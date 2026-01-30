Giganti válčí bez cukru. Pepsi unesla ikonické lední medvědy, kteří ve slepém testu zradí Coca-Colu
Legendární Pepsi Challenge je zpět v nové kampani, kterou režíroval držitel Oscara Taika Waititi a přitvrzuje v souboji neslazených nápojů.
Pepsi se opět pouští do přímého souboje se svým věčným rivalem a tentokrát k tomu využívá zbraně nejtěžšího kalibru. V reklamě připravené pro blížící se Super Bowl LX si vypůjčila ikonického ledního medvěda, který je se značkou Coca-Cola spojen už od roku 1922. Po padesáti letech od spuštění první kampaně naplno oživuje projekt Pepsi Challenge, v němž se snaží dokázat, že v přímém srovnání chutná lidem její kolový nápoj prostě víc.
Hlavní bitva dnes probíhá v segmentu bez cukru. Největším motorem růstu je pro Pepsi její nápoj Zero Sugar. Podle údajů agentury Beverage Digest sice konkurenční Coke Zero Sugar stále ovládá větší část trhu (4,6 % oproti 1,4 %), ale Pepsi roste výrazně rychleji. Zatímco objemy prodejů Coca-Coly v tomto segmentu stouply o 4,8 %, Pepsi v roce 2025 vyskočila o 18,1 %, jak informuje portál AdAge.
Samotný spot, který režíroval držitel Oscara Taika Waititi, vypráví příběh medvěda, který po sejmutí pásky z očí zjistí, že mu více chutná Pepsi. Tato zrada ho dovede až do terapeutického křesla, kde ho zpovídá sám Waititi. „Někdy si lidé myslí, že preferují něco jiného, než co jim ve skutečnosti chutná. Toto napětí v rozhodování je lidskou pravdou, na které celá naše práce stojí,“ uvedl pro AdAge viceprezident marketingu Pepsi Gustavo Reyna. V pozadí přitom zní ikonický hit I Want to Break Free od skupiny Queen.