Profíci si dnes hraním her vydělávají i stovky milionů korun, za jejich úspěchem však stojí spousta dřiny a odříkání. Díky novému trendu ze světa kryptoměn se ale také běžné hraní na telefonech může stát zajímavým zdrojem příjmů. Věří tomu i největší kryptoměnová směnárna Binance, která přes svůj fond investovala do české herní platformy Gamee. Právě ta má velké ambice k tomu, aby takzvaný blockchainový gaming rozšířila k co největšímu počtu hráčů.

„Představte si, že si doma po náročném a dlouhém pracovním dni pustíte hru na svém telefonu nebo tabletu, primárně kvůli tomu, abyste se odreagovali. Během svého hraní ale zjistíte, že jste vlastně finančně odměňováni,“ říká na úvod pro CzechCrunch Jan Hostinský z agentury Punchline, která v Česku zastupuje společnost Binance.

Právě ta přes svůj kapitálový fond Binance Labs před několika dny poslala 1,5 milionu dolarů (32 milionů korun) původem českému startupu Gamee, který s modelem, kdy si i běžný (amatérský) hráč může hraním mobilních her vydělávat, experimentuje. K tomu spustila multiplayerovou platformu Arch8, kde se pořádají herní turnaje s příslibem zisku kryptoměnových tokenů.

Díky nim si pak hráči mohou kupovat vylepšení do her nebo vstupy na exkluzivní herní akce, které bude Gamee pořádat. A vzhledem k tomu, že celý princip funguje na takzvaném blockchainu, který je využíván jako pomyslná účetní kniha pro kryptoměnové transakce, dostává tento formát do budoucna nový, možná i lukrativnější rozměr.

Božena Řežáb, spoluzakladatelka a šéfka Gamee Foto: Gamee

Zatímco u tradičních multiplayerových her hráči sbírají virtuální peníze a kupují si za ně různé digitální předměty, aby posunuli své schopnosti a případně odlišili svého herního avatara od ostatních, u blockchainového gamingu můžou jako odměnu získávat i kryptoměny. A ty pak klidně směnit za reálné peníze.

„U běžných multiplayerových titulů nemůže hráč předměty prodat ostatním hráčům za peníze. A hrací měna je použitelná pouze v té dané hře. To je jeden ze zásadních rozdílů oproti hrám, které jsou založeny na principu play-to-earn, kdy mohou tvůrci her poskytovat hráčům herní předměty na bázi NFT a odměny ve skutečných kryptoměnách,“ vysvětluje Hostinský.

„Hráči pak mohou za splnění úrovně ve hře obdržet skutečnou digitální kryptoměnu, kterou můžou exportovat do kryptopeněženek a následně ji převést na klasickou měnu, případně ji směnit na jinou kryptoměnu. A herní digitální předměty mohou třeba prodávat ostatním hráčům přes různá tržiště, například OpenSea,“ doplňuje Hostinský.

Revoluce herního průmyslu

O revolucích herního průmyslu se jen od začátku tohoto roku mluví opravdu dost. Ať už jde o obří nákup Microsoftu, který za téměř 70 miliard dolarů koupí vydavatelství Activision Blizzard, nebo velkolepý vstup Saúdské Arábie do esportového odvětví. Ovšem i blockchainové hraní může mít ještě velký dopad.

Jak pro CzechCrunch zmiňuje tvůrce české blockchainové hry BlockCzech Adam Zelfel, model, kdy i obyčejní hráči na telefonech mohou získávat finanční odměny, může být například přínosný pro sociálně slabé rodiny z rozvojových zemí. „Děti tráví mnoho času hraním her, teď by mohly spojit zábavné s užitečným a přispět do rodinného rozpočtu,“ říká.

Jedním z těchto příkladů může být i titul The Sandbox, ve kterém hráči staví svůj vlastní svět a mají možnost monetizovat vytvořené objekty. A blížit se tomu může i zmíněné Gamee. „Je nicméně nutné si dávat pozor – u začínajících her na tomto formátu se často lze střetnout se slibováním zajímavých výdělků, ale pravda bývá mnohdy jinde,“ varuje Zelfel.

„Je rozhodující sledovat informace o jejich vývoji. Je to poměrně mladý koncept a spousta herních vývojářů se do něj snaží co nejrychleji nastoupit. Pro takové projekty je ale kritické pochopit a správně vytvořit tokenovou ekonomiku své hry. Pokud je ta správně nastavená, umožňuje to projektu dosáhnout zisku a zároveň jeho část distribuovat hráčům za jejich herní úsilí nebo schopnosti,“ doplňuje Zelfel.

Růžový G-Bot z dílen Gamee Foto: Gamee

Pro samotné Gamee, které vedle multiplayerové platformy Arc8 koketuje také s digitálními roboty na bázi NFT, zmíněná investice od Binance Labs poslouží především pro růst týmu. Navíc tomu není tak dávno, co dceřiná firma Gamee Animoca Brands získala v investici miliardy korun, aby mohla projekty pod svými křídly podporovat.

„Pro Gamee je Binance strategický investor, který má skvělý vhled na celý kryptoměnový trh a tím doplňuje perspektivu Animoca Brands. S oběma investory probíráme naši strategii, roadmapu, jsou také skvělým zdrojem kontaktů na další blockchain firmy a projekty,“ zmiňuje pro CzechCrunch šéfka Gamee Božena Řežáb.