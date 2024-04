Hádka, nebo reklamní trik? Zakladatelé Footshopu a Vasky se přou o posprejovanou výlohu

Uložit 0

Praha versus Zlín. Footshop versus Vasky. Hajduček versus Staněk. Sociální sítě v Česku poslední dny žijí z aféry, kterou vyvolala posprejovaná výloha českého streetwearové obchodu Footshop v centru Prahy. A roli v ní může mít původem zlínská obuvnická firma Vasky, za kterou se vůči neznámému vandalovi ohradil sám její šéf. Čas volat policii kvůli vandalství? Nebo spíš tleskat za nápaditou marketingovou kampaň k nové spolupráci? CzechCrunch se pokusil rozklíčovat, co se vlastně stalo.

Na jedné straně je Footshop, čerstvý vítěz v soutěži o nejoriginálnější fotbalový dres a jeden z nejsilnějších hráčů na poli streetwearu, respektive prémiových tenisek. Na straně druhé Vasky, obuvnická firma se silným poutem k tradici města Zlína, která před rokem koupila krachující českou značku Botas, aby ji dostala zpět na výsluní. A uprostřed je výloha v pražské ulici Na Příkopě a někdo v černé mikině s kapucí a bílým sprejem.

Před třemi dny se na oficiálním instagramovém účtu Footshopu objevila fotka výlohy jeho prodejny v centru města, která je z poloviny pomalovaná nápisem Ševci nemaj co žrát. Footshop je shit!!! V příspěvku pak v českém i anglickém jazyce vyzval veřejnost, aby firmě poskytla jakékoliv informace o vandalovi, který výlohu poničil. Soudě podle komentářů pod fotkou na Instagramu se dlouho nikomu nezdálo nic podezřelé.

Naopak se objevovaly názory, že nápis je originální, že si tam graffiti má Footshop nechat – nebo že má kontaktovat Banksyho, který za tím určitě stojí. Změna ale přišla v pátek dopoledne, kdy obchod zveřejnil video z noci, na němž je zachycen neznámý člověk v černém oblečení, jak hanlivý slogan sprejuje. Detektivové z řad instagramových uživatelů si mohli všimnout, že pachatel má na sobě bílé tenisky značky Botas.

To, že si pachatel na sebe večer k tmavému outfitu vezme boty, které září do okolí, by mohlo vstoupit do učebnic, jak při vandalismu co nejlépe vyniknout a u toho se nechat natáčet. V celé hře je zásadnější propojení označení takzvaných Ultras Zlín, což do příspěvku pod video napsal sám Footshop, slova „ševci“ a právě ikonické české značky Botas, kterou téměř přesně před rokem převzaly… zlínské Vasky.

Na poměry českého obuvnictví šlo o poměrně hodně medializovaný obchod – a jak v rozhovoru pro CzechCrunch zmínil šéf znovuzrozených Botas Vít Staněk (bratr Václava, majitele Vasek), mají s nimi velké plány. Před měsícem navíc sourozenci otevřeli první novou pobočku Botasu v Krakovské ulici u Václavského náměstí, tedy tam, kde začínaly Vasky.

Na celou věc v pátek odpoledne reagoval i sám Václav Staněk, který na svůj LinkedIn napsal výživný příspěvek o tom, jak s aktem nesouhlasí, protože má Footshop rád. Jenže pak dodal něco, co už muselo zvednout obočí i těm, kteří do té doby žili v přesvědčení, že posprejovaná výloha je opravdu výsledkem jen a pouze vandalství.

Napsal: „Footshop mám rád. Prodává stovky tisíc párů ročně. Proč ale neprodává i něco českého? Má na trhu skvělé postavení, mladí je následují. Je tady spoustu skvělých českých značek, které mohou prodávat. Proč nehledají cesty tady u nás? Proč něco nevytváří a jen přeprodávají? Není už čas tvořit hodnoty?“ A označil šéfa Footshopu Petera Hajdučka.

LinkedIn je ale všímavý – a obzvlášť ten český. Rychle se pod příspěvkem objevily komentáře, jestli náhodou nejde o marketingovou kampaň, protože to zavánělo něčím pochybným. Ostatně stačí Staňkovy věty podrobit důkladnější kontrole a zjistíme, že nejsou zcela pravdivé. Footshop totiž s českými značkami už spolupracoval, včetně té Staňkovy.

V roce 2021 se Footshop spojil právě s Vasky na zimní kolekci a představily edici vycházkových bot inspirovaných městem. Dříve rozjeli spolupráci s českým brandem Life is Porno, na e-shopu je i oblečení od umělce Martina Lukáče, který je sice Slovák, ale pracuje v Praze. A ony hodnoty? Vymyslet tenisky s americkými KangaROOS v designu české metropole nebo přepracovat nejslavnější adidasky do barev přímo od Footshopu, to se také neděje jen tak.

Vít a Václav Staňkovi se ševcem

I přes to všechno je ale Staňkův post pochopitelný právě z pohledu potenciální marketingové kampaně, která může být pro znovuzrozené Botas důležitá. Jednoduše může pomoct jejich byznysu – a ve výsledku to může být jen dobře, protože značka je českou obuvnickou legendou a je na místě bratrům Staňkům zatleskat, že ji vytáhli z bahna a snad zachránili.

Vyjádřením Václava Staňka a desítkami komentářů od lidí to ale neskončilo. Do debaty se v pátek zapojil i Peter Hajduček, šéf Footshopu, který se rozepsal o tom, co všechno Footshop dělá. „Václave, naši zákazníci by spolu s námi rádi podpořili lokální výrobu, ale nežijeme v minulosti a nostalgii. Ve Footshopu přinášíme unikátní produkty a exkluzivní designy spojené s nejvíc hot značkami a lidmi na světě. A to lokální značky, včetně té tvojí, neumí poskytnout,“ začal.

Dále vyjmenoval několik kolekcí, na kterých firma pracovala se zahraničními značkami včetně světoznámého Adidasu. „Zjevně netušíš, jak významný úspěch tohoto regionu to je a co znamená jen přeprodávat kolekce. Na to milý úsměv a stavění na odkazu Bati nestačí. Přestaňte žít v nostalgii a začněte skutečně tvořit a inovovat,“ pokračoval. Až příliš tvrdé? Možná ano, možná ale jen upřímné a s trochou té zdravé naštvanosti. Anebo… jen součást divadelního představení?

Peter Hajduček s krabicí od Footshopu

CzechCrunch se obou aktérů zeptal na vyjádření a potvrzení či vyvrácení, že jde o domluvenou hru. Zatímco zástupce Vasky na e-mail zatím nereagoval, lidé z Footshopu byli o něco sdílnější, nic faktického ale neřekli.

„Vašek zbytečně komentuje to, co nemusí. Je super, že vyrábí lokálně a zachránili značku Botas, ale stačí to? Ve Footshopu máme rádi kreativitu, příběhy, spolupráce. Ne nostalgii,“ odepsal Hajduček. Manažer značky Footshop Radim Stezka reagoval, že „zatím tuto věc ponechají bez komentáře“.

Za zmínku k celé „kauze“, jejíž rozřešení je asi v nedohlednu, se hodí dodat, že ačkoliv se může posprejování výlohy kamenné prodejny zdát jakkoliv originální, něco podobného se už v minulosti stalo – a postaral se o to známý český rapper Yzomandias. V roce 2020 pomaloval nápisem JTNJD, což je název jeho skladby (respektive remixu), výlohu pražského streetwearového obchodu The Streets.