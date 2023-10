Ideální čas na koupi chalupy. Ceny jsou na několikaletém minimu, zlevnily i oblíbené lokality

Uložit 0

Pokud někdo v posledních letech uvažoval nad koupí chaty nebo chalupy, letos zřejmě nastala ta správná chvíle. V porovnání s loňským rokem jejich cena v některých krajích Česka výrazně klesla, někde dokonce o více než 20 procent. Navíc oproti nepříliš zajímavému roku 2022 je letošní nabídka o pětinu větší. Vzhledem k odložené poptávce ze začátku letoška jsou prodávající na sklonku chalupářské sezony ochotni jednat o ceně, aby nemuseli prodej posouvat na další rok. Vyplývá to z dat realitního serveru Bezrealitky.cz

„Letošní rok je specifický tím, že na jaře došlo k dočasnému útlumu v poptávce. Ceny díky tomu opět výrazně klesly. Zájem kupujících se posunul až do léta, a jak se zdá, i do podzimu. Nejvyšší zájem byl podle dat Bezrealitky v srpnu, i když obvykle prodeje vrcholí už před koncem školního roku,“ vysvětluje aktuální situaci Ondřej Strada za Bezrealitky.

Majitelé chat a chalup jsou si vědomi toho, že pokud neprodají do první poloviny listopadu, budou muset čekat až do jara 2024. Kupující jsou totiž obvykle ochotni chodit na prohlídky, jen dokud to dovolí počasí. I kvůli urychlení prodeje jsou tak majitelé rekreačních nemovitostí otevřeni jednání o ceně.

Zdroj: Bezrealitky.cz Meziroční srovnání průměrných cen rekreačních nemovitostí

„Zájemci o koupi díky tomu mají časově omezenou příležitost ‚chytit‘ cenovou křivku v její nejspodnější části a rovněž vědí, že tato příležitost zmizí s první sněhovou vločkou,“ dodává Ondřej Strada. V nabídce je navíc nyní srovnatelný počet rekreačních nemovitostí jako letos v červnu, takže je z čeho vybírat – a to i v těch nejžádanějších lokalitách.

S tím se shodují také údaje ze serveru Reality.iDnes.cz. Podle nich se nabídka chat a chalup od konce roku 2020 zvýšila meziročně v průměru o 15 procent. A v porovnání s nejslabší nabídkou v roce 2020 přibylo na trhu téměř 1 300 inzerátů, takže v současnosti jich je zhruba 2 700.

Ceny rekreačních nemovitostí jsou tak nyní na několikaletém minimu. Průměrně se propadly o 15 až 20 procent, v extrémních případech dokonce o 40 procent. Turbulence jsou především důsledkem období koronavirové pandemie, kdy ceny naopak prudce vyletěly vzhůru. Covid tady přitom nejvíce řádil v letech 2020 a 2021, tehdy lidé nemohli cestovat a mnozí tak sháněli alespoň chalupy a chaty. Když se pak začal realitní trh vracet do původních kolejí, právě v tomto segmentu začaly ceny padat nejpatrněji.

„V nabídce Bezrealitky se objevuje celá řada rekreačních nemovitostí za zcela nevídanou cenu. A nejde přitom o žádné ‚ruiničky uprostřed ničeho‘. Často se jedná o chaty a chalupy v dobrém stavu, a to ve velmi dobrých lokalitách. Samozřejmě se to netýká turistického mainstreamu jako Lipno či třeba Špindlerův Mlýn, ovšem taková chata na Kokořínsku či Křivoklátsku může být pro zájemce z Prahy více než lákavá,“ říká Ondřej Strada.

Kromě cen se mění také skladba zájemců o koupi rekreační nemovitosti. Vrací se ti, kteří ji vnímají jako investici a jde jim především o koupi pozemku než o samotný objekt na něm. Relativně vysoký zájem se ale objevuje také ze strany lidí, kteří hledají takzvaný druhý domov. Často jde o ty, kdo nevlastní byt ve městě, ale chtějí investovat peníze alespoň do nemovitosti mimo něj.

„Nemovitost, do které se ‚uklidíte‘ třeba na tři měsíce a můžete tam spokojeně žít i pracovat online, musí pochopitelně splňovat větší nároky než víkendová chata. Základem je kompletní zasíťování pozemku, fungující vytápění, stabilní elektrický proud a internetové připojení. Prakticky tak spíš než o chalupu jde o dům v chalupářské lokalitě,“ upřesňuje Strada.