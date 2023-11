Hotel a bazének nejsou pro mě. Chci se vrátit s hodnotou a předat ji dál, říká filmař přírody Prokop Pithart

Uložit 0

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Prokop Pithart, filmař, kameraman, fotograf a popularizátor přírody, který ji divákům ukazuje v neotřelé podobě v rámci dvacetidílného seriálu Do divočiny!, vysílaného na ČT. Kvůli jakému failu měl jeden díl tohoto pořadu úplně jinou podobu, než se plánovalo? Proč nemá rád hotely s bazénem a proč ťukal lidem v Irsku na dveře?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Když vytěžuju léto, tak třeba i okolo druhé ráno. Jinak si ale rád pospím, dobře je mi po deseti hodinách spánku. Nesnáším vstávání brzo ráno, je mi z toho fyzicky špatně.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

Snažím se po probuzení nezačínat den s technologiemi. A když mi to nejde, tak je to počasí, Spotify a i ten Instagram občas.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Když pracuju, tak kameru. Ale telefon samozřejmě prostupuje skoro všemi činnostmi. Jelikož jsem hodně venku, používám mapy, který mám stažený offline. Dále je to již zmíněné počasí – radar s detailní předpovědí, abych věděl, kdy zmoknu a kdy ne. Taky mám aplikaci Oprava Lakatoše, kde si můžete klikat hlášky z legendární nahrávky neznámého Moraváka, který opravuje Zetor a hrozně u toho nadává. Celkem to pomáhá ve vypjatých situacích.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Mám rád značky, které jsou na práci, ale taky dobře vypadají. I když štípu dříví, tak chci, aby mi to slušelo, takže moje oblečení bohužel nemá dlouhou životnost. Miluju Patagonii, Carhartt, Fjällräven a tak. Oblíbený tenisky nemám, chodím celý léto v pantoflích a v zimě v pohorkách.

Foto: Toyota Prokop Pithart, kameraman, fotograf a popularizátor přírody

Pět věcí, které nikdy nesmějí chybět ve vašem batohu?

Leatherman, který mě už několikrát zachránil v nečekaných situacích. Ten má ale zhruba 19 nástrojů, takže jsem už přesáhl zadání pěti věcí. Omlouvám se.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Dávám sůl do vody, když vařím vajíčka. Potom nepraskají. A když kýchám při řízení, pouštím volant, abych s ním neškubnul.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

U mě se to v průběhu času proměňuje, takže bych spíš zmínil něco, co mě zasáhlo v poslední době. Film Osm hor, který mě dojal a odpověděl mi na některý otázky, třeba ve vztahu k mému otci. Koupil jsem si i knihu, podle který je to natočený. A kniha Dálkový výslech od Václava Havla. K němu jsem se dokopával hodně dlouho a už jsem se styděl, že jsem od něj nic nečetl. Je to prostě dobrý, hluboký.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Nakopnou mě U2, Fatboy Slim, Beatles. Uklidní, ale rozveselí mě zároveň Paul Simon. A pro melancholii si pouštím Nicka Cavea.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Tam, kde se člověk dostane víc sám k sobě. Tam, kde je to tak cizí, že člověk přijde na to, co je mu blízký. Takže resort a bazének ne. Zvlášť, pokud tam člověk letí a pak se jen vyvalí. Už si v naší globální situaci nemůžeme dovolit létat pro nic za nic. Když někam jet, tak aby se člověk vrátil s nějakou hodnotou, kterou může předat dál. Já byl třeba teď v horách na čundru, kam jsem odjížděl totálně fyzicky a psychicky vyčerpanej. Tam si člověk mákne, nese si všechno potřebný na zádech, musí sledovat okolí, aby našel dobrý místo na spaní, kde teče voda. A hory působí na tělo i ducha blahodárně. Odpočívat se dá i jinak než nicneděláním.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Dlouhodobě opravuju gramofon, kterej jsem koupil na bazaru, ale byla to trochu bouda. Takže když se opraví jedna věc, vyleze jiný problém. Už to řeším půl roku a nalil jsem do toho víc, než bych si přál. Ale až to bude hotový, tak to bude dokonalý.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Jsem ambasadorem Toyoty a mám od nich Hiluxe. Je to pracant, ale zároveň krásný auto, který obdivuju já a lidi okolo taky. Často je od bahna a to mu sluší ještě víc.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Když nad tím přemýšlím v městské džungli, nikdy nic nemůžu vybrat. Takže ani teď mě nic nenapadá.

Jak jste si vydělal první peníze?

Mytím nádobí v Irsku. Tam jsem zjistil, co to znamená tvrdě pracovat, a byl jsem docela v šoku.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Nabízení nového dodavatele elektřiny v Irsku. Ťukal jsem lidem na dveře a přišel jsem si tak trapně, že jsem toho za týden nechal. Stejně jsem nikoho nepřesvědčil.

Rady často rychle pouštím z hlavy, protože jsem paličatý.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Neboj se.

Investujete?

Neinvestuju.

Nejlepší byznysová rada, jakou jste kdy dostal?

Nevím. Rady často rychle pouštím z hlavy, protože jsem paličatý.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Failů bylo… Třeba jsem utopil jednou v noci infračervenou kameru, která nebyla moje. Majitel mi říkal: Půjčím ti ji, ale nesmíš ji utopit, je to pracně předělaný foťák na infra. Foťák ale letěl i se stativem do rybníka. Jelikož to bylo hned na začátku natáčení, museli jsme celý díl ze série Do divočiny! natočit přes den, čili z toho bylo něco úplně jiného.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Odjet po střední do světa. Čili vykašlat se na očekávání všech okolo, že budu vysokoškolský premiant, a ustát si svoje vlastní rozhodnutí, ať je kdovíjak šílené.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Zdeněk Svěrák, protože je to krásný člověk.