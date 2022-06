Gamee vyvíjí hry na blockchainu. Ty technologie změní celý internet, nejen gaming, říká Božena Řežáb

Mobilní hry z dílny pražského studia Gamee globálně oslovily desítky milionů hráčů, aktuálně je každý měsíc hrají tři miliony fanoušků. A i když šlo původně o „jednoduché“ hry, budoucnost celého gamingu tuzemská firma už roky vidí jinde – ve světě Webu 3.0, blockchainu a NFT. Jak vysvětlujeme i v našem Průvodci světem krypta, tyto stále populárnější technologie mají potenciál změnit fungování nejednoho odvětví.

Klíčovou roli v tom sehraje nezaměnitelné virtuální vlastnictví. Když jste si doteď cokoliv koupili v jedné hře, už to v ní zůstalo. Velmi obrazně řečeno, zakoupenou výzbroj z GTA jste si nedokázali přenést do světa Call of Duty. Díky blockchainu a nezaměnitelným tokenům ale vznikají hry, které tuto přenositelnost virtuálních statků umožní. A právě na tvorbě takového ekosystému her nyní pracuje Gamee.

Vizi nové generace her věří i investoři – již před dvěma lety pražské studio odkoupila společnost Animoca Brands, která vývoj blockchainových her podpořila svým know-how a ona sama letos získala investici 360 milionů dolarů s valuací pět miliard dolarů. V únoru pak přímo do Gamee přes svůj fond investovala největší kryptosměnárna světa Binance.

Gamee aktuálně vyvíjí multiplayerovnou herní platformu Arc8, která pracuje s vlastními tokeny GMEE, což je hrací měna pro nakupování dalších odměn. K tomu pracuje i na herních postavách na bázi NFT G-Bots, které lze používat napříč hrami od Gamee, ale také na dalších platformách.

O tom, jak blockchain a související technologie mění odvětví gamingu, kde je největší potenciál a jaká je celková vize Gamee, v rozhovoru pro CzechCrunch mluví spoluzakladatelka herního studia Božena Řežáb.

Foto: Gamee Božena Řežáb, spoluzakladatelka a šéfka Gamee

Gamee vzniklo jako platforma pro mobilní hry, jak jste se dostali k blockchainu?

Když jsme s Gamee před osmi lety začínali, naše hlavní motivace byla samozřejmě zábava, zároveň jsme ale chtěli najít způsob, jak lidi můžeme pomocí her propojovat a budovat tak rostoucí komunitu. Byl to náročný úkol, ale podařilo se nám to, máme čtyřicet milionů registrovaných hráčů, tři miliony jsou aktivní každý měsíc. Zhruba před dvěma lety jsme se začali dívat směrem k blockchainu a NFT, protože jde o technologie a nástroje, které nám umožní původní misi prohloubit.

Co tím konkrétně myslíte?

Technologie blockchainu nám umožňuje dávat komunitě vlastnictví věcí ve hře, navíc to můžeme udělat na platformě, tedy jakoby nad hrami. To nás nadchlo. Blockchain může propojovat komunitu, herní peníze či další virtuální aktiva mohou uživatelům přímo patřit. To jsme zrealizovali v naší herní platformě Arc8, zároveň jsme vytvořili herní postavy fungující na NFT pod názvem G-Bots.

Na co ty hry blockchain potřebují?

Jde o zápis vlastnických práv k virtuálním aktivům. Díky nim můžeme vytvořit herní ekonomiku, která funguje jinak než dosud.

Lidé pochopí, že i na virtuální věci mohou mít vlastnická práva. Internet, jak jej známe, se změní.

V čem je tedy blockchainový gaming jiný?

Dříve vývoj her fungoval v podstatě ve směru od vývojáře k jednomu hráči a tím to končilo. Když hráč ve hře vlastní různé předměty, postavičky a podobně, nedokáže je mimo hru využít, je omezený podmínkami jednoho vývojáře nebo firmy. Blockchain umožňuje vytvořit prostředí, kde lidé tyto virtuální věci skutečně vlastní a dokážou s nimi pracovat i mimo danou hru, například je dále prodávat. A netýká se to jen her, ale všeho na internetu.

Takže takové virtuální vlastnické právo?

Přesně tak, i když nejde o fyzické, ale virtuální věci, uživatelům patří a nikdo se nemůže rozhodnout, že je jim vezme, protože je všechno transparentně zapsané na blockchainu. Tento způsob fungování se týká základních principů Webu 3.0, nejenom gamingu. Lidé časem pochopí, že i když jde o virtuální věci, mohou na ně mít vlastnická práva a ta budou vyžadovat všude. Internet, jak jej známe, se změní.

Jak se v reakci na nástup těchto principů a technologií mění oblast gamingu?

Technologie jako taková je neutrální, ale umožňuje nám dělat strašně moc věcí jinak. Hry už od úplných začátků musí být vyvíjené s tím, že jsou otevřené, že když lidé něco ve hře získají, že to mohou „odnést“ a někomu jinému prodat. Původní hry, které s tímto myšlením nepočítaly, by se rozbily. Pro nás to znamená obrovské hrací pole, jak mohou hry a platformy vypadat, když už jsou designované tak, že věci ve hře patří lidem. V momentě, kdy vydáte herní token, tak už lidé nejsou jenom vaši hráči, stávají se součástí týmu a celá komunita má společný zájem na tom, aby hra prosperovala. V podstatě se tím ze dne na den přeorientujete ze soukromě vlastněné na veřejně vlastněnou firmu.

Foto: Gamee Tým Gamee

Jak se s učíte pracovat s novým způsobem vývoje her?

Nejdůležitější byla na začátku potřebná změna myšlení. Všechno, co děláme, bude komunita – v dobrém případě – vlastnit a bude přemýšlet nad tím, že když něco vlastní, tak co všechno s tím může dělat. Vzniká tím mnoho nových „podnikatelů“, kteří hledají nové způsoby výdělků. Objevují se třeba herní organizace, které dostávají investici na to, aby si ve hrách nakoupily věci. Během hraní získávají další aktiva, která mohou prodávat někomu dalšímu a vydělávat na tom. Není to vývojář, který všechno prodává hráčům, a když ho to přestane bavit, tak všechno končí. Vzniká druhotný trh a je to úplná změna v designu herní ekonomiky.

Nahradí hry založené na blockchainu ty „tradiční“?

V gamingu je prostor pro obrovské množství žánrů a existujících modelů. Tento prostor bude existovat hodně dlouho a nemyslím si, že jeden typ nahradí jiný. Nicméně, lidé si zvyknou na principy vlastnictví virtuálních věcí a ty tu s námi – věřím – zůstanou.

Když budou lidé přímo virtuální aktiva vlastnit a moct s nimi obchodovat, nemůže to vést k větší míře závislostí nebo k dalšímu nezdravému chování?

Nevím, jestli se dá najít přímá úměra mezi mírou závislosti a vlastnickým právem. To není ani pointa. Samozřejmě existuje riziko závislostí u her, sociálních sítí a u spousty dalších věcí. Ale fakt, že máme virtuální aktiva a virtuální práva na ně, je velmi revoluční věc, která umožňuje mnoho inovací ve spoustě oborů, nejenom gamingu.

Kde mimo gaming vidíte největší potenciál?

Gaming je jen vlajkovou lodí. Mohou s nimi pracovat tvůrci nebo vývojáři, kteří mají možnost vytvářet přenositelná virtuální aktiva. Nepřestanou existovat, ani například když sociální síť nebo jiná platforma zanikne. Nejvíc se v poslední době v souvislosti s NFT mluvilo o umění, protože si uživatelé díky této technologii mohli koupit digitální vlastnická práva a mít důkaz, že jim skutečně patří. Oborů je ale obecně spousta.

Jaká je v tomto blockchainovém světě vaše vize, kam chcete s Gamee dlouhodobě doputovat?

Pro nás je největší motivace postavit platformu, která využívá principy Webu 3.0. To znamená, že je otevřená a digitální aktiva jsou přenositelná i do jiných her, platforem a světů. Zároveň chceme stavět mosty mezi různými projekty. Mezi naší a dalšími herními platformami, abychom principy, o kterých mluvíme, ukázali v reálném světě. Existuje spousta teoretických white paperů, konferencí, přednášek, které říkají, jak by všechny tyto otevřené principy fungovat mohly, naše motivace je ukázat, jak fungují doopravdy. A můžu říct, že z chování hráčů a jejich zapojení vidíme, že to opravdu funguje.

Přibližte to více konkrétně. Vyvíjíte platformu Arc8, k tomu jste vytvořili herní postavy na bázi NFT G-Bots, jak to spolu souvisí?

Naše herní platforma Arc8 má aktuálně dvanáct her, kde mohou hráči získávat tokeny GMEE. Spustili jsme nové partnerství, další firmy mohou na platformu přinášet vlastní tokeny, sponzorovat odměny pro naše hráče a podobně. Postavičky G-Bots aktuálně mají dvě hry a připravujeme s nimi napojení na jiný herní svět, takže budou přenositelné. Takovým způsobem stavíme spoustu dalších mostů.

Foto: CzechCrunch Herní platforma Arc8 od Gamee

K tomu navíc chystáte i projekt Hubs, o co půjde?

Jde o další krok k decentralizaci platformy Arc8, protože my nebudeme vlastnit celou platformu, ale bude ji vlastnit naše komunita. Arc8 je mobilní aplikace, má spoustu hráčů, her, podporuje různé tokeny a NFT kolekce. Pro představu, různé turnaje či zápasy se organizují na takových virtuálních místech – což jsou ty „huby“ z názvu projektu. A my komunitě umožníme je vlastnit, díky čemuž budou moct získat podíl na příjmech Arc8. Tohle nebude věc, kterou uděláme za den, je to postupný proces.

Jak dlouho to potrvá?

První vlastníci Hubs budou existovat ještě letos. Naše ambice je být blockchainovou arkádou a směřují k tomu všechny naše aktivity. To jsou ty mosty mezi projekty, zapojení komunity vůči Arc8 i dalším platformám. My podporujeme jiné tokeny, stejně tak oni naše NFT kolekce.

Od doby, co jsme se přidali k Animoca Brands, vyrostli pětadvacetkrát.

Souvisí vaše současné směřování také s prodejem Gamee do rukou Animoca Brands před dvěma lety?

S technologii blockchainu jsme do té doby neměli žádnou zkušenost, všechno bylo nové, a proto jsme se rozhodli spojit síly s Animoca Brands, což byla a je rozjetá firma v oblasti blockchain gamingu. Od doby, co jsme se k nim přidali, začali neuvěřitelně růst a nyní mají valuaci pět miliard dolarů. Za dva roky vyrostli pětadvacetkrát. Pro nás jako firmu se tak tato spolupráce ukázala jako správná, nasedli jsme do správného vlaku. Animoca Brands je lídrem odvětví a tím, že jsme tam byli brzo, tak jsme zároveň jednou z firem, která je v samotné implementaci blockchainu nejdál.

Prodej se přitom prezentoval jako exit. Pro vás je Animoca partnerem, se kterým rostete dál?

Je to tak. Gamee už jako firma vypadá samozřejmě jinak, má jiné technologie a produkty, vyvinulo se tady hodně věcí. Tým zakladatelů Gamee včetně Jana Částky a Miroslava Chmelka pokračuje nadále v Animoca Brands.

Do velké míry jste Gamee prodávali ve formě akcií. S tím, jak roste Animoca, vydělává také český tým v Praze?

Ano, prodávat Gamee v akciích bylo celkem dobré rozhodnutí.

Kromě Animoca Brands do vás nedávno investoval také Binance Labs. Jak v takovém nastavení vlastně Gamee funguje?

Gamee jako pobočka funguje úplně nezávisle, rozhodování o produktu či spolupracích děláme sami. Animoca má jako firma celkem 600 investic, což je poměrně široká síť projektů ve světě Webu 3.0, nejde jen o gaming. Pomáhají nám v propojování s dalšími projekty nebo právními službami. Možnosti, koho oslovit a s kým se poradit, jsou díky nim opravdu široké. Binance Labs jako investor klasicky radí, konzultuje, propojuje. Jsme sice součástí mezinárodní skupiny, ale záleží nám na tom, že jsme z Česka, a jsme na to hrdí.