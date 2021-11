Google má jako jedna z největších technologických firem na světě zásadní vliv na celý internetový trh. Je tedy snadné si představit, že tohoto vlivu alespoň někdy využívá ve svůj prospěch a na úkor jiných, menších společností. Naneštěstí si takové scénáře netřeba jen představovat a americký gigant už mnohokrát čelil obžalobám z monopolistických praktik. V roce 2017 za to také dostal pokutu od Evropské unie ve výši 2,4 miliardy eur, vůči níž se odvolal. Evropský soud teď pokutu potvrdil.

V tomto konkrétním sporu jde o zvýhodňování služby Nákupy Google oproti jiným srovnávačům zboží. Když někdo na největším internetovém vyhledávači zadal potenciální zboží, výsledky obchodů či srovnávačů se zobrazily organicky. Na vrcholu stránky ale byl speciální box nabízející výhradně produkty z jeho vlastního nástroje. Google tedy v důsledku manipuloval výsledky vyhledávání k vlastnímu prospěchu.

Evropská komise proto firmě v roce 2017 udělila rekordní pokutu 2,4 miliardy eur (zhruba 60 miliard korun) s tím, že má 90 dnů na nápravu. Pokud by se situace nezlepšila, měly každý den po termínu přicházet další pokuty až do výše pěti procent průměrného obratu Alphabetu, mateřské společnosti Googlu. Ten se vůči rozhodnutí samozřejmě odvolal a do zmíněného boxu vpustil také konkurenční nabídky. Umístění zde ovšem vyžadovalo poplatek, stejně jako jiné reklamní plochy.

„Z webu Heureka.“ Tyto odkazy doplnil Google v reakci na rozhodnutí EK z roku 2017 Foto: CzechCrunch

Tribunál Evropské unie teď po rocích diskuzí odvolání Googlu jednoznačně zamítl. Jak zmiňuje magazín The Verge, toto rozhodnutí dává jasně za pravdu stanoviskům evropské komisařky pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové, která americké technologické firmy už déle silně kritizuje za monopolistické chování.

Jelikož Google zpracovává přes 90 procent celosvětových internetových vyhledávání, zvýhodňováním vlastních výsledků podle ní zneužívá svého postavení. Technicky sice sebezvýhodňování neporušuje evropské antimonopolní zákony, jeho následky ve formě potenciálního poškozování zákazníků však nelegální jsou. Vyhledávač pak upřednostňováním některých výsledků ztěžoval najít ty skutečně nejrelevantnější nebo nejlepší, jak to mají dělat jeho algoritmy.

V návaznosti na rozhodnutí Evropské komise z roku 2017 Google loni zažalovala také česká Heureka, která požaduje necelých 395 milionů korun, o než měla kvůli manipulaci vyhledávání mezi lety 2013 a 2017 přijít. Na tomto sporu prý české soudy pracují, termín rozhodnutí však známý není.

„Dnešní verdikt je významný, neboť potvrzuje, že Google jednal v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Pro náš spor to znamená potvrzení toho, že Google své dominantní postavení zneužil a tímto zneužitím způsobil škodu srovnávačům na těch trzích, kde se takového jednání dopustí, což také tvrdíme v naší žalobě ve vazbě na trh v České republice,“ řekl k aktuálnímu postupu evropské justice ředitel Heureka Group Tomáš Braverman.



Google v současnosti čelí ještě dalším dvěma antimonopolním žalobám. Jedna z roku 2018 se týká zneužívání dominantního postavení operačního systému Android a zahrnuje pokutu 4,3 miliardy eur. Druhá z roku 2019 pak zahrnuje reklamní službu AdSense, jejímž zákazníkům mělo být zakazováno spolupracovat s konkurenčními internetovými vyhledávači. V tomto sporu pokuta dosahuje výše 1,4 miliardy dolarů. Oba případy jsou momentálně ve fázi odvolání ze strany Googlu.

Tomáš Braverman, výkonný ředitel Heureka Group Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Problémům kvůli zneužívání postavení čelí také další velcí technologičtí hráči jako Apple, Microsoft, Facebook nebo Amazon. Mnohé z těchto případů přitom zahrnují různé typy sebezvýhodňování. Současné rozhodnutí evropského soudu tedy není významné jen pro Google a s ním spojený byznys, ale pro celý technologický sektor.

Samotná 2,4miliardová pokuta naopak pro Google, který jen v minulém čtvrtletí ohlásil tržby ve výši 65,1 miliardy dolarů, není nijak zásadní. Vůči rozhodnutí se navíc znovu odvolal k nejvyššímu evropskému soudnímu orgánu, k Soudnímu dvoru Evropské unie. Je tak klidně možné, že případné finální potvrzení pokuty nastane až za dalších pár let.