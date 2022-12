Zaklínač nikdy nevypadal lépe. Třetí díl fantastické hry dostal na konzole i PC grafiku nové generace

Zaklínač 3 vypadá i dnes nádherně. Namísto lovení nebezpečných příšer se snad každý hráč někdy přistihl, že se s hlavním hrdinou Geraltem jen tak projížděl krajinou a kochal se západy slunce a krásami okolní krajiny. Ale i tak je to hra z roku 2015. A sedm let je v technologiích a hrách ne nutně věčnost, ale velice dlouhá doba. Proto se i jedna z nejlepších videoher na hrdiny dočkala od svých tvůrců z CD Projektu Red významného faceliftu pro hardware nové generace.

Nextgen update třetího Zaklínače zasáhl ve středu PC i nové konzole a je zdarma ke stažení coby standardní aktualizace. Velmi nestandardní je nicméně jeho obsah. Grafiku hry obohacuje o globální nasvícení a ambientní okluzi, vybrané textury vylepšuje na 4K rozlišení, zkrášluje stíny, na PC přidává efekty ray tracingu a obecně povznáší už tak výjimečný vizuální dojem na ještě vyšší úroveň. Výčet úprav na webu CD Projektu vydá na působivě dlouhý dokument, zevrubně je představuje i půlhodinové video.

Majitelé PC dostanou navíc úroveň detailů Ultra+, která navyšuje prakticky všechna myslitelná nastavení od množství vykreslovaných postav v pozadí až po hustotu trávy. Konzolovým hráčům s PlayStationy nebo Xboxy nové generace se ke zdokonalené grafice přidá i režim optimálního výkonu pro udržení 60 snímků za sekundu. Pokud tedy nedají přednost méně plynulému módu ve 30 FPS se zdokonalenou grafikou a ray tracingem.

Aby si lovci monster mohli krásy staronového Zaklínače vychutnávat dosytosti i mimo hru, přidali vývojáři pro všechny platformy i fotorežim pro pozastavení akce a naaranžování nejlepšího záběru. Do aktualizace svého titulu navíc autoři angažovali i komunitní tvůrce. Některá vizuální vylepšení jsou implementací hráči vytvořených modifikací či jsou fanouškovskými úpravami inspirovaná. Novinky od polského studia však nepřináší potěchu jen pro oko, obří update zasahuje i do hratelnosti a herního obsahu Zaklínače.

Stejně jako u grafických doplňků se tak do hry oficiálně dostala například uživatelská tvorba, jež upravuje soubojový systém. Od samotných vývojářů pak přibyl dokonce nový příběhový úkol, pro který byl inspirací seriál na Netflixu stále ještě (ale už brzy ne) s Henrym Cavillem v hlavní roli. Ze stejného zdroje se do hry – spíš coby úsměvné pomrknutí než vážně míněný přídavek – dostala také nilfgaardská zbroj připomínající… inu, šourek. Potěší i možnost pauzy během příběhových animací nebo cloudové ukládání hry napříč platformami.

Nejvěrnější čeští fanoušci fantastiky mohli při představení nextgen updatu zaznamenat i neobvyklou tuzemskou stopu. Zaklínač totiž v hudebním doprovodu sází na středověké a pohanské tóny. Součástí prezentace tak byly ukázky herního soundtracku v podání různých interpretů včetně české kapely Deloraine, jejíž tvorba je právě Zaklínačem často inspirovaná. Na youtubovém kanálu CD Projektu si tak můžete pustit skladby Silver for Monsters a Steel for Humans od českých hudebníků – a s videoklipy s českými účastníky.

Impozantní výčet novinek vlévá sedm let staré hře do žil mocný lektvar, který by kromě impulzu ke znovurozehrání mohl nalákat i hráče Geraltem dosud nepolíbené a opět trochu posílit renomé značky. Tu totiž od vydání třetího dílu výrazněji oživila jen dvě vynikající rozšíření Srdce z kamene a O víně a krvi (i jejich obsah nový update samozřejmě upravuje) a karetní odbočky Gwent a na něj navázaný Thronebreaker. Větší nové přírůstky jsou ale ještě několik let vzdálené.

CD Projekt sice nedávno odhalil velkolepé plány na novou trilogii i remake prvního dílu, ale o třech chystaných Zaklínačích se zatím ví jen to, že budou vyprávět úplně nový příběh. Oznámená předělávka první hry z roku 2007 má o něco konkrétnější obrysy. Využije pokročilé technologie letos uvedeného Unreal Enginu a poprvé zaklínačskou hru tvoří vývojáři mimo CD Projekt. Mají však se Zaklínačem pracovní zkušenosti a pomáhali i s chystaným pokračováním jiné fantasy legendy Baldur’s Gate 3.

Kromě uvedené čtveřice se v Polsku připravují na ještě pátý titul, ten se má kromě hry pro jednoho hráče mnohem více vydat směrem k online multiplayeru. To bude pro sérii velkou neznámou, dosud byla totiž velice věrná singleplayerovému zážitku a svým knižním kořenům. Po vzoru povídek a románů spisovatele Andrzeje Sapkowského servírovala hráčům vydatnou porci příběhů, ve kterých se překroucená pohádkovost mísí s realistickou syrovostí.

Stejně syrový, ale zato úplně nefantastický a naprosto futuristický je pak další titul CD Projektu, který se před pár dny také dočkal zajímavé novinky. Cyberpunk 2077 během vyhlašování herních Oscarů představil své první a jediné plánované rozšíření. A rovnou s Idrisem Elbou v hlavní roli, který tak doplní už jednu známou tvář, a to Keanu Reevese.

Pokud by měl mít Cyberpunk 2077: Phantom Liberty stejný úspěch jako doplňky pro Zaklínače 3, mají se i fanoušci sci-fi na co těšit. A třeba se i Cyberpunk za sedm let dočká půvabné proměny.