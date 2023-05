Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Tomáš Břínek, český grafik a hudebník známý pod přezdívkou TMBK, který se proslavil satirickými kolážemi. Bez jakých nástrojů se neobejde? Proč jeho logo potopilo otcovu cestovku? A kam doporučuje jet na dovolenou?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

To je hodně různé. Docela dobře se mi pracuje v noci, takže někdy chodím spát okolo třetí, někdy dřív. A někdy vůbec.

Jakou aplikaci v telefonu otvíráte ihned po probuzení?

Mám takové to klasické kolečko: sociální sítě, e-mail a Seznam Zprávy.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Můj hlavní pracovní nástroj je MacBook Pro, dále pak můj iPhone a někdy, když třeba potřebuji něco dokreslit, iPad Pro.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Jednoduchý černý, někdy černobílý outfit, nejlépe bez log. Co se týče tenisek, tak asi nejčastěji Nike.

Foto: TMBK Tomáš Břínek alias TMBK

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

Opět se dostáváme k mému počítači, pak takové ty praktické věci, jako jsou nabíječky a podobně. Pak tam tedy mám spoustu výtvorů od svého syna, který mi tam občas hodí něco pro štěstí.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Nic mě nenapadá.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Doporučil bych všem seriál White Lotus, ale jelikož jsem byl asi poslední, co to viděl, tak by to bylo zbytečné. Co se týče knihy, tak asi TMBOOK nebo TMBK 2022. Jsou to naprosto úžasné knihy.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Upřímně hudbu poslouchám už jen v autě, doma mi skoro nonstop jede ČT24, abych byl v obraze. Ale když už jsem v tom autě a neposlouchám zrovna nějaký rozhovor na Českém rozhlase, tak asi vše kromě taneční muziky a nějakých těch důchodových žánrů.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Já to mám nejraději v Itálii. Mají tam dobré víno, super jídlo a místní obyvatelstvo je sympatické.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Teď na mě zacílilo nějaké debilní reklamní video na figurku Optima Prime z Transformers, která se umí na povel transformovat a dělat různé blbosti. Nicméně asi odolám.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Mám plně elektrické Volvo C40. Garáž nemám, nepotřebuji.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Já tedy často využívám Wolt s dovozem domů nebo do kanceláře, ale když už někam jdu, tak třeba do L’Osteria, Cafe de Paris, tāst, Jam and Co. a podobně.

Jak jste si vydělal první peníze?

Nevím, jestli to bylo poprvé, ale hodně dávno v devadesátkách si můj otec otevřel cestovku – a já mu udělal úplně hnusné logo. Ale jelikož jsem to vytvořil já, tak mu to všichni pochválili, a on to tam musel mít, než to zkrachovalo.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Ty jo, těch bylo spousty, včetně té, co dělám teď.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Nakup bitcoiny!

Investujete?

Já investuji spíše do zážitků. Ale pokud jde o investici jako takovou, tak asi do umění. Kryptoměny možná časem, jestli už nebude pozdě.

Nejlepší byznysová rada, kterou jste kdy dostal?

Já žádnou nedostal, asi.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Úplně nevím, jestli jsem měl přímo nějaký profesní fail, spíš se někdy něco povedlo a někdy ne. Nikdy to nedopadlo vyloženě nějak úplně špatně.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Prodat fotoaparát a nechat si jen Photoshop.

Kdo v Česku vás inspiruje?

V Česku je spousta inspirativních lidí, ale pokud se ptáte na to, kdo mě inspiruje v mém profesním žánru, tak opravdu nevím.