Hoď drobák svému Zaklínači. Vychvalovaná fantasy hra se stala jednou z nejprodávanějších v historii

Pokud bychom se pokusili identifikovat jakousi svatou trojici literárního fantasy, která prostoupila celou současnou kulturu, patřil by do ní Pán prstenů, Hra o trůny a nejspíš Zaklínač. Příběhy polského autora Andrzeje Sapkowského v průběhu poslední dekády obletěly celý svět, a to mnohem více v seriálové či herní než původní knižní formě. Teď tvůrci her Zaklínač, vývojářské studio CD Projekt RED (CDPR), oznámili, že se série stala jedním z nejúspěšnějších titulů všech dob.

Minecraftu s více než 238 miliony prodaných kopií se sice zatím ani zdaleka neblíží, to ale žádná hra. Ve srovnání s ostatními je na tom ale Zaklínač skvěle – jen titul Zaklínač 3: Divoký hon si měli hráči koupit už více než 50milionkrát. To ho řadí do první desítky nejprodávanějších titulů všech dob, alespoň podle dostupných dat zkombinovaných do žebříčku na Wikipedii.

Třetí Zaklínač podle něj daleko za sebou nechal i legendární původní Tetris, Pac-Mana nebo Terrarii. Naopak pár milionů prodaných kopií nad ním má Red Dead Redemption 2 a Super Mario Bros. Každopádně být v blízkosti takových veličin definitivně znamená, že se CDPR podařilo status jedné z nejlepších videoher všech dob přetavit i do hrubých čísel.

Foto: Netflix Záběry ze třetí série seriálu Zaklínač

Všech tří dílů z příslušné série se dosud prodalo přes 75 milionů, přičemž v následujících měsících a letech tato hodnota nejspíš strmě poroste. Už loňské uvedení modernizované verze Divokého honu pro konzole nové generace po letech opět výrazně zvýšilo zájem – podobně, jako před časem vydání seriálové adaptace Sapkowského knih na Netflixu.

Do budoucna se ale CDPR chystá svůj svět Zaklínače zásadním způsobem rozšiřovat dále. Pracuje na remaku první hry z roku 2007, ale hlavně má v plánu přijít s celou novou trilogií, představující další postavy a příběhy. Časem se má objevit i multiplayerový titul, vyvíjený pod označením Sirius.

Mezitím se kolem hrdiny Geralta z Rivie, zabíječe monster z jiné dimenze, velké věci dějí také na Netflixu. Obě řady seriálu se řadí mezi vůbec nejsledovanější tituly streamovací služby, přestože je část fanoušků kritizuje za přílišné vzdalování se předlohám. A loni vydaný spin-off o dávné historii fantazijního světa Zaklínač: Pokrevní pouto, sice kriticky i divácky propadl, přesto se má však připravovat další, zaměřený na Potkany – mladé zločince, s nimiž to Ciri jednu dobu táhne v knihách. Objevit se zde má i Dolph Lundgren, Ivan Drago z Rockyho 4.

Třetí řada hlavního seriálu na Netflix dorazí ve dvou částech, 29. června a 27. července. Bude přitom poslední, v níž Geralta ztvární herec Henry Cavill. Ten se role vzdal hlavně kvůli obnovení spolupráce s Warner Bros. a DC na Supermanovi, ta ale se změnou plánů padla. Cavill se proto místo toho pustil například do vývoje seriálu ze světa Warhammeru.

Tvůrci seriálového Zaklínače původně zvažovali, že projekt po odchodu představitele hlavní role ukončí, jak ale v rozhovoru pro Total Film řekla showrunnerka Lauren Hissrichová, „zbývá příliš mnoho příběhů k odvyprávění“. Geralt proto dostane tvář Liama Hemswortha, méně slavného bratra filmového Thora. Od začátku se počítá s tím, že temné fantasy by na Netflixu mělo dostat celkem sedm řad.

V současnosti je přitom schválená minimálně ještě pátá, jak pro server Deadline prozradila castingová režisérka Sophie Hollandová. „Za chvíli začneme natáčet čtvrtou řadu s Liamem Hemsworthem, pak bude krátká přestávka a pak se rovnou pustíme do páté řady,“ řekla.