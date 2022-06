Konec války, Alza se vrací na Heureku. Obě firmy věří, že je teď třeba víc oslovovat cenami

Trvalo to šest let, zahrnulo i soud a několik mediálních přestřelek. Spor mezi jedničkou české e-commerce Alzou a největším srovnávačem Heureka ukončil až velký internetový obchod – prodej Mall Group polskému Allegru. Tím prý pominul důvod, proč se hádat. Alza se tak vrací do Čechy často používaného cenového srovnávače, což oběma může přinést nové zákazníky.

„Návrat Alzy je jasným potvrzením toho, že pro e-shopy je Heureka významným zdrojem zákazníků a kvalitních konverzí,“ myslí si Jan Mayer, ředitel české a slovenské Heureky. „Chceme zákazníkům usnadnit, aby se o výhodnosti našich cen co nejsnáze přesvědčili. K tomu patří i cenové porovnání mezi různými obchody,“ doplňuje z druhé strany Petr Bena, místopředseda představenstva Alza.cz.

Před lety Alza z Heureky odešla, protože Heureka.cz a Mall Group měly společného majitele, když ji koupila společnost Rockaway. Tím podle Alzy cenový srovnávač přestal být nezávislý. Firma ale současně uvedla, že Heureka není nezávislým cenovým srovnávačem už proto, že se jedná o placené služby.

Alza tehdy zároveň spustila webový projekt bezheureky.cz (dnes už nedostupný), kde o možnosti nebýt na největším tuzemském srovnávači přesvědčovala i ostatní. E-shop ale ani tak nevyhrál – později spor dospěl i k soudu, který řešil tvrzení o tom, že Heureka je pro internetové obchody riziková či nevýhodná služba. Ten rozhodl o tom, že Alza se za takové tvrzení musí omluvit.

Cenu v posledních měsících Alza hodně řeší. Jak uvedl Bena v našem podcastu, nabízet co nejnižší nebyla hlavní výhoda e-commerce obra – roky stavěl spíš na tom, jaké služby nabízí, než že by je poskytoval levně. „Zhruba před rokem jsme dospěli k tomu, že by cena měla hrát prominentnější úlohu v naší propozici. A mezitím se změnilo hodně markantně ekonomické prostředí a na ceně jsme dost zapracovali,“ popisuje.

Na jaře obchodník přišel s cenovou garancí, respektive nabídkou rovnou integrovanou do webové stránky u produktů, že pokud zákazník najde zboží levnější, může požádat o dorovnání – tedy v případě, že nejde o cenu, která by byla pod náklady. Přestože je služba dostupná u zboží, je tak trochu schovaná. Nabídka se totiž objeví ve chvíli, kdy člověk zkopíruje celý název zboží. Tedy typicky, když chce přesně to, co právě našel na Alze, nechat prohledat internetovým vyhledávačem na dalších obchodech.

Vzájemnou spolupráci obnovily Alza a Heureka v dubnu na Slovensku a teď začal největší český e-shop nahrávat svůj katalog i do české verze srovnávače. „Na našem maďarském srovnávači Arukereso.hu je Alza tradičním partnerem už několik let. Po napojení na Slovensku dávalo smysl, aby se naše spolupráce rozšířila i na český trh,“ dodává Braverman, šéf Heureka Group.

Platforma, která sama sebe označuje za nákupního rádce, roste spolu se zvětšující se českou e-commerce. Poslední oficiální auditované výsledky obsahují dvanáct měsíců od března 2020 do stejného měsíce roku 2021. Firma měla jako největší evropský srovnávač na devíti trzích střední a východní Evropy 23 milionů uživatelů měsíčně a přes 55 tisíc internetových obchodů.

Tehdy Heureka dosáhla provozního zisku téměř 800 milionů korun a tržeb ve výši 1,9 miliardy korun, tedy v obou případech meziročně zhruba o třetinu víc. Podle informací CzechCrunche se jí od té doby dál daří růst.