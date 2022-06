Heureka zavádí úsporný režim. Chceme díky němu z krize vyjít ještě větší, říká její šéf

„Zapínáme úsporný režim, doba je těžká a bude ještě těžší,“ napsal na Twitter šéf Heureky Tomáš Braverman a způsobil tím rozruch v byznysových kruzích. Mimo jiné proto, že v příspěvku uvedl, že dá méně peněz do rozvoje lidí. Nebylo to ale zamýšleno tak, jak mnozí pochopili. Braverman si uvědomuje, že právě lidé budou v nadcházející krizi klíčem k jejímu přežití, a pro CzechCrunch vysvětluje, co vlastně úsporný režim v Heurece přinese. „Je třeba říct, že obecně se nám daří,“ prohlašuje osmatřicetiletý šéf mezinárodní skupiny cenových srovnávačů.

Zmínkou o tom, že se Heurece v rámci možností daří, reaguje především na současnou ekonomickou situaci, která obzvlášť v e-commerce již poslala mnoho firem do existenčních problémů a očekává se, že další budou následovat. Cenový srovnávač a nákupní rádce, jak se Heureka profiluje nejen v Česku, ale také na dalších osmi trzích střední a východní Evropy, je na tom z ekonomického pohledu dobře. Je dlouhodobě profitabilní a se splácením svých závazků nemá žádný problém.

Přesto Tomáš Braverman zavelel k nastolení úspornějšího režimu. A to paradoxně proto, že v nadcházející krizi vidí pro svou firmu velkou příležitost k růstu. „V každé krizi se skrývá příležitost a v té současné ji konkrétně pro Heureku vidím opravdu enormní. Jsme web, který se zaměřuje na výhodné nakupování, a co jiného než srovnávač cen umí dát v krizi přidanou hodnotu uživatelům. Současnou situaci vnímáme jako příležitost, jak získat větší tržní podíl,“ říká jasně.

Braverman nicméně očekává, že celkové výnosy v tomto roce nebudou – dle jeho slov – žádná hitparáda, protože trh je dole. Podle dat Heureky se e-commerce v prvním kvartále meziročně propadla o pětadvacet procent, v právě končícím druhém čtvrtletí to má být zhruba o deset procent.

Foto: Heureka Kanceláře Heureky v pražském Karlíně

Proto je podle šéfa Heureka Group, která působí také na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a v Bosně a Hercegovině, důležité zamyslet se nejen nad stávající ekonomickou situací, ale hlavně nad tou, která teprve přijde. Na stále větší počet lidí bude dopadat tíha inflace, rostoucích cen zboží, energií a také zvyšování úrokových sazeb u hypoték. První produkty, které lidé přestanou kupovat, budou logicky ty zbytné – a na nich má Heureka svůj byznys postavený.

Zatímco ale internetové obchody jsou mezi prvními na ráně, Heureka je přeci jen v trochu lepší situaci, protože si nenese velké fixní náklady spojené s logistikou a sklady. Do karet jí hraje i to, že jak jde trh dolů, výrazně mezi e-shopy roste boj o zákazníka, z čehož právě Heureka profituje. Lidé totiž hledají, kde nakoupí nejlevněji. „Krize na nás doposud doléhá méně než na e-shopy, ale jak jde poptávka dolů, klesá i návštěvnost našich webů a tedy i příjmy, které jsou na to navázané. Aktuálně jsme na číslech z loňského roku, nicméně očekávám těžší zítřky,“ říká Braverman.

V předloňském fiskálním roce, který skončil loni v březnu, Heureka utržila 1,9 miliardy korun při provozním zisku ve výši téměř 800 milionů korun. Vzhledem k tomu, že má firma vydané několikamiliardové dluhopisy, nemůže Braverman konkrétní čísla za uplynulý rok (tedy od března 2021 do března 2022) prozradit, dokud nebudou auditované. „Mohu říct, že se nám v příjmech dařilo poměrně výrazně růst. Očekáváme však, že nastávající krize bude těžší než pandemie, která minimálně v e-commerce krizí zas tolik nebyla,“ míní šéf Heureky.

Hledání cest k větší efektivitě

V rámci svých šesti poboček má firma aktuálně přes 400 zaměstnanců. Braverman ujišťuje, že propouštět nehodlá, všem svým týmům však naordinoval úsporný režim, který se skládá z několika klíčových bodů. Úspory se hledají na úrovni ročních rozpočtů a platí pro všechny země, protože situace je podle dat Heureky na všech trzích s drobnými nuancemi velmi podobná. Slůvko úspory je přitom důležité – Tomáš Braverman totiž vidí rozdíl v tom, když firma škrtá a dělá radikální opatření, nebo když šetří a hledá cesty k větší efektivitě.

„Snažíme se šetřit v provozních výdajích, které nejsou nutné. Bude to také o osobní zodpovědnosti každého člena týmu, aby si v případě jakékoliv útraty či nákladu položil otázku, zda jde o výdaj, který přinese přidanou hodnotu a je nutný. Pokud je odpověď na obě otázky ano, pak takový výdaj chceme, ale jinak ne,“ dává příklad Braverman.

Klíčový je podle něj focus, tedy vytipování několika klíčových iniciativ, na které v Heurece v následujících měsících upnou maximální pozornost. Jiné projekty budou muset jít minimálně na čas stranou. Mluví také o chytrých investicích. Jeho firma prý chce dále investovat a také najímat desítky lidí, chce to však dělat s větší rozvahou.

„Musíme se v maximální možné míře vyvarovat špatným investicím, které nemají návratnost nebo jsou nejisté,“ říká. Týká se to jak lidí, tak i třeba technologií, na nichž celá Heureka běží. Nebo velkého skupinového teambuildingu, což může znít banálně, jenže při více než čtyřsethlavém týmu, který se má sjet v jeden okamžik na jedno místo jde o náklad pohybující se v jednotkách milionů korun. Letos tak určitě nebude.

Největší rozruch pak ve zmíněném tweetu vyvolala poznámka o tom, že bude Heureka dávat méně do rozvoje lidí. Nemá to znamenat menší péči, ale hledání nových konceptů, které budou podobně efektivní, ale ekonomicky dostupnější. To je například celofiremní výuka angličtiny, která dosud probíhala především individuálně. Nově přibudou skupinové lekce, které budou stále v menších počtech, aby zůstaly efektivní, ale náklady se sníží. A když lidé nebudou na hodiny, které jim firma poskytuje, chodit, budou za ně platit.

Tomáš Braverman očekává, že úsporný režim by mohl celou firmu dovést k dlouhodobější efektivitě. V aktuálních rozpočtech má celkově ušetřit několik jednotek milionů eur. Cílem číslo jedna pro Heureku dál zůstává vybudování regionálního, respektive přeshraničního tržiště, na němž budou moci zákazníci i obchodníci hledat, nakupovat či prodávat zboží mezi zeměmi. Letos v této misi přijde očekávaný milník v podobě nasazení jednotné technologické firmy napříč všemi trhy.

„Na této dlouhodobé strategii se nic nemění. Jen nyní vnímám příležitost ještě více se na ni zaměřit, ořezat ostatní aktivity a našeho cíle dosáhnout rychleji,“ dodává Braverman.