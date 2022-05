Hurá na Apple a Google. Právní dravci z Prahy chystají hromadné žaloby na obry kvůli poplatkům

Na Vánoce roku 2021 nebudou ve finančním oddělení Applu moc rádi vzpomínat. Právě na Štědrý den zveřejnil rotterdamský soud svůj závěr ve sporu mezi výrobcem iPhonů a nizozemským antimonopolním úřadem ACM. Šlo o zdánlivou drobnost: kontrolorům vadilo, že Apple brání vývojářům online seznamek, aby do svých aplikací integrovali i jiné platební metody než ty od něj, z nichž si navíc vždy ukrojil část peněz jako poplatek. Soud dal ovšem za pravdu úředníkům a do Cupertina poslal hodně kyselý vánoční dárek. Proč, to ukazují česko-slovenští právní dravci ze společnosti LitFin.

Ti začali po celé Evropské unii sdružovat programátory a technologické firmy, které mohly být dlouholetou striktní (a hojně kritizovanou) politikou poškozené, aby je spojili do hromadné žaloby a vynutili si na Applu finanční náhradu. A nejde jim jen o společnost řízenou Timem Cookem, ale i o Google, respektive jeho mateřskou firmu Alphabet. Na podobný verdikt některého z uznávaných evropských obchodních soudů se totiž dlouho čekalo.

V Americe už navíc Apple začal ustupovat a tvrdé podmínky toho, kdo a jak se smí v aplikacích na iPhonech či iPadech platit, postupně zjemňuje. Přiměl ho k tomu jednak spor s herním studiem Epic Games, které stojí za mimořádně populární online střílečkou Fortnite, jednak kritika řady dalších firem a úřadů, včetně Spotify nebo japonských regulátorů.

„Obě společnosti si ponechávaly provizi 30 procent nejen za platby za samotné aplikace, ale i za platby v rámci aplikací, aniž by nabídly jejich vydavatelům jinou alternativu pro zpracování plateb. Rotterdamský okresní soud rozhodl, že se společnost Apple musí přizpůsobit rozhodnutí nizozemského regulátora trhu a mimo jiné snížit svou marži. Z toho důvodu má podle naší analýzy každý vývojář, který distribuoval své aplikace skrze Google Play a App Store v rámci EU, nárok na kompenzace,“ vysvětluje Michal Pavel ze startupu LitFin, který se na podobné kauzy specializuje.

Dopočítat se, jak velká škoda mohla vzniknout, není snadné. Podle některých studií utržily Apple a Google na poplatcích z aplikací jen v roce 2021 v Evropě přes 18 miliard dolarů, v Německu coby největším trhu pak zhruba 3,4 miliardy dolarů. „Pokud tedy vezmeme v úvahu, že 50 až 90 procent z poplatku Googlu a Applu je podle rozhodnutí antimonopolního úřadu přes čáru, dá se při konzervativním odhadu počítat s celkovou škodou cca 1,2 miliardy eur jen na německém trhu,“ podotýká Pavel.

To, co LitFin v čele se svým zakladatelem Marošem Kravcem dělá, není hlavně ve Spojených státech a ve Velké Británii nic neobvyklého – jakmile soudy podobně jako nyní ten v Rotterdamu konstatují, že určitá firma svým chováním křivila trh a chovala se jako monopol, dají takové firmy dohromady dostatek potenciálních poškozených a v civilní při pro ně vybojují odškodné, které nejčastěji proběhne formou mimosoudního vyrovnání.

Je to v podstatě specifický investiční byznys, který se postupně prosazuje i v EU. LitFin patří v rámci střední a východní Evropy k jeho průkopníkům, mezi svými investory má fond Pale Fire Capital, za nímž stojí internetoví pionýři Jan Barta, David Holý a Dušan Šenkypl.

Základem toho, co Kravec a spol. řeší, ovšem není advokacie, jakkoli jde o právní byznys – na přípravy žalob a vedení soudních sporů si najímají zkušené právní kanceláře. Firma LitFin (zkratka anglického litigation finance, v překladu financování žalob) funguje spíš jako prostředník, který vytipuje správnou kauzu, sežene dost poškozených, zafinancuje veškeré výdaje a v případě úspěchu si vezme podíl z vyplacené náhrady. Nejčastěji jde maximálně o třetinu.

Na Google pak LitFin nemíří jen v této kauze, má na něj políčeno i kvůli tomu, jak znevýhodňoval ve vyhledávání konkurenční cenové srovnávače. Kvůli tomu mu už Evropská komise vyměřila mnohamiliardovou pokutu, a navíc se na něj valí i žaloby z celé Evropy. Dvě pak míří i z Česka – separátní spor s ním hodlá vést skupina Heureka, LitFin pak začíná oslovovat srovnávače v jiných zemích. S Googlem se kvůli omezování konkurence soudí mimochodem i Seznam.

Kromě toho zastupuje například 20 tisíc poškozených investorů v případu zkrachovalé německé banky Wirecard. Nebo majitele tisíců kamionů ve sporu s kartelem výrobců tahačů, které už dřív potrestala Evropská komise. „Jedním z největších případů, který poslední měsíce nabírá na obrátkách, je také kartel výrobců pesticidů v Německu. V tuto chvíli máme již přes 1 500 registrovaných klientů, kteří za období trvání kartelu nakoupili zboží v hodnotě více než miliardy eur,“ dodává Pavel.

Tým společnosti LitFin čítá pět desítek lidí, kteří od loňského roku sídlí v Lidovém domě v centru Prahy. Tedy v sídle ČSSD, jejíž některé kanceláře si také pronajali.