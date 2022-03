Švédský řetězec IKEA sice platí především za prodejce nábytku, je ale také velkým hráčem v prodeji potravin. Na některých trzích ale žlutomodré obchodní domy nabízí ještě více služeb – například dodávku čisté elektřiny. A protože konkrétně Švédsko patří k zemím, které mají ve zvyku ohlížet se na životní prostředí, není divu, že právě tam firma zavedla pilotní projekt dodávky čisté elektřiny.

Projekt se povedl i díky tomu, že mateřská společnost Ingka Group investuje do solárních parků i větrných farem. A právě z těchto zdrojů začaly loni ve Švédsku obchodní domy nabízet cenově dostupnou elektřinu domácnostem. To vše je navíc uživatelsky velmi příjemné, lidé si totiž mohou kontrolovat svou spotřebu v mobilní aplikaci.

„V roce 2020 se dokonce podařilo vygenerovat víc čisté elektřiny, než celá Ingka spotřebuje. Máme tedy nadbytek,“ řekla pro CzechCrunch manažerka společnosti pro udržitelnost v Česku, Slovensku a Maďarsku Barbora Geršlová, se kterou jsme před nedávnem vedli rozhovor.

Poptávka po čistých zdrojích energie v Evropě narůstá i kvůli diskutovaným termínům plynoucím z takzvané Zelené dohody, která přináší plán na radikální snížení emisí. Ještě víc však tuto debatu urychlila invaze Ruska na Ukrajinu, se kterou přišla i energetická krize na celém kontinentu. Po energii z obnovitelných zdrojů tak bude patrně čím dál tím větší poptávka.

Někde nabízí IKEA rovněž vybavení pro domácnosti, aby si mohly energii opatřit samy. „V některých zemích funguje služba solárních panelů nebo teplených čerpadel do domácností a je ambice přinést to na více trhů,“ dodává Geršlová. Stejně tak to platí i o dodávkách čisté energie.

Termín, kdy by firma mohla něco podobného nabízet i v Česku, stanovený zatím není. „Existují země, kde už tento produkt nabízíme a hodně se na tom učíme. Zrovna Česko bohužel nemá ideální geografickou polohu k tomu, aby se tady podobné věci zkoušely. A není tomu ani úplně nakloněná legislativa,“ vysvětluje manažerka IKEA. Společnost každopádně uvedla, že chce, aby její energetické služby mohli využívat zákazníci ve všech zemích do roku 2025.

Nedostatečná legislativa, kterou zmínila Geršlová, spočívá v tom, že v Česku není možné prodat zpátky do sítě přebytek vyrobené elektřiny, což je pro domácnosti výhodné. „V mnoha evropských zemích, v našem regionu je to třeba Maďarsko, funguje takzvaný net metering – měření čisté spotřeby, díky kterému lze přebytek do sítě prodat za tržní cenu. To v Česku nefunguje. Domácnostem se musí přechod na obnovitelné zdroje především vyplatit. Solární panely jsou přitom specifické tím, že nejvíc energie vyprodukují dopoledne, kdy hodně svítí sluníčko, zároveň ale v tu dobu nejsme příliš doma. Podmínky tedy nejsou ideální,“ uvádí Geršlová.

Barbora Geršlová je manažerkou IKEA pro udržitelnost pro Česko, Slovensko a Maďarsko Foto: IKEA

Zákazníci, kteří si od IKEA už pořídili solární panely, mohou v aplikaci kromě spotřeby sledovat i to, kolik elektřiny vyrobí. Tu, kterou nespotřebují, pak mohou skrze ni rovnou prodat zpátky do sítě. Soláry prodává IKEA už na jedenácti trzích. „Chceme společně s našimi spolupracovníky, zákazníky a partnery po celém světě vybudovat největší hnutí za obnovitelné zdroje energie, abychom se mohli všichni společně vypořádat se změnou klimatu,“ uvedl pro agenturu Reuters manažer společnosti pro udržitelnost ve Švédsku Jonas Carlehed.

IKEA se snaží investovat do udržitelných řešení, které se týkají právě budov a jejich operativy. Zatím je to ale podle Geršlové oříšek. Hlavně proto, že jde o finančně náročné projekty. Zlom by mohl nastat právě díky rostoucím cenám energií, které přinesou změnu v tom, že bude výhodnější si vlastní energii vygenerovat z obnovitelných zdrojů.

„Byli bychom rádi, kdyby čím dál víc lidí žilo udržitelněji. Nabízíme proto chytré a energeticky úsporné produkty a služby, které prodlužují životnost výrobků, přispívají ke snižování odpadu, šetří vodu, snižují spotřebu elektřiny a přispívají také ke zdravému stravování. Poskytování solární a větrné energie za nízkou cenu většímu počtu lidí je tak dalším přirozeným krokem na cestě k udržitelnosti,“ uvádí obchodní ředitel IKEA ve Švédsku Bojan Stupar.

Společnost si stanovila závazek stát se do roku 2030 plně cirkulárním byznysem, který využívá čistou energii z obnovitelných zdrojů.