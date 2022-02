Do Česka míří streamovací služba HBO Max

Čeští fanoušci filmů a seriálů se mohou těšit na další streamovací službu. Nepůjde tentokrát o úplně horkou novinku, ale o nástupce známé služby HBO GO. Společnost WarnerMedia oznámila, že očekávaný příchod její streamovací služby HBO Max, která se ve Spojených státech spustila před necelými dvěma lety, proběhne v Česku a dalších zemích na začátku března. Přinese spoustu nového obsahu i lepší aplikaci. A také zdraží.

Do dalších patnácti evropských zemí včetně Česka a Slovenska se HBO Max rozšíří 8. března. Nahradí tu stávající službu HBO GO. Stávající předplatitelé budou automaticky převedeni, jen si budou muset stáhnout novou aplikaci, která by měla být o poznání lepší než ta stávající, na níž si lidé často stěžovali. Spolu s ní přijde i nový obsah, zejména z produkce společnosti Warner Bros., který dosud v Česku na internetu dostupný nebyl.

„HBO Max představuje nový streamovací zážitek, který nabízí tu nejlepší zábavu, filmy, seriály z vlastní produkce a dětské pořady od Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals a mnoho dalšího,“ říká generální ředitelka HBO Max EMEA Christina Sulebakk. Na jednom místě tak budou ke zhlédnutí nové i kultovní seriály a filmy zmíněných společností, navíc včetně velkofilmů od Warner Bros., které na HBO Max dorazí už 45 dní po premiéře v kinech.

Na internet krátce po vydání dosud šly snímky jako Wonder Woman 1984, Duna nebo Matrix Ressurections. Mezi prvními na HBO Max v Česku dorazí například nový The Batman s Robertem Pattinsonem, který bude mít v tuzemských kinech premiéru 3. března. Online tedy bude dostupný v polovině dubna.

Nová streamovací služba od WarnerMedia přinese také zdražení. Dosud stálo HBO GO 159 korun měsíčně, nástupce v podobě HBO Max vyjde na 199 korun měsíčně. Firma si však přichystala akční startovací balíky. Aktivní předplatitelé získají na předplatné doživotní třetinovou slevu a budou platit 132 korun, tedy do té doby, než předplatné nezruší. Stejnou slevu získají i noví zákazníci, kteří si předplatné pořídí do konce března. Podobná nabídka bude platit i pro slovenský trh a další země, kam HBO Max expanduje.

Nové webové i mobilní aplikace budou doplněné také o podporu přehrávání v chytrých televizích Samsung, LG a těch s Android TV, na streamovacích zařízeních Apple TV 4K a Google Chromecast, herních konzolích PlayStation 4 a 5 i Xbox One a Xbox Series X/S. Předplatné bude možné hradit klasicky kartou, přes PayPal, nákupem v App Storu či Google Play a nově také přes Samsung Checkout, který usnadní nákup předplatného přímo v televizích této značky.

WarnerMedia s expanzí HBO Max, které bude po jarním rozšíření fungovat už v 61 zemích světa, předběhne konkurenční Disney. To před časem oznámilo, že svou neméně očekávanou streamovací službu Disney+ přinese do České republiky a dalších zemí až v létě.