A že je drahá? Druhořadá záležitost. Něco takového prožil i Fry, jeden z hlavních hrdinů animovaného seriálu Futurama, který dal svou momentkou u pokladny vzniknout memu, jenž nikdy nezestárne. A dodnes je skvělou ironickou připomínkou toho, jak lidé dříve přistupovali k nákupům nových iPhonů.

Futurama se loni po desetileté odmlce vrátila zpět na obrazovky a rovnou si pro fanoušky úspěšného díla od autora Simpsonových přichystala několik témat, se kterými nová sezóna potvrdila, že na svém vtipu a nadsazenosti nic neztratila. Zcela pochopitelně se vrátil i někdejší poslíček v pizzerii a věčný smolař Fry, který umí sypat jednu hlášku za druhou. Pro tu jeho nejslavnější, která si podmanila internet, je ale nutné se vrátit do roku 2010.

Tehdy byl odvysílán třetí díl šesté série s názvem Krutá aplikace (v původním znění Attack of the Killer App), ve kterém si tvůrci podprahově dělali srandu z iPhonu a Twitteru. Bylo to období, kdy se chytrý telefon od „jablečné“ firmy teprve začínal dostávat do mainstreamu a zdaleka nešlo o tak masově populární produkt, jakým je dnes. A podobně to bylo s Twitterem, sociální sítí, která je teď známá jako X. Matt Groening a spol. vsadili na sarkasmus.

Když šel Fry do obchodu, aby si takzvaný auPhone bez jakéhokoliv přemýšlení koupil, prodejce ho upozorňoval na problémy s baterií (ano, opět inspirováno skutečností) a vlastně ho varoval, že není dokonalý. Protagonistu Futuramy to ale příliš nezajímalo. „Shut up and take my money!“ zakřičel u pultu a současně vytáhl balík bankovek. A přesně tento moment se jednou provždy zapsal do historie internetu.

Na rozdíl třeba od pejska v plamenech nebo Homera Simpsona v živém plotě, tedy dalších velice známých memů, kterým jsme se už věnovali, se scénka z Futuramy objevila v momentě, kdy už byl internet běžnou součástí našich životů – a oblíbené byly i zábavné obrázky. Proto se hned druhý den po odvysílání dílu dostal přiblížený záběr na Frye s bankovkami v ruce na německý blog Crackerjack, který jako první tento meme použil.

O zhruba rok později dorazil i na diskuzní fórum Reddit, které umí srandičky podobného ražení velmi dobře rozšířit. V roce 2012, ve facebookové éře, vznikla skupina věnovaná čistě jeho grafickým variacím, kde lidé oblékali Frye do jiných kostýmů a měnili popisky obrázku tak, aby vyjadřovali nějaké konkrétnější téma. Ostatně tak, jak je to u memů zvykem. Původní smysl nicméně vycházel z chování skalních fanoušků iPhonu.

Dnes je už situace pravděpodobně jiná, ale první modely iPhonů se mezi velkými nadšenci do Applu staly skoro až posvátnými. I přes neduhy, které jablečné telefony měly, je zákazníci chtěli, aby s nimi často vyjadřovali jakousi nadřazenost nad ostatními. Nebylo proto divu, že celá tato věc posloužila jako skvělý materiál pro posmívání – a samozřejmě se na tom chtěli svézt i tvůrci jedněch z nejsledovanějších seriálů.

Reprofoto: Crimson Scarlet/YouTube Fry a jeho „Not sure“

Nejde ovšem o jediný slavný meme, ve kterém hraje hlavní roli Fry. Dávno před Shut up and take my money, konkrétně v roce 2010 v epizodě To menší zlo, vznikla i momentka, na níž má Fry přivřené oči a nad něčím přemýšlí. V seriálu to udělal v situaci, kdy byl nachytán při prohledávání Leelina šuplíku se spodním prádlem, internet si to ale vyložil po svém.

Začal obrázek používat v momentech, kdy není jasné, jestli si z vás druhá strana dělá legraci, nebo je „opravdu tak hloupá“. Meme je znám i pod označením Not sure – a opět se stal velmi populárním na Redditu a jiných diskuzních fórech, později pak na sociálních sítích.