Harry, jdu do baráku! Airbnb pronajme dům ze Sám doma, v ceně je pizza i tarantule

Ta nejlepší pizza v Chicagu i bojový plán na příchod zlodějů budou k dispozici čtyřem nájemcům vily z filmu Sám doma. Reklamu si jeho pronájmem dělá nejen ubytovací společnost Airbnb vyhládlá po covidové krizi, ale i streamovací kanál Disney+, který letos vydal nepříliš úspěšný remake kultovního vánočního počinu.

„Jdi to omrknout.“ „Teďka?“ „Ne, až zejtra, ty Einsteine!“ Lupiči Harry a Marv ze Sám doma patří k Vánocům stejně jako kapří kost uvízlá v krku. Fanoušci snímku teď mají jedinečnou možnost omrknout to taky. Ubytovací služba Airbnb pronajme na jedinou noc dům, který v prvním díle vánoční komedie sehrál jednu z hlavních rolí. Nebude to ani teďka, ani zejtra, ale 12. prosince. Registrace se ale spustí o něco dříve – 7. prosince ve 13 hodin místního času, tedy v osm hodin večer u nás.

A nebude to ani moc stát. Pronájem obrovského domu pro čtyři osoby vyjde na 25 dolarů za noc, tedy na necelých šest set korun. Pronajímatelem je nejstarší z filmových dětí, Buzz McCallister. „I když jsme starší a moudřejší (já mám dokonce i vlastní bezpečnostní firmu), nikdy nebudeme staří na prázdninové výlety. Takže zatímco jsme na dovolené (tentokrát všichni), vyzývám jednu skupinu rošťáků, aby nechali své osmileté já běhat v domě mého dětství,“ uvádí Buzz na oficiálních stránkách Airbnb.

Ubytovací služba slibuje, že bude k dispozici ta nejlepší pizza v Chicagu, makaróny se sýrem z mikrovlnky, poběží i nějaký ten černobílý film v televizi a v koupelně bude tátova voda po holení. A chybět nebude ani Buzzova tarantule. Navrch společnost přihodí i Kevinův plán bitvy jako průvodce po domě. Možné bude i nalíčit nějaké ty pasti na zloděje, ti však tentokrát nepřijdou. Airbnb nabídne také sledování letošní komedie Home Sweet Home Alone.

Interiér domu z filmu Sám doma Foto: Airbnb

Pokud by někdo hledal, co za letošním pronájmem je, pak je to právě remake kultovky z devadesátých let z produkce 20th Century Studios pro službu Disney+. Film vyšel letos v listopadu s převážně negativními recenzemi, akce s pronájmem domu na předměstí Chicaga je tak především reklamní tah. Podobně jako to bylo nedávno s pronájmem newyorského bytu Carrie Bradshawové ze Sexu v městě, tentokrát jako propagace pokračování slavného seriálu z produkce HBO pod názvem And just like that.

Po reklamě ale touží i Airbnb, které je vyhládlé po táhlé covidové krizi. A taktika mu očividně vychází. Podobný počin si firma už vyzkoušela v roce 2019, kdy se spojila s Mattelem. Ano, to je ta firma, která stojí za panenkou Barbie. Společně naplánovali stvoření Barbie domu, který byl k dispozici v Malibu za šedesát dolarů na noc. Společnosti tak oslavovali šedesáté narozeniny panenky.

Šest ložnic a pět a půl koupelen

Ale zpět ke Kevinovi, který je sám doma. Vila z vánočního filmu stojí na adrese 671 Lincoln Avenue v obci Winnetka, asi třicet minut od Chicaga v Illionis. Známá je adresa už léta, v podstatě od doby, kdy film vznikl. Sousedé popisují, jak tady skoro pokaždé, když se podívají z okna, stojí někdo s foťákem.

Jezdí sem také Češi, i pro ně se totiž film stal neodmyslitelnou součástí Vánoc podobně jako třeba Tři oříšky pro Popelku. „Před čtyřmi lety jsem projížděl kolem, celý dům tehdy procházel velkou rekonstrukcí a byl obehnaný plotem kolem dokola, takže nebylo vůbec nic vidět,“ vzpomíná pro CzechCrunch Michal, jeden z českých turistů.

To odpovídá tomu, co se s domem v průběhu let dělo. Byl postavený v roce 1920 s podlahovou plochou 390 metrů čtverečních, a byť na Airbnb se nyní mluví o pronájmu celého domu, v záhlaví stojí, že k využití jsou dvě ložnice a jeden a půl koupelny. V reálu má dům šest ložnic a pět a půl koupelen (půl koupelny se v amerických reáliích používá pro místnost s umyvadlem a toaletou, ale bez sprchy či vany).

V době natáčení dům vlastnili John a Cynthia Abendshienovi. Ti později pro deník Chicago Sun Times uvedli, že se natáčelo půl roku, během kterého manželé obývali čtyři pokoje, zatímco zbytek domu okupovali filmaři. Abendshienovi za dům zaplatili 875 tisíc dolarů, což je při dnešním kurzu zhruba dvacet milionů korun.

Interiér domu z filmu Sám doma Foto: Airbnb

Přestože se natáčelo přímo na místě, nakonec je většina záběrů z interiéru z kulis, které se postavily na nedaleké střední škole v tělocvičně. V domě totiž bylo pro zázemí filmařů málo místa. Které místnosti ve filmu jsou originál a které kulisy, je těžké rozlišit. I proto, že dům prošel celkovou renovací. Fotografie zevnitř, které před nedávnem zveřejnila americká média, tak ani zdaleka neodpovídají reáliím filmu.

Manželé Abendshienovi v domě každopádně zůstali více než dvě dekády po natáčení. V roce 2011 chtěli dům prodat za 2,4 milionu dolarů, ovšem nikdo se o něj dlouho nehlásil, a tak cena klesla na bezmála 1,6 milionu, což dělá přibližně 36 milionů korun. Prodal se v roce 2012. Do ceny se pravděpodobně promítlo právě to, že jej často vyhledávají nadšení fanoušci. Kdo ho koupil, není jasné. Dům není vidět ani na platformě Google Street View. Zatímco sousední domy zobrazují stránky normálně, ten „McCallisterů” je rozmazaný.

Ví se jen, že je v rukou soukromníků. Ti ho teď na jednu jedinou noc povolili proměnit do kulis slavného filmu. Čtyři šťastlivci si na památku odnesou také Kevinův dům z letos uvedené stavebnice LEGO. Hlavním zážitkem však pravděpodobně bude, že si budou moci opravdu říct: „Harry! Jdu do baráku!“