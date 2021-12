Pomsta je spravedlnost, hlásí slogan k novému traileru na film Batman s Robertem Pattinsonem. Starozákonní myšlenka v zásadě jen opět potvrzuje složité morální stanovisko mladého hrdiny, hlavním motivem upoutávky jsou ale jeho vztahy. Bruce Wayne zápasí s postavením vůči městu Gotham, nejistotou ohledně své rodinné historie, agendou Catwoman i sebou samým.

V Temném rytíři byl ideálním padouchem Joker, který Batmanovu touhu po pořádku rozbíjel chaosem. Hlavní zápornou postavou chystaného snímku je naproti tomu Hádankář. Jak naznačuje nový trailer, právě on začne odhalovat hrdinovo pozadí a možný negativní vliv, jaký měla jeho rodina na Gotham. Bruce Wayne zde není miliardář, co se pokusí město očistit svou mocí. Je především nezkušeným synem, který se musí vypořádat s nejasným odkazem svých rodičů.

Osobní příběh jde ruku v ruce s atmosférou nového filmu. Režisér Christopher Nolan mezi lety 2005 a 2012 komiksový žánr výrazně posunul, když z Batmana učinil postavu zasazenou do uvěřitelné reality. Spíš než jiné adaptace komiksů mu tak byl inspirací spíš žánr kriminálního thrilleru. Režisér novinky Matt Reeves místo toho očividně vychází spíš z hororu.

Zatímco mezi základní konflikty Nolanova Batmana patřil rozpor mezi osobním životem, službou lidu a vztahu se státními orgány, Reevesův hrdina se podle všeho ponoří hlouběji do vlastní psychologie. To se kromě jednání a motivací hlavní postavy promítá i do estetiky filmu, odkazující až k expresionismu, uměleckému stylu, v němž se stav nitra hrdinů promítá do vzhledu okolí. V novém Batmanovi neustále prší, temnou noc protínají ostrá světla Batmobilu a plameny.

Atmosféra se částečně mění jen v několika nových záběrech s Catwoman, která má ve snímku hrát významnou roli. V podání herečky Zoë Kravitz se stane nespolehlivou spojenkyní Temného rytíře, kdy budou v jednom momentě spolu trávit až romantický moment při západu Slunce a jindy mezi sebou zápasit. A pak je zde samozřejmě Hádankář, vedle Tučňáka hlavní padouch, který otřese hrdinovým světem.

Zatím stále nevíme, co přesně na Bruce Wayna našel, dostáváme ale lepší představu o jeho plánech. Jednoduše se zdá, že mezi ně patří srovnat velkou část Gothamu se zemí, jak ukazují záběry rozsáhlých požárů a armády stoupenců.

To, co můžeme vidět v novém i předchozích trailerech, podtrhuje pár měsíců staré reakce na testovací projekce filmu. Jeden z diváků tehdy řekl, že Batman je temný a strašidelný horor. Kromě „šílené“ postavy Hádankáře pak zmínil také Catwoman, která prý patří mezi nejlepší aspekty snímku. „Normálně mi jsou Batman nebo DC ukradené, ale stejně se mi podlomila kolena, jak to mnou otřáslo,“ zmínil anonymní divák.

Do široké distribuce se nový film dostane počátkem příštího roku, česká premiéra v kinech je stanovená na 3. března. Bude to o téměř rok později, než se původně očekávalo – natáčení totiž muselo být kvůli pandemii koronaviru na několik měsíců zcela přerušeno. Jedním z důsledků mimochodem bude vydání Batmana v nové realitě filmového trhu. Snímek má proto pouhých 45 dnů po premiéře dorazit také na streamovací službu HBO Max.