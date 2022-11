Velký otřes v kryptosvětě. Zakladatel Binance vyškolil vyzyvatele z FTX a pak ho ovládl

Sam Bankman-Fried působil v posledních měsících jako taková poslední kryptoměnová instance. Když se nějaká firma, fond nebo projekt dostaly do problémů, třicetiletý miliardář se vždy zjevil na scéně a buď přímo pomohl, nebo se tak aspoň tvářil. Jeho finanční kapsy se zdály bezedné. Nyní se situace v řádu desítek hodin otočila a jeho kryptoburza FTX skončila v náručí hegemona sektoru Binance. Jde o jeden z nejpozoruhodnějších, nejrychlejších a zároveň nejpodivnějších byznysových dealů posledních let.

Zakladatel Binance Changpeng Zhao a tvůrce FTX Sam Bankman-Fried byli aktuálně dvě nejvlivnější postavy globální kryptoscény. Dvě postavy, které spolu měly složitý, krkolomný vztah, jenž podle všeho sehrál klíčovou roli i v nynější akvizici. Její základní rámec je prostý: FTX se dostalo do problémů, Binance mu přišla na pomoc a vykoupila všechny jeho neamerické aktivity.

Proč se dostalo do problémů? Proč tak rychle? Proč zrovna Binance? Pro odpovědi je právě klíčové porozumět historii vztahu obou mužů, kteří jsou na sociálních sítích známí pod svými iniciálami CZ a SBF.

Binance vzniklo v roce 2017, o dost později než Coinbase nebo Kraken, ale celkem rychle se prodralo na vrchol a začalo ve světě kryptoměn hrát prim. FTX se zrodilo o další dva roky později a Zhao se rozhodl pro strategickou investici. Hned v roce 2019 se stal jedním z minoritních investorů v Bankmanově projektu. Cítil v něm potenciál a zároveň ho chtěl mít tak trochu pod kontrolou.

Jak šel čas, sázka na FTX se vyplácela v tom smyslu, že byla burza skutečně nesmírně ambiciózní a schopná, stejně jako její zakladatel. Nejpozději na konci roku 2020 bylo jasné, že jestli může někdo Binance ohrozit, je to právě společnost Bankmana-Frieda. A tak přišlo to, co přijít muselo – jejich cesty se rozešly.

Binance loni v létě z FTX, které tehdy od investorů získalo 900 milionů dolarů při valuaci 14 miliard dolarů, vystoupilo. Neodešlo ovšem s kapsami plnými peněz, ale se spoustou tokenů FTT v hodnotě dvou miliard dolarů, které vydal a využívá Bankmanův kryptoekosystém.

Od loňského července se toho pak na scéně hodně změnilo. Kryptoměny stoupaly a stoupaly, ale od listopadových maxim před rokem už jen padaly. Zkrachovala síť Terra, zbankrotovalo několik velkých projektů jako Celsius Network nebo Voyager, padl fond Three Arrows Capital. Z trhu zkrátka zmizely desítky miliard dolarů. Což samozřejmě přitáhlo pozornost regulátorů.

V ten moment se Bankman-Fried pasoval do role jakéhosi mluvčí kryptokomunity, platil miliony dolarů za lobbisty ve Washingtonu i Bruselu, účastnil se politických jednání. Ne všichni z byznysu to vnímali úplně pozitivně – vadilo jim, že podnikatel, který o sobě rád hovoří jako altruistovi, který chce rozdat všechen svůj majetek, rozehrává hry, u nichž není jasné, co mají za cíl.

Nelíbilo se to ani Zhaovi, který věděl, že američtí regulátoři (a trh v USA je pro Binance důležitý stejně jako zbytek světa) budou zřejmě víc naslouchat severoamerickému byznysmenovi než kanadsko-čínskému, když jsou zrovna vztahy mezi Washingtonem a Pekingem na bodu mrazu. I Bankman-Fried údajně tuto kartu při debatách se senátory a kongresmany cíleně vytahoval, navíc na Zhaa útočil i na Twitteru a různě si ho dobíral. A tak se majitel Binance rozhodl jít do útoku.

Na serveru Coindesk se před pár dny objevila zpráva, že obchodní sestra FTX, tradingová společnost Alameda Research, má problémy s likviditou a že většinu jejího jmění ve výši hodně přes 10 miliard dolarů tvoří právě ony tokeny FTT vydané FTX. Alameda i Bankman-Fried se ozvali, že situace není vážná, že prostředky jsou, že není důvod k panice…

Zhao si přisadil, když oznámil, že ve světle nových informací se zbaví celého balíku tokenů FTT, které po výstupu z FTX od loňska drží – a jelikož objemy obchodů s FTT nejsou moc velké, když je někdo s tak výrazným balíkem začne vyprodávat, cena logicky začne prudce padat. Tak fungují burzovní zákony nabídky a poptávky.

Ať byl původcem zprávy na Coindesku kdokoli, následné dění zafungovalo přesně ve prospěch Binance, protože v rozechvělé atmosféře kryptoměnových investorů, které už letos vyděsilo několik pádů, se stalo to jediné možné – chtěli své prostředky zpět a začali si vytahovat peníze z FTX, o které všichni vědí, že je s Alamedou úzce propojená, ačkoliv Bankman-Fried nikdy plně nezveřejnil jak moc.

Šlo o miliardy dolarů a zjevně to bylo moc i na něj, proto v úterý, tedy jen pár dní po zveřejnění prvního článku, připustil, že se jeho společnost dostala do potíží s hotovostí a že se dohodl na pomoci od Binance.

„Požádali nás o pomoc, podepsali jsme předběžnou dohodu o nákupu FTX.com…“ napsal Zhao na Twitter s tím, že nyní bude probíhat intenzivní due diligence. Bankman-Fried, který předtím několik měsíců na Zhaa útočil, že se snaží na něj dotírat s pomocí pomluv, pak vše potvrdil: „Kruh se uzavřel, první a i poslední investor v FTX.com je stejný.“

This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users, we signed a non-binding LOI, intending to fully acquire https://t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 8, 2022