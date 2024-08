Google má ve vyhledávání nezákonný monopol, rozhodl soud. Applu a spol. platí za lepší pozici miliardy

Uložit 0

Potenciálně přelomový verdikt vynesl v pondělí soud v americkém Washingtonu, podle kterého si společnost Google udržuje v rozporu se zákonem monopol na poli internetového vyhledávání. Potlačuje tím konkurenci a brání inovacím. Google již oznámil, že se proti očekávanému rozhodnutí v největším antimonopolním sporu ve Spojených státech za poslední čtvrtstoletí odvolá. Agentura Bloomberg připomíná, že jde o první velké vítězství antimonopolního úřadu – respektive ministerstva spravedlnosti, které proti Googlu stojí – proti technologickému gigantovi za více než dvacet let.

„Po pečlivém zvážení a posouzení svědeckých výpovědí a důkazů dospěl soud k následujícímu závěru: Google je monopolista a jedná jako monopolista, aby si udržel svůj monopol,“ stojí v rozhodnutí soudce amerického okresního soudu Amita Mehty, které přichází téměř rok od zahájení soudního procesu. Dominance Googlu v oblasti internetového vyhledávání je podle nejnovějšího soudního rozhodnutí důkazem svědčícím o jeho monopolu.

V rozhodnutí se mimo jiné uvádí, že Google má na trhu obecných vyhledávacích služeb podíl ve výši 89,2 %, přičemž na mobilních zařízeních dosahuje až 94,9 %. „Toto vítězství nad společností Google je historickým úspěchem amerického lidu. Žádná společnost – bez ohledu na to, jak je velká nebo vlivná – nestojí nad zákonem. Ministerstvo spravedlnosti bude i nadále důrazně prosazovat naše antimonopolní zákony,“ uvedl americký ministr spravedlnosti Merrick Garland.

Pro Google a jeho mateřskou společnost Alphabet představuje verdikt zásadní neúspěch. Google totiž vytrvale tvrdil, že jeho obliba pramení z obrovského zájmu uživatelů používat jeho vyhledávač, který je tak dobrý v tom, k čemu je určen, že se stal synonymem pro internetové vyhledávání, připomněla agentura AP. Prezident pro globální záležitosti ve společnostech Google a Alphabet Kent Walker již uvedl, že se společnost proti závěrům soudu hodlá odvolat.

Ministerstvo spravedlnosti argumentovalo tím, že se Google snažil uzavřít dohody s mobilními operátory, aby získal silné výchozí pozice ve smartphonech a ovládl v nich vyhledávání. Tvrdí také, že Google platil deset miliard dolarů (bezmála 230 miliard korun) ročně mobilním operátorům, jako je AT&T, výrobcům zařízení, jako je Apple, a výrobcům prohlížečů, jako je Mozilla, aby se zbavil konkurentů a udržel si podíl na trhu s vyhledávači.

Monopolní pozice podle soudního rozhodnutí Googlu mimo jiné přináší více než 300 miliard dolarů v ročních příjmech, které jsou z velké části generovány reklamami ve vyhledávání. Soudce Mehta sice uvedl, že Google nemá monopol na trhu reklamy ve vyhledávání obecně, ale monopol prý má na textovou reklamu, která se zobrazuje v horní části stránky s výsledky vyhledávání, aby přilákala uživatele na webové stránky.

Ministerstvo spravedlnosti zatím neuvedlo, o jaké změny bude v případě dalšího potvrzení tohoto verdiktu usilovat. Například evropské regulační orgány po Googlu nově požadují, aby uživatelům nabídl možnost vybrat si výchozí vyhledávač, ale to prý zatím podle amerických úřadů k velké změně nevedlo. Americký regulátor by mohl například požadovat oddělení vyhledávacího byznysu od ostatních produktů společnosti Alphabet. Jak připomíná agentura Bloomberg, to by znamenalo největší nucený rozpad americké společnosti od případu AT&T v roce 1984.

S přispěním ČTK