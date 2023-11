Homer už nesmí škrtit Barta. Tvůrci Simpsonových reagují na kritiku za přílišnou brutalitu

Uložit 0

Začalo to hlasitým zvoláním „Ty jeden mrňavej!“ a pokračovalo to tím, čím ho zrovna naštval. Někdy oprávněně, někdy vůbec. Ať to bylo jakkoliv, Homerovo škrcení Barta se stalo jednou z ikonických scén seriálu Simpsonovi. Teď na ni ale diváci mohou jen vzpomínat, případně si ji opakovat v předchozích sériích. V žádných nových už nebude. Prý totiž vyobrazuje přílišnou brutalitu hraničící s týráním dětí, na kterou společnost reaguje kritikou.

Do dnešního dne bylo odvysíláno přes 750 epizod Simpsonových napříč pětatřiceti sériemi, z toho minimálně 130 dílů obsahovalo scénku, během které hlava žluté rodinky Homer škrtí svého syna Barta, a to způsobem, kdy mu skoro vypadnou oči z důlku a vystřelí jazyk do vzduchu. Ani v nejmenším nejde o ideální příklad toho, jak by měli tátové trestat své děti, smyšlený animovaný seriál to ale snesl.

Poprvé se škrtící scéna objevila hned v první epizodě s názvem Vánoce u Simpsonových, která se odvysílala v prosinci roku 1989. Netradiční výchovná metoda Homera, kterou ze svých tří dětí aplikoval pouze na Barta, zřejmě diváky bavila. Hodí se ale říct, že šlo o devadesátá léta, kdy více či méně oprávněné kritické názory nebyly tak hlasité jako dnes. Vtipů na hraně byla v seriálu celá řada.

Je ovšem rok 2023 – a smýšlení společnosti se vyvíjí. A dostalo se až do takového stadia, že se k němu musí postavit mimo jiné tvůrci Simpsonových. A proto když se čím dal častěji objevovala kritika za přílišnou brutalitu škrtící scénky, rozhodli se, že Homera této dovednosti jednou provždy zbaví a podají to způsobem, že se „poučil“.

