Hopi na nákupech. Jedna z největších českých rodinných firem investovala do veganského startupu v Německu

Dlouho se profilovala jako logistická společnost známá pro zeleno-bílé kamiony brázdící Evropu. V posledních letech ale Hopi stále významněji zasahuje i do potravinářství a zemědělství. Holding původně z Karlových Varů, který je jednou z největších rodinných firem v Česku, vlastní značku Hollandia, Perfect by Filip Sajler a AD FineDine. A ještě provozuje farmy Otročín a Bemagro. Nyní svůj záběr rozšiřuje o německý veganský projekt, jehož část si koupil.

Všechny produkty mnichovského startupu Greenforce, v němž si Hopi pořídilo minoritu, podle svého vyjádření do pěti procent, jsou rostlinného původu. A právě to Hopi oslovilo. „Vidíme mnoho vzájemných synergií mezi našimi divizemi Food a Gastro a startupem Greenforce, ať už jde o výrobu, nebo produkty. Pro skupinu Hopi Holding znamená tato menšinová kapitálová účast další strategický krok v budování naší rodinné cesty do roku 2030, kdy se chceme stát technologicky orientovanou společností ve všech segmentech našeho podnikání,“ uvádí firma.

Synergie vidí i vedení německé společnosti, tedy Hannes-Benjamin Schmitz a Thomas Iserman, kteří za ní stojí. „Toto je další důležitý krok, který umožní Greenforce pokračovat v rychlém růstu a umístit se na předních příčkách mezi veganskými značkami v Evropě,“ těší se.

Trend je rostoucí

Pro český holding jde o významný krok do veganského prostředí. V souvislosti s ním se hovoří o velkém potenciálu a trend je podle vyjádření Hopi jednoznačně rostoucí. Přestože se sice zájem o veganské potraviny zatím s tím o ty klasické nedá porovnávat, u zákazníků stoupá – a díky tomu i u velkých světových hráčů. A u toho chce prý Hopi být.

„Tělo se chová dramaticky jinak,“ popisuje Martin Piškanin, člen dozorčí rady holdingu, když mluví o vlastních zkušenostech s neživočišnými potravinami. Sám veganem není, ale vidí v tomto druhu stravování se řadu výhod. Věří, že zákazníky kromě pozitivního vlivu na jejich tělesné procesy může oslovit i uhlíková stopa, která je proti živočišným produktům výrazně menší.

Zaujmout je ale může i samotný přístup startupu, který se soustředí na to, aby potraviny v první řadě dobře chutnaly a vypadaly – to, že jsou veganské, má být až druhořadá záležitost. Greenforce za svou existenci, která se počítá od roku 2020, získal už několik veganských ocenění.

Německá firma oslovuje konzumenty třeba náhražkou tamní specifické klobásy (bratwurst). Na Oktoberfestu uvedla sekanou. Mezi její produkty patří čevabčiči, masové koule nebo karbanátky (frikadele) – všechno založené na hrachovém proteinu. Přitom nejde o první investici, kterou se může pochlubit, společnost už na konci roku 2021 získala 15 milionů eur.

Hopi začalo jako logisticky zaměřená firma, v této oblasti poskytuje i služby skladování a dopravy ve všech teplotních režimech, balení nebo etiketování. Mezi její hlavní zákazníky patří společnosti Makro, P&G, Nestlé, Lagardère či Olma.

V roce 2012 se podnik transformoval do Hopi Holdings, aby tak zastřešil další odnože, jimiž jsou potravinářství a zemědělství. Pod prvně jmenovanou patří společnost Hollandia Karlovy Vary, v roce 2020 přibyl podíl v síti Perfect Canteen, který dnes činí 85 procent, a ve stejném roce pod její křídla přibyla i německá společnost AD FineDine. Zemědělská část pak zahrnuje ekologicky hospodařící farmy Otročín a Bemagro se sídlem v karlovarských Malontech.

Jen co se týče potravinářské a zemědělské výroby, pro letošek si Piškanin představuje, že obrat této části holdingu vyroste na 1,5 až 1,6 miliardy korun. Firma působí kromě Česka na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rumunsku.