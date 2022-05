Gastronomická skupina Coloseum vstupuje na burzu. V Česku jde o průkopnický krok

Jedna z největších restauratérských sítí v Česku, skupina Coloseum, potvrdila záměr uvést svou společnost na burzu Start. Chce emitovat až 38% podíl akcií, stane se tak první firmou z gastronomického segmentu kótovanou na pražské burze. V plánu má získat kapitál ve výši přes 100 milionů korun.

Skupina Coloseum působí na českém trhu již 27 let. První vlaštovku představovala restaurace v pražské Vodičkově ulici, postupně se portfolio skupiny rozšířilo o další franšízové restaurace Pizza Coloseum, Pivovar Národní v Praze či velkoobchod Pragogastro. Rovněž spravuje Občanskou plovárnu a hokejové arény v Liberci, Pardubicích a Kladně.

Před pandemií provozy skupiny navštívilo průměrně 1,5 milionu zákazníků ročně a v roce 2019 její obrat dosáhl 352 milionů korun. Bezpečností opatření, která během pandemie zavřela dveře všech restaurací a jiných gastronomických podniků, se skupiny Coloseum samozřejmě dotkla. Tržby klesly až o dvě třetiny a kromě zavření části provozoven musela snížit také počet zaměstnanců, kterých je v současnosti 120.

I v těžkých časech však její majitel Jan Mužátko vyhlížel světlejší zítřky. Už na konci roku 2020 oznámil, že se svou skupinou vstoupí na burzu, konkrétně na trh Start určený menším podnikům. Mužátko tehdy uvedl, že jeho skupina se chce připravit na konsolidaci trhu a nové příležitosti. Nyní přechází od plánům k realizaci.

„Chceme maximálně využít příležitostí, které oslabený trh nabízí. Máme zkušenosti a nyní si jdeme na burzu pro kapitál, který nám pomůže rozběhnout nové vlastní i franšízové provozy,“ říká Mužátko. Skupina chce vyjít vstříc retailovým investorům z řad svých zákazníků, objem minimální investice tak bude okolo 20 tisíc korun. Nově emitované akcie v počtu 600 tisíc odpovídají 38% podílu společnosti po emisi, Coloseum na burzu Start vstupuje s plánem vybrat přes 100 milionů korun.

Foto: Coloseum Jan Mužátko, majitel sítě pizzerií Coloseum

V zahraničí je tento typ veřejně obchodovaných firem běžnější, a to i v gastronomickém segmentu. V České republice zatím tento krok na gastrotrhu nikdo neučinil, jelikož zde nepůsobí tolik firem, které by svou velikostí na burze dávaly smysl. Finance česká skupina využije ke snížení zadluženosti a k investicím do rozvoje nových restaurací a kaváren. Jednak bude reagovat na poptávku zákazníků, jednak by chtěla více expandovat do krajských měst.

„Projekt, od kterého si hodně slibujeme, je přivedení italského kavárenského řetězce Pascucci na český trh,“ doplňuje Mužátko. Zavedený řetězec v současnosti působí ve 25 zemích světa. První česká pobočka otevřela v dubnu v pražské ulici V Kolkovně. S italským řetězcem Mužátko jednal o spolupráci od roku 2020, smlouvu podepsal v loňském roce.

„Na uvedení první restaurační společnosti na pražskou burzu se těšíme. Lidem jsou gastro provozovny blízké, mají je spojeny s příjemnými zážitky a mají chuť do svých oblíbených podniků investovat. Věříme, že tomu bude podobně i v případě akcií Colosea,“ uvedl Petr Koblic, generální ředitel pražské burzy.